Σήμερα το πρωί σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο που βρίσκεται κοντά στα Βοριζια, μετά από πληροφορίες που είχαν οι αστυνομικοί, εντοπίστηκε οπλισμός που ερευνάται αν χρησιμοποιήθηκε στο αιματοκύλισμα του περασμένου Νοέμβρη με τους δυο νεκρούς.

Τι εντοπίστηκε

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε μία πράσινη θήκη κυνηγητικού όπλου που περιείχε ένα πολεμικό τυφέκιο και ένα δίκαννο κυνηγετικό όπλο.

Εξωτερικά του ποιμνιοστασίου, σε μια πέτρινη περίφραξη, ανάμεσα στις πέτρες και μέσα σε έναν άσπρο κουβά με κριθάρι βρέθηκαν επίσης πέντε χάρτινα κουτιά που το καθένα είχε 32 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου, ενα χάρτινο κουτί με 21 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και μεγάλες ποσότητες φυτιλιών διαφόρων χρωμάτων και μηκών.

Όλα τα ευρήματα κατασχέθηκαν, ο χώρος εξερευνήθηκε και φωτογραφήθηκε από αρμόδιο κλιμάκιο, ενώ διατάχθηκε εξέταση από πυροτεχνουργό πραγματογνώμονα.