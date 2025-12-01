newspaper
Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
01.12.2025 | 08:42
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και τις 5 Δεκεμβρίου
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Βορίζια: Τεταμένη η κατάσταση στο χωριό – Αυξημένα τα μέτρα της αστυνομίας
Ελλάδα 01 Δεκεμβρίου 2025 | 13:21

Βορίζια: Τεταμένη η κατάσταση στο χωριό – Αυξημένα τα μέτρα της αστυνομίας

9 συλλήψεις, 7 προφυλακίσεις και εκατοντάδες έλεγχοι – Η σημερινή εικόνα στα Βορίζια

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η καλύτερη δίαιτα για να κάψεις λίπος, σύμφωνα με την επιστήμη

Η καλύτερη δίαιτα για να κάψεις λίπος, σύμφωνα με την επιστήμη

Spotlight

Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στα Βορίζια ένα μήνα μετά τα τραγικά γεγονότα. Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή και  πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους στην περιοχή.

Οι ενισχυμένες δυνάμεις, κυρίως από το ΤΑΕ Μεσαράς και το ΤΑΕ Μυλοποτάμου με κυρίως αποσπασμένους από άλλες περιοχές της χώρας αστυνομικούς, αλλά και ενίοτε και  από την ΟΠΚΕ, βρίσκονται καθημερινά στο ορεινό τοπίο που αγκαλιάζει τα Βορίζια, στη σκιά του Ψηλορείτη.

Η έντονη παρουσία των αστυνομικών αρχών δεν περιορίζεται μόνο στη διαρκή περιπολία και την τήρηση των ελέγχων στην είσοδο και έξοδο του χωριού, αλλά επεκτείνεται και σε διακριτικές φυλάξεις. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες δεν φέρουν όπλα και ότι δεν υπάρχουν άτομα με αδικαιολόγητη παρουσία στην περιοχή.

Η καθημερινή παρουσία αστυνομικών είναι ενδεικτική του σοβαρότητας της κατάστασης: για τον έλεγχο της εισόδου και εξόδου του χωριού απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ αστυνομικοί ανά βάρδια, γεγονός που δείχνει τη συνεχιζόμενη ανάγκη για αυξημένη αστυνόμευση.

Έλεγχοι στην είσοδο και την έξοδο του χωριού

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα περιπολικά περιλαμβάνουν και την αποστολή διακριτικής φύλαξης των σπιτιών των εμπλεκομένων στην αιματηρή σύγκρουση. Οι αστυνομικοί εκφράζουν ανησυχία για τις επικίνδυνες πιθανές συναντήσεις, οι οποίες ενδέχεται να φέρουν και άλλες συγκρούσεις. Η ένταση της κατάστασης εκφράζεται και από την άποψη ότι, όπως αναφέρουν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., η παρουσία τους στην περιοχή δεν έχει σκοπό την αστυνομοκρατία, αλλά την πρόληψη και τη διαχείριση των κρίσιμων καταστάσεων.

Η έντονη παρουσία των αστυνομικών αρχών δεν περιορίζεται μόνο στη διαρκή περιπολία και την τήρηση των ελέγχων στην είσοδο και έξοδο του χωριού, αλλά επεκτείνεται και σε διακριτικές φυλάξεις

Όπως αναφέρουν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αποκατάσταση της ασφάλειας, αλλά και η πρόληψη νέων εντάσεων. Ο ρόλος των γυναικών και των παιδιών που παραμένουν στο χωριό θεωρείται κομβικός για την αποκατάσταση της ισορροπίας στην περιοχή. Η οικογένεια, και κυρίως οι μητέρες, καλούνται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην αποφυγή περαιτέρω αιματοχυσίας, διατηρώντας την ψυχραιμία και την υπομονή απέναντι στην ένταση που υπάρχει στην περιοχή.

Ακόμα δεν έχουν βρεθεί τα όπλα

Το ζήτημα, όμως, που απασχολεί περισσότερο τις αρχές είναι η ανεύρεση των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου. Παρά τους αυξημένους ελέγχους στα βουνά, η ανεύρεση των όπλων μοιάζει σαν «να ψάχνεις ψύλλους στα άχυρα», όπως δήλωσε αρμόδιος αξιωματικός της αστυνομίας. Αν και οι έλεγχοι είναι πλέον πιο στοχευμένοι και βασίζονται σε συγκεκριμένες πληροφορίες, η έρευνα συνεχίζεται σε σπίτια εντός και εκτός του χωριού, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι έχουν ελεγχθεί πάνω από 30 οικίες. Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, οι έλεγχοι δεν πρόκειται να σταματήσουν σύντομα, καθώς ο εντοπισμός των όπλων είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και προσεκτικό σχεδιασμό.

Η προσπάθεια των αστυνομικών αρχών να εξασφαλίσουν την ηρεμία στην περιοχή είναι σε πλήρη εξέλιξη, με την ελπίδα ότι η ένταση που διαφαίνεται θα υποχωρήσει σταδιακά.

Εννέα συλλήψεις – Επτά προφυλακίστηκαν

Εννέα είναι συνολικά τα μέλη των δύο οικογενειών που συνελήφθησαν από τις αρχές, φερόμενοι ως «πρωταγωνιστές» του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια.

Πρόκειται για έξι μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, τα μεν μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη κατηγορούνται για ανθρωποκτονία σε βάρος του 39χρονου, τα δε μέλη της οικογένειας Καργάκη για ανθρωποκτονία σε βάρος της 57χρονης Ευαγγελίας ενώ και οι εννέα κατηγορούνται και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την απολογία τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οι επτά κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Πρόκειται για τα τέσσερα αδέρφια Φραγκιαδάκη, τον 30χρονο ξάδερφό τους, τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη και τον 48χρονο ξάδερφό του.

Ο 23χρονος, μέλος της οικογένειας Καργάκη, που κατηγορούνταν για την τοποθέτηση βόμβας αφέθηκε ελεύθερος με αυστηρούς όρους μεταξύ των οποίων η απαγόρευση διαμονής στα Βορίζια ενώ το ίδιο αποφασίστηκε και για τον πατέρα των τεσσάρων αδερφών Φραγκιαδάκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των ερευνών της αστυνομίας ελέγχθηκαν περίπου 30 σπίτια και πάνω από 20 ποιμνιοστάσια καθώς και 352 αυτοκίνητα και κάτοικοι.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Παρέμεινε στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων παγκοσμίως το Νοέμβριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Παρέμεινε στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων παγκοσμίως το Νοέμβριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η καλύτερη δίαιτα για να κάψεις λίπος, σύμφωνα με την επιστήμη

Η καλύτερη δίαιτα για να κάψεις λίπος, σύμφωνα με την επιστήμη

Economy
Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα

Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αγρότες: Αιφνιδιαστικό μπλόκο στα Μάλγαρα και συμβολικός αποκλεισμός των διοδίων – Ένταση στα δικαστήρια της Λάρισας
«Μπλόκα παντού» 01.12.25

Αγρότες: Αιφνιδιαστικό μπλόκο στα Μάλγαρα και συμβολικός αποκλεισμός των διοδίων – Ένταση στα δικαστήρια της Λάρισας

Πολλαπλασιάζουν τα μπλόκα οι αγρότες δηλώνοντας ότι δεν θα κάνουν βήμα πίσω - Κλειστή είναι αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Αθηνών στο ύψος των Μαλγάρων.

Σύνταξη
Χρήστος Σιδερόπουλος: Με κάταγμα στα πλευρά ο αγροτοσυνδικαλιστής που χτυπήθηκε στο μπλόκο της Νίκαιας
Η μαρτυρία του γιου του 01.12.25

Με κάταγμα στα πλευρά ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος που χτυπήθηκε στο μπλόκο της Νίκαιας

Ο Χρήστος Σιδερόπουλος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά από όσα έγιναν στο μπλόκο της Νίκαιας - Η μαρτυρία του γιου του, Στάθη για όσα πέρασε ο πατέρας του, επίθεση δέχθηκε και ο ίδιος

Σύνταξη
Αγρότες: Συνεχίζουν αλύγιστοι παρά την καταστολή – Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες, νέα συνέλευση
Πού έχει μπλόκα 01.12.25

Συνεχίζουν αλύγιστοι παρά την καταστολή οι αγρότες - Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες, νέα συνέλευση

Η κυβέρνηση των «Χασάπηδων» και των «Φραπέδων» έστειλε τα ΜΑΤ στα μπλόκα, αλλά το μόνο που κατάφερε είναι να μεγαλώσει την οργή των αγωνιζόμενων αγροτών

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Λούτσα: Σε κρίσιμη κατάσταση η σύντροφος του 24χρονου – Στον εισαγγελέα ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο
Βίντεο σοκ 01.12.25

Λούτσα: Σε κρίσιμη κατάσταση η σύντροφος του 24χρονου – Στον εισαγγελέα ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο

Ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση

Σύνταξη
Αγρότες: Τα επόμενα βήματα στα μπλόκα – «Σπάσαμε τον τσαμπουκά της κυβέρνησης»
Τρακτέρ στους δρόμους 01.12.25

Τα επόμενα βήματα των αγροτών στα μπλόκα - «Σπάσαμε τον τσαμπουκά της κυβέρνησης»

Μια «πρώτη νίκη κόντρα στα χημικά και το ξύλο» θεωρούν οι αγρότες τη μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, με το «καλημέρα». Ξεκινά η οργάνωση του μπλόκου της Νίκαιας. Νέα συνέλευση τις επόμενες ώρες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αλεξανδρούπολη: Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα o Τούρκος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς
Αλεξανδρούπολη 30.11.25

Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα o Τούρκος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς

Πρόκειται για μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίου επικίνδυνων κτηνιατρικών εμβολίων τα οποία είναι σκευάσματα χαμηλού κόστους η ζημιά όμως που προκαλούν στα ζώα είναι μεγάλη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρωσία: Το απόγευμα της Τρίτης η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ – Καταγγέλλει το πλήγμα στον τερματικό σταθμό CPC
Δηλώσεις Πεσκόφ 01.12.25

Μόσχα: Το απόγευμα της Τρίτης η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ - Καταγγέλλει το πλήγμα στον τερματικό σταθμό CPC

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ μίλησε για τη συνάντηση Πούτιν και Γουίτκοφ - Η Ρωσία καταγγέλλει την Ουκρανία για σε υποδομή της Κοινοπραξίας του Πετρελαιαγωγού της Κασπίας (CPC)

Σύνταξη
Γιατί οι ρομαντικές κωμωδίες έχουν χάσει τη μαγεία τους; Πρωταγωνιστής της ταινίας «Love Actually» εξηγεί
Τις Πταίει; 01.12.25

Γιατί οι ρομαντικές κωμωδίες έχουν χάσει τη μαγεία τους; Πρωταγωνιστής της ταινίας «Love Actually» εξηγεί

Ο Τόμας Μπρόντι-Σάνγκστερ, που υποδύθηκε τον Σαμ στην ταινία «Love Actually» του Ρίτσαρντ Κέρτις, πιστεύει ότι το streaming σηματοδότησε την παρακμή του είδους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τι δώρο έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στους συμπαίκτες του στην Πορτογαλία για το Nations League (pic)
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Τι δώρο έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στους συμπαίκτες του στην Πορτογαλία για το Nations League (pic)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλησε να ευχαριστήσει με ένα… εξωφρενικό δώρο τους συμπαίκτες του στην εθνική Πορτογαλίας για την κατάκτηση του Nations League, αποτίοντας φόρο τιμής και στον Ντιόγκο Ζότα.

Σύνταξη
Αγρότες: Αιφνιδιαστικό μπλόκο στα Μάλγαρα και συμβολικός αποκλεισμός των διοδίων – Ένταση στα δικαστήρια της Λάρισας
«Μπλόκα παντού» 01.12.25

Αγρότες: Αιφνιδιαστικό μπλόκο στα Μάλγαρα και συμβολικός αποκλεισμός των διοδίων – Ένταση στα δικαστήρια της Λάρισας

Πολλαπλασιάζουν τα μπλόκα οι αγρότες δηλώνοντας ότι δεν θα κάνουν βήμα πίσω - Κλειστή είναι αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Αθηνών στο ύψος των Μαλγάρων.

Σύνταξη
Να σπάσει την «ομερτά» απειλεί τώρα ο «Φραπές» – Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη με τον «κουμπάρο»
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 01.12.25

Να σπάσει την «ομερτά» απειλεί τώρα ο «Φραπές» - Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη με τον «κουμπάρο»

Ο Γιώργος Ξυλούρης ή «Φραπές», αφού έγινε «λαγός» στην Εξεταστική, τώρα απειλεί με «αποκαλύψεις» στις 11 Δεκεμβρίου - «Όλα νόμιμα» επιμένει για τα λαχεία ο Ανδρέας Στρατάκης ή «Χασάπης»

Σύνταξη
Κρατική συνδρομή σε δήμους που υπέστησαν δημογραφική μείωση θέλει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου
Οικονομικά αιτήματα 01.12.25

Κρατική συνδρομή σε δήμους που υπέστησαν δημογραφική μείωση θέλει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου

Να ενισχυθούν τα κριτήρια της γεωγραφικής έκτασης ζήτησε ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου αναφορικά στον τρόπο κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων,

Σύνταξη
Pillion: Πενήντα αποχρώσεις του BDSM – To γκέι μυθιστόρημα που έγινε ταινία με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ
«Kink Actually» 01.12.25

Pillion: Πενήντα αποχρώσεις του BDSM – To γκέι μυθιστόρημα που έγινε ταινία με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ

Το μυθιστόρημα Box Hill του Adam Mars-Jones, που εκδόθηκε το 2020, περιγράφει τη σχέση μεταξύ ενός νεαρού άνδρα και ενός μεγαλύτερου σε ηλικία μοτοσικλετιστή. Ο συγγραφέας μίλησε στους Times για την κινηματογραφική μεταφορά του, Pillion.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χρήστος Σιδερόπουλος: Με κάταγμα στα πλευρά ο αγροτοσυνδικαλιστής που χτυπήθηκε στο μπλόκο της Νίκαιας
Η μαρτυρία του γιου του 01.12.25

Με κάταγμα στα πλευρά ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος που χτυπήθηκε στο μπλόκο της Νίκαιας

Ο Χρήστος Σιδερόπουλος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά από όσα έγιναν στο μπλόκο της Νίκαιας - Η μαρτυρία του γιου του, Στάθη για όσα πέρασε ο πατέρας του, επίθεση δέχθηκε και ο ίδιος

Σύνταξη
Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τα μπλόκα – «Οι αγρότες είναι στα όριά τους»
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τα μπλόκα – «Οι αγρότες είναι στα όριά τους»

Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο τις κινητοποιήσεις των αγροτών - Η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση, με το Μαξίμου να αναζητεί τρόπους διεξόδου βλέποντας ότι η επίδειξη πυγμής και η καταστολή δεν πτόησαν τους αγρότες

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο