Αποφασίζεται η προφυλάκιση ή όχι του 23χρονου για τη βόμβα στα Βορίζια

Την Παρασκευή αναμένεται η ανακοίνωση της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με την ποινική μεταχείριση του 23χρονου, ο οποίος κατηγορείται για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, λίγες ώρες πριν από το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, την 1η Νοεμβρίου.

Ο 23χρονος μεταφέρθηκε την Πέμπτη στο Δικαστικό Μέγαρο υπό αυστηρή αστυνομική προστασία και παρουσιάστηκε ενώπιον του Συμβουλίου συνοδευόμενος από τους συνηγόρους του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που του τέθηκαν και την Παρασκευή, θα μάθει αν θα εξακολουθήσει να παραμένει εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους ή αν θα ακολουθήσει και αυτός τον δρόμο της προφυλάκισης, όπως συνέβη με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους και συλληφθέντες στην υπόθεση.

Αρνείται τα πάντα

Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στην έκρηξη. Οι δικηγόροι του επίσης υποστηρίζουν την αθωότητά του, προσκομίζοντας στοιχεία που – όπως λένε – δείχνουν ότι λίγο πριν από το περιστατικό είχε επιστρέψει στο σημείο όπου είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του για να το πάρει και να κατευθυνθεί στο σπίτι του, καθώς βρισκόταν στο Ηράκλειο για έναν γάμο.

Λίγο μετά, σημειώθηκε η έκρηξη που αποτέλεσε την αφετηρία των γεγονότων που οδήγησαν στους δύο θανάτους και τους τραυματισμούς.

Παράλληλα, την Παρασκευή, θα απολογηθεί και ο 58χρονος από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Πρόκειται για τον πατέρα των τεσσάρων αδελφών που έχουν προφυλακιστεί – ο καθένας σε διαφορετικό σωφρονιστικό κατάστημα – για το μακελειό, καθώς και αδελφό της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έχασε τη ζωή της στη φονική συμπλοκή.