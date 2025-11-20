«Δεν είμαστε εγκληματική οργάνωση» – Για άδικους συμψηφισμούς μιλά η οικογένεια Φραγκιαδάκη

Για άδικους χαρακτηρισμούς και αναίτιους συμψηφισμούς σχετικά με την υπόθεση του διπλού φονικού στα Βορίζια κάνει λόγο η οικογένεια Φραγκιαδάκη.

Όπως δήλωσε ο συνήγορος της οικογένειας της δολοφονηθείσας Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, Απόστολος Πόντας με αφορμή ατυχώς συμπεριληπτικές δηλώσεις και άτυπους συμψηφισμούς που έχουν δει το φως της δημοσιότητας ακόμα και από στελέχη της κυβέρνησης, «σε καμία περίπτωση δεν αποδεχόμεθα τους χαρακτηρισμούς της ‘εγκληματικής οργάνωσης’ ή της εξομοίωσής μας με ανθρώπους καθ’ έξη και κατ’ επάγγελμα παραβατικούς και υπερβαίνοντες την έννομη τάξη».

Σύμφωνα με τον κ. Πόντα, «κανένα από τα μέλη της οικογένειάς τα οποία φέρονται εμπλεκόμενα στο αιματηρό περιστατικό που έλαβε χώρα στα Βορίζια της Κρήτης, δεν έχει επιδείξει κατά το παρελθόν συμπεριφορά που να συνάδει με τον χαρακτηρισμό του καθ’ έξη εγκληματία ή του συμμετέχοντος σε εγκληματική οργάνωση».

«Επομένως είναι ατυχείς οι ως άνω αδίκως συμψηφιστικοί χαρακτηρισμοί, και ειδικά για τους εντολείς μου, που είναι τα παιδιά και η μητέρα της αδίκως δολοφονηθείσας Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, είναι άδικοι και επιβαρύνουν την απώλειά τους» συμπλήρωσε ο δικηγόρος, προσθέτοντας ότι οι εντολείς του «είναι πρόθυμοι να εισφέρουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ανάδειξη της αλήθειας και της διελεύκανσης των πραγματικών περιστατικών του συμβάντος, καθώς δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από την αλήθεια, αντιθέτως αυτή και μόνη αποκαλύπτει ξεκάθαρα το πλαίσιο εντός του οποίου ενήργησαν αμυνόμενοι εγκληματικής επίθεσης και απειλής».

«Ως εκ τούτου τις κρίσιμες αυτές στιγμές θα ήταν ορθότερο οι άδικοι χαρακτηρισμοί και οι αναίτιοι συμψηφισμοί, να μην αποτελούν την πρώτη επιλογή του δημόσιου διαλόγου και να αφεθούν οι Αρχές να διεκπεραιώσουν το έργο τους ανεμπόδιστα και εις βάθος» προσθέτει ο κ. Πόντας σχετικά με την υπόθεση που απασχόλησε όλη την Ελλάδα τις προηγούμενες ημέρες.

«Η ΕΛ.ΑΣ. έχει χαρτογραφήσει 20 εγκληματικές οργανώσεις»

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Ρέθυμνο ότι θα αυστηροποιηθούν οι ποινές για τους άσκοπους πυροβολισμούς και ότι θα αλλάξει το πλαίσιο για την παράνομη οπλοκατοχή, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελληνική Αστυνομία έχει χαρτογραφήσει 20 εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη».

«Δεν θα αφήσουμε να κάνουν κουμάντο στο νησί οι νταήδες και οι τοπικές μαφίες, δεν θα επιτρέψουμε να αμαυρώσουν αυτό τον τόπο η παραβατικότητα και η βία» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης, θέλοντας να δείξει ότι η Ελληνική Αστυνομία θα ενισχυθεί στο νησί μετά τα όσα έγιναν στα Βορίζια.