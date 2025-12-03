Ο δικηγόρος της οικογένειας Φραγκιαδάκη, Απόστολος Πόντας έκανε δήλωση για την υπόθεση των Βοριζίων στον Άρειο Πάγο.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, τόνισε ο Απόστολος Πόντας

«Η υπόθεση των Βοριζίων δεν είναι ούτε ‘βεντέτα’, ούτε ένα περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών, αλλά μια οργανωμένη επίθεση ομάδας οπλισμένων εναντίων άοπλων πολιτών, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη!», τόνισε ο κ. Πόντας.

Πόντας: Καταθέσαμε συμπληρωματική μηνυτήρια αναφορά

Ο δικηγόρος πρόσθεσε ότι: «Στην υπόθεση αυτή βρίσκονται προφυλακισμένοι άνθρωποι, που δεν κρατούσαν όπλο και προσπαθούσαν να γλιτώσουν τον εαυτό τους και την οικογένεια τους και ‘άλλοι’, για τους οποίους προκύπτουν στοιχεία πως ήταν αυτουργοί ή ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, δεν έχουν ταυτοποιηθεί, δεν έχουν συλληφθεί και δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, με αποτέλεσμα να διαφεύγουν.

Για αυτόν τον λόγο απευθυνθήκαμε σήμερα στη Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να καταθέσουμε συμπληρωματική μηνυτήρια αναφορά για τα προαναφερόμενα και μας παρέπεμψε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, ώστε να να την καταθέσουμε την επόμενη Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, ημέρα κατά την οποία έχουν κληθείς να καταθέσουν συμπληρωματικοί μάρτυρες που δεν έχουν καταθέσει έως σήμερα και έχουμε υποδείξει στην κ. Ανακρίτρια ως συνήγοροι της οικογενείας της δολοφονηθείσας Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη».