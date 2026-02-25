Βορίζια: Στα δικαστήρια Ηρακλείου ο προφυλακιστέος 48χρονος ξάδερφος του Φανούρη Καργάκη

Εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο από ανταλλαγή πυροβολισμών ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 48χρονος ξάδερφος του Φανούρη Καργάκη βρίσκεται στα δικαστήρια του Ηρακλείου για να προχωρήσει σε συμπληρωματική κατάθεση για όλα όσα συνέβησαν την 1η Νοεμβρίου 2025.

Ο 48χρονος λίγο μετά τα αιματηρά γεγονότα είχε συλληφθεί και είχε κριθεί προφυλακιστέος καθώς ήταν ένας από τους δύο άνδρες που εικονίζονταν σε επίμαχο βίντεο κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών.

Ο ίδιος τότε, είχε επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής, ωστόσο σήμερα φαίνεται πως θα απολογηθεί για τα όσα κατηγορείται. Ο 48χρονος μαζί με τους άλλους συλληφθέντες από την οικογένεια Καργάκη κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και για απόπειρα ανθρωποκτονία κατά συρροή. Σημειώνεται πως από νωρίς στα δικαστήρια βρισκόταν ο δικηγόρος του Απόστολος Λύτρας αλλά και συγγενείς του.

Εννέα συλλήψεις – Επτά στη φυλακή

Εννέα είναι συνολικά τα μέλη των δύο οικογενειών που συνελήφθησαν από τις αρχές, φερόμενοι ως «πρωταγωνιστές» του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια. Πρόκειται για έξι μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη.

Κατά πληροφορίες του ίδιου μέσου, τα μεν μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη κατηγορούνται για ανθρωποκτονία σε βάρος του 39χρονου, τα δε μέλη της οικογένειας Καργάκη για ανθρωποκτονία σε βάρος της 57χρονης Ευαγγελίας ενώ και οι εννέα κατηγορούνται και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την απολογία τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οι επτά κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Πρόκειται για τα τέσσερα αδέρφια Φραγκιαδάκη, τον 30χρονο ξάδερφό τους, τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη και τον 48χρονο ξάδερφό του.

Ο 23χρονος, μέλος της οικογένειας Καργάκη, που κατηγορούνταν για την τοποθέτηση βόμβας αφέθηκε ελεύθερος με αυστηρούς όρους μεταξύ των οποίων η απαγόρευση διαμονής στα Βορίζια ενώ το ίδιο αποφασίστηκε και για τον πατέρα των τεσσάρων αδερφών Φραγκιαδάκη.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια των ερευνών της αστυνομίας ελέγχθηκαν περίπου 30 σπίτια και πάνω από 20 ποιμνιοστάσια καθώς και 352 αυτοκίνητα και κάτοικοι.