Βορίζια: Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός σε ποιμνιοστάσιο
Ερευνάται από τις Αρχές αν χρησιμοποιήθηκε στο αιματοκύλισμα του περασμένου Νοέμβρη με τους δυο νεκρούς.
- Τι προκάλεσε την κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό – Τι λέει ο Ευθύμιος Λέκκας
- Ρωσική ανάλυση-καμπανάκι για Ιράν: «Ετοιμαστείτε για πόλεμο μέχρι τέλους, ο Τραμπ θα επιτεθεί σίγουρα»
- Έφοδος της γαλλικής αστυνομίας στο Χ – Ο Μασκ καλείται να καταθέσει για τα deepfake και το Ολοκαύτωμα
- Επίδομα έως 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση – Οι δικαιούχοι
Σήμερα το πρωί σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο που βρίσκεται κοντά στα Βοριζια, μετά από πληροφορίες που είχαν οι αστυνομικοί, εντοπίστηκε οπλισμός που ερευνάται αν χρησιμοποιήθηκε στο αιματοκύλισμα του περασμένου Νοέμβρη με τους δυο νεκρούς.
Τι εντοπίστηκε
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε μία πράσινη θήκη κυνηγητικού όπλου που περιείχε ένα πολεμικό τυφέκιο και ένα δίκαννο κυνηγετικό όπλο.
Εξωτερικά του ποιμνιοστασίου, σε μια πέτρινη περίφραξη, ανάμεσα στις πέτρες και μέσα σε έναν άσπρο κουβά με κριθάρι βρέθηκαν επίσης πέντε χάρτινα κουτιά που το καθένα είχε 32 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου, ενα χάρτινο κουτί με 21 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και μεγάλες ποσότητες φυτιλιών διαφόρων χρωμάτων και μηκών.
Όλα τα ευρήματα κατασχέθηκαν, ο χώρος εξερευνήθηκε και φωτογραφήθηκε από αρμόδιο κλιμάκιο, ενώ διατάχθηκε εξέταση από πυροτεχνουργό πραγματογνώμονα.
- Βορίζια: Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός σε ποιμνιοστάσιο
- Εθνικό Απολυτήριο: Δόθηκε το «σήμα εκκίνησης» – Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο
- Υπό αμφισβήτηση οι μελέτες για τα μικροπλαστικά στο περιβάλλον και το ανθρώπινο σώμα
- «Πολύ κοντά στον Χόρχε Σάντσες ο ΠΑΟΚ»
- Δρομολογείται νέος κοινόχρηστος χώρος στην Μόρφα της παραλίας Αυλίδας
- To τραγικό, ρομαντικό ειδύλλιο των Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και Καρολίν Μπεσέτ γίνεται σειρά δια χειρός Ράιαν Μέρφι
- Δική του πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ – Υπερπλειοψηφίες στη δεύτερη Βουλή
- Αντιδράσεις για το υπό έγκριση καθηκοντολόγιο των μαιών – Τι απαντά ο Γεωργιάδης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις