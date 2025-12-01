Βορίζια: Τεταμένη η κατάσταση στο χωριό – Αυξημένα τα μέτρα της αστυνομίας

Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στα Βορίζια ένα μήνα μετά τα τραγικά γεγονότα. Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή και πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους στην περιοχή.

Οι ενισχυμένες δυνάμεις, κυρίως από το ΤΑΕ Μεσαράς και το ΤΑΕ Μυλοποτάμου με κυρίως αποσπασμένους από άλλες περιοχές της χώρας αστυνομικούς, αλλά και ενίοτε και από την ΟΠΚΕ, βρίσκονται καθημερινά στο ορεινό τοπίο που αγκαλιάζει τα Βορίζια, στη σκιά του Ψηλορείτη.

Η έντονη παρουσία των αστυνομικών αρχών δεν περιορίζεται μόνο στη διαρκή περιπολία και την τήρηση των ελέγχων στην είσοδο και έξοδο του χωριού, αλλά επεκτείνεται και σε διακριτικές φυλάξεις. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες δεν φέρουν όπλα και ότι δεν υπάρχουν άτομα με αδικαιολόγητη παρουσία στην περιοχή.

Η καθημερινή παρουσία αστυνομικών είναι ενδεικτική του σοβαρότητας της κατάστασης: για τον έλεγχο της εισόδου και εξόδου του χωριού απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ αστυνομικοί ανά βάρδια, γεγονός που δείχνει τη συνεχιζόμενη ανάγκη για αυξημένη αστυνόμευση.

Έλεγχοι στην είσοδο και την έξοδο του χωριού

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα περιπολικά περιλαμβάνουν και την αποστολή διακριτικής φύλαξης των σπιτιών των εμπλεκομένων στην αιματηρή σύγκρουση. Οι αστυνομικοί εκφράζουν ανησυχία για τις επικίνδυνες πιθανές συναντήσεις, οι οποίες ενδέχεται να φέρουν και άλλες συγκρούσεις. Η ένταση της κατάστασης εκφράζεται και από την άποψη ότι, όπως αναφέρουν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., η παρουσία τους στην περιοχή δεν έχει σκοπό την αστυνομοκρατία, αλλά την πρόληψη και τη διαχείριση των κρίσιμων καταστάσεων.

Όπως αναφέρουν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αποκατάσταση της ασφάλειας, αλλά και η πρόληψη νέων εντάσεων. Ο ρόλος των γυναικών και των παιδιών που παραμένουν στο χωριό θεωρείται κομβικός για την αποκατάσταση της ισορροπίας στην περιοχή. Η οικογένεια, και κυρίως οι μητέρες, καλούνται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην αποφυγή περαιτέρω αιματοχυσίας, διατηρώντας την ψυχραιμία και την υπομονή απέναντι στην ένταση που υπάρχει στην περιοχή.

Ακόμα δεν έχουν βρεθεί τα όπλα

Το ζήτημα, όμως, που απασχολεί περισσότερο τις αρχές είναι η ανεύρεση των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου. Παρά τους αυξημένους ελέγχους στα βουνά, η ανεύρεση των όπλων μοιάζει σαν «να ψάχνεις ψύλλους στα άχυρα», όπως δήλωσε αρμόδιος αξιωματικός της αστυνομίας. Αν και οι έλεγχοι είναι πλέον πιο στοχευμένοι και βασίζονται σε συγκεκριμένες πληροφορίες, η έρευνα συνεχίζεται σε σπίτια εντός και εκτός του χωριού, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι έχουν ελεγχθεί πάνω από 30 οικίες. Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, οι έλεγχοι δεν πρόκειται να σταματήσουν σύντομα, καθώς ο εντοπισμός των όπλων είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και προσεκτικό σχεδιασμό.

Η προσπάθεια των αστυνομικών αρχών να εξασφαλίσουν την ηρεμία στην περιοχή είναι σε πλήρη εξέλιξη, με την ελπίδα ότι η ένταση που διαφαίνεται θα υποχωρήσει σταδιακά.

Εννέα συλλήψεις – Επτά προφυλακίστηκαν

Εννέα είναι συνολικά τα μέλη των δύο οικογενειών που συνελήφθησαν από τις αρχές, φερόμενοι ως «πρωταγωνιστές» του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια.

Πρόκειται για έξι μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, τα μεν μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη κατηγορούνται για ανθρωποκτονία σε βάρος του 39χρονου, τα δε μέλη της οικογένειας Καργάκη για ανθρωποκτονία σε βάρος της 57χρονης Ευαγγελίας ενώ και οι εννέα κατηγορούνται και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την απολογία τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οι επτά κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Πρόκειται για τα τέσσερα αδέρφια Φραγκιαδάκη, τον 30χρονο ξάδερφό τους, τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη και τον 48χρονο ξάδερφό του.

Ο 23χρονος, μέλος της οικογένειας Καργάκη, που κατηγορούνταν για την τοποθέτηση βόμβας αφέθηκε ελεύθερος με αυστηρούς όρους μεταξύ των οποίων η απαγόρευση διαμονής στα Βορίζια ενώ το ίδιο αποφασίστηκε και για τον πατέρα των τεσσάρων αδερφών Φραγκιαδάκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των ερευνών της αστυνομίας ελέγχθηκαν περίπου 30 σπίτια και πάνω από 20 ποιμνιοστάσια καθώς και 352 αυτοκίνητα και κάτοικοι.