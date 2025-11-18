Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο πατέρας των αδερφών Φραγκιαδάκηδων που «πρωταγωνίστησαν» στο μακελειό στα Βορίζια την 1η Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του patris.gr, σε βάρος του 58χρονου πατέρα είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Ο ίδιος, σήμερα το πρωί, εμφανίστηκε στις αστυνομικές αρχές και παραδόθηκε.

Θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα

Άμεσα συνελήφθη ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα και της ανακρίτριας Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι και τα τέσσερα αδέρφια έχουν προφυλακιστεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση για τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.