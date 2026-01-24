Βορίζια: Συνελήφθησαν οι γονείς του Φανούρη Καργάκη
Η αδερφή της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια του μακελειού στα Βορίζια, κατέθεσε μήνυση στους γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έπεσε νεκρός σε ανταλλαγή πυρών
- Άτακτη γάτα κατάπιε... 11 λαστιχάκια για τα μαλλιά - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση
- Αγωνία για την 6χρονη που διασωληνώθηκε μετά από επιπλοκές της γρίπης - Επιδεινώθηκε η κατάστασή της
- Στις φλόγες οι δύο τελευταίοι όροφοι πολυκατοικίας στη Νέα Υόρκη - Φόβοι για θύματα
- Πώς αλλάζει ο χάρτης της κατοικίας το 2026 - Ακριβά ακίνητα, χαμηλή διαθεσιμότητα και επενδύσεις υψηλού ρίσκου
Το αιματοκύλισμα στα Βορίζια την 1η Νοεμβρίου συνεχίζει να πυροδοτεί ένταση στις σχέσεις των δύο οικογενειών. Η αδερφή της θανούσης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία είχε τραυματιστεί στο χέρι στη διάρκεια του μακελειού, υπέβαλε μήνυση κατά της μητέρας και του πατέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυρών.
Η μήνυση αφορά στα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης, έχουν συλληφθεί και οι δύο γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη ωστόσο ο πατέρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ. Η μητέρα οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες αναφορές (παράπονα/συστάσεις ) της οικογένειας Φραγκιαδάκη στις Αστυνομικές Αρχές για τα όσα καθημερινά βίωναν πλην όμως λόγω της μη συμμόρφωσης των αποδεκτών και της κλιμάκωσης των βίαιων επεισοδίων σε βάρος τους κατέστη αναγκαία πλέον και η υποβολή έγκλησης και η παραπομπή στην Δικαιοσύνη .
Τα τέκνα της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη κατέθεσαν τον Δεκέμβριο μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Ηρακλείου για την διακρίβωση της εμπλοκής στην δολοφονία της μητέρα τους λοιπών προσώπων που έδρασαν ως συναυτουργοί ή ηθικοί αυτουργοί και διαφεύγουν έως τώρα της ταυτοποίησης και της σύλληψης.
Άφαντα παραμένουν τα όπλα
Η υπόθεση στα Βορίζια που συγκλόνισε το πανελλήνιο συνεχίζει να πυροδοτεί εντάσεις ενώ τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή παραμένουν άφαντα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο αιματοκύλισμα των Βοριζίων χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον έξι διαφορετικοί τύποι όπλων, βάσει των ευρημάτων από την αυτοψία στον τόπο του μακελειού.
- TikTok Seals US Joint Venture Deal to Avert Nationwide Ban
- Πάτρα: Πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών από το Λιμενικό – Κατασχέθηκαν κοκαΐνη και skunk αξίας 1,7 εκατ. ευρώ
- Η Μπέλα Χαντίντ ανεβάζει την τάση των cutout σε τολμηρά ύψη – Το φόρεμα που αποκαλύπτει τα οπίσθιά της
- Ολοταχώς για sold out και το Ολυμπιακός – Βόλος
- Βριλήσσια: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της παράσυρσης της υπαλλήλου έξω από τα ΕΛΤΑ
- Βορίζια: Συνελήφθησαν οι γονείς του Φανούρη Καργάκη
- Παναθηναϊκός: «Ένας χρόνος χωρίς τον Μίμη Δομάζο – Για πάντα στις καρδιές μας»
- Ηράκλειο: Γάτα κατάπιε 11 λαστιχάκια για τα μαλλιά – Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις