Τρίτη 28 Απριλίου 2026
28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
Παπαμίκος για Νέα Τούμπα και αθλητικό κέντρο: «Είναι το ιδανικό σημείο μετάβασης για τον ΠΑΟΚ»
Ποδόσφαιρο 28 Απριλίου 2026, 15:35

Παπαμίκος για Νέα Τούμπα και αθλητικό κέντρο: «Είναι το ιδανικό σημείο μετάβασης για τον ΠΑΟΚ»

Ο νέος σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη, Ανδρέας Παπαμιμίκος, μίλησε για τη νέα εποχή στην οποία μπαίνει ο ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Κακή στάση σώματος; 3 απλές ασκήσεις που γίνονται ακόμα & στο γραφείο

Κακή στάση σώματος; 3 απλές ασκήσεις που γίνονται ακόμα & στο γραφείο

Spotlight

Ο Ανδρέας Παπαμιμίκος είναι ο νέος σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων και παρουσιάστηκε στην Τούμπα σε συνέντευξη Τύπου και μίλησε για όλα τα θέματα της νέας εποχής του ΠΑΟΚ αλλά και των υποδομών.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παπαμιμίκος για τον ΠΑΟΚ

«Είμαστε αποφασισμένοι αυτόν τον πόνο και την απογοήτευση να τα μετατρέψουμε σε δύναμη δημιουργίας. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ στάθηκε στο πλευρό της ομάδας και στις καλές και στις κακές, πολύ κακές στιγμές. Και στον οργανισμό είμαστε ευγνώμων. Τα 100 χρόνια δεν είναι για εμάς μία επετειακή κορνίζα, για εμάς είναι ο ιδανικό σημείο μετάβασης, το ιδανικό σημείο για να ξεκινήσει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας. Αυτό το επόμενο κεφάλαιο είναι απαιτητικό, είναι πιο ανταγωνιστικό, είναι πιο ευρωπαϊκό».

Συνέχισε λέγοντας: «Ο ΠΑΟΚ θα μετασχηματιστεί σε έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό οργανισμό με τολμηρές αποφάσεις και τομές. Αυτό το νέο κεφάλαιο θα στηρίζεται σε νέα πεδία. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στο αγωνιστικό και διοικητικό μοντέλο. Σε πεδία με σαφής αρμοδιότητες, χωρίς επικαλύψεις και ξεκάθαρες κατευθύνσεις. Στο αγωνιστικό τμήμα θα γίνουν οι μεγάλες αλλαγές και θέλω σήμερα να δώσω ένα πρώτο στίγμα. Σε ότι αφορά τις νέες υποδομές, ο ΠΑΟΚ προχωρά με το νέο γήπεδο και τις νέες αθλητικές εγκαταστάσεις. Θέλω να γνωρίζετε καλά ότι πέρα από ότι έχουμε δημόσια δεσμευτεί, αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για το επόμενο κεφάλαιο του ΠΑΟΚ. Να είστε σίγουροι ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να γίνουν στην ώρα τους».

Για το αν υπάρχει σχέση με το πολιτικό του παρελθόν και τον ΠΑΟΚ: «Ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία σχέση με τα κόμματα, ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από όλα. Ο καθένας έχει τα πολιτικά του πιστεύω, ασχολιόμουν με την πολιτική αλλά έχω σταματήσει 10-12 χρόνια και ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική».

Σε ερώτηση για τις νέες υποδομές του ΠΑΟΚ: «Είναι απολύτως λογικό ο κόσμος του ΠΑΟΚ να έχουν ενδιαφέρον για τις υποδομές γιατί όπως σας είπα, είναι άμεση προτεραιότητα. Δεν είναι μόνο ότι δεσμευθήκαμε και από τη στιγμή που δεσμεύεται κάτι ο κ. Σαββίδης το κάνει πράξη, είναι απαραίτητο για έναν σύγχρονο απαραιτήτο οργανισμό. Να μιλάμε συγκεκριμένα, έχουμε αγοράσει όλες τις απαραίτητες εκτάσεις που χρειάζονται για το αθλητικό κέντρο και το επαναλαμβάνω. Όλες τις απαραίτητες για να μην έχουμε ξανά κάποιες παρεξηγήσεις. Έχουμε ολοκληρώσει τις πρόδρομες εργασίες, έχει ολοκληρωθεί το master plan, έχουν μπει Έλληνες τοπικοί μελετητές, προχωράμε στις μελέτες εφαρμογής, μέχρι τέλη Μαίου θέλω να πιστεύω ότι θα καταθέσουμε στη ΓΓΑ για να πάρουμε εγκρίσεις και μέσα στο καλοκαίρι θα καταθέσουμε για να την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας. Από το Φθινόπωρο θα τρέξει ο διαγωνισμός για τον ανάδοχο του έργου και θέλω να πιστεύω ότι προς το τέλος του έτους, θα ξεκινήσει η κατασκευή. Για τη Φωλιά του Δικέφαλου Αετού. Υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με τον Ερασιτέχνη. Κάναμε τις πρώτες απαραίτητες ενέργειες, καταθέσαμε τα έγγραφα που χρειαζόμασταν για την αρχαιολογία και από εκεί και πέρα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματά μας. Το έργο αυτό χωρίζεται σε δύο πρότζεκτ. Το ένα είναι ο περιβάλλον χώρος όπου εδώ γίνονται όλες οι απαραίτητες συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς και παράλληλα είναι το στάδιο. Και τα δύο τρέχουν παράλληλα, θέλω να πιστεύω ότι όσα προβλήματα βρίσκουμε γραφειοκρατικά, θα τα ξεπερνάμε και αυτός είναι ο στόχος. Μετά το καλοκαίρι θα έχουμε ολοκληρώσει τις μελέτες και θα καταθέσουμε για την οικοδομική άδεια».

Για το θέμα του τεχνικού διευθυντή: «Εγώ σας παρουσίασα τις δομές και το σκεπτικό πώς θα είναι το επόμενο κεφάλαιο. Σε αυτά θα δοθούν απαντήσεις στην ώρα τους μετά το τέλος της σεζόν».

Πρόσθεσε: «Ο κ. Σαββίδης ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο και να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε πρωταγωνιστές».

Για τον κόσμο: «Ο κόσμος του ΠΑΟΚ ζει με τον ΠΑΟΚ, είναι καθημερινότητα, τρόπος ζωής. Αυτή η σχέση εξελίσσεται. Μεγάλο ρόλο θα παίξει η νέα Τούμπα. Αυτό ουσιαστικά θα βοηθήσει σε μία μετεξέλιξη της νοοτροπίας και της κουλτούρας του φιλάθλου του ΠΑΟΚ. Ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ μέσα από τη νέα Τούμπα θα αλλάξει και την οπτική του για το πώς βλέπει κάποια πράγματα. Θα ζει περισσότερο εδώ, θα περνάει περισσότερες ώρες, θα ζει όμορφες στιγμές και στις νίκες και στις ήττες και ειλικρινά θα εστιάσουμε πάρα πολύ, να μην το πω στην εκπαίδευση όλων μας, όλων των φιλάθλων αλλά στην καλύτερη σχέση που πρέπει να έχει ο διοικητικός οργανισμός με τους οπαδούς. Θα έχουμε οπαδούς που θα ξέρουν ποια είναι η πυξίδα».

Για το που θα παίξει: «Έχουμε δύο διαγωνισμούς. Ο ένας αφορά το υπερταμείο και ένας τη περιφέρεια. Δύο διαφορετικά πρότζεκτ σε ένα ενιαίο έργο. Αυτό που πιέζουμε εμείς είναι υπερταμεία, περιφέρεια, Καυτατζόγλειο, Υπουργείο Πολιτισμού, να συντονιστούν επιτέλους και να προχωρήσουν γρήγορα οι εργασίες. Έχουμε προσφερθεί ώστε κάποιες εργασίες, οι οποίες δεν προβλέπονται στα κεφάλαια τα οποία έχουν αναλάβει, ουσιαστικά να τις τρέξουμε και χρηματοδοτήσουμε εμείς και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Το θέμα είναι οι φορείς να τρέξουν τις διαδικασίες. Τη νέα σεζόν θα παίζει στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ».

Όσο για τον Ιβάν Σαββίδη ανέφερε: «Ο Σαββίδης ασχολείται μέρα-νύχτα με τον ΠΑΟΚ. Ο ίδιος παίρνει τις αποφάσεις και θα τις ανακοινώσει την κατάλληλη στιγμή. Βλέπετε ότι ακόμα και με το Ερασιτέχνη, με όποιες πικρίες και αν είχε, επειδή είναι ο ηγέτης της οικογένειας του ΠΑΟΚ δεν σταμάτησε ποτέ να τον υποστηρίζει. Τον Ερασιτέχνη και τα μέλη του. Θυμόμαστε τι έγινε το καλοκαίρι και όπως και αν αισθάνθηκε, δεν σταμάτησε να τον υποστηρίζει».

AKTOR: Διπλό deal για LNG και ηλεκτρικό ρεύμα στην Αλβανία

AKTOR: Διπλό deal για LNG και ηλεκτρικό ρεύμα στην Αλβανία

Κόσμος
Πιθανή αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης από το Ιράν – Τραμπ: Η Τεχεράνη ζητά να ανοίξουμε τα Στενά πριν καταρρεύσει

Πιθανή αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης από το Ιράν – Τραμπ: Η Τεχεράνη ζητά να ανοίξουμε τα Στενά πριν καταρρεύσει

Αθλητική Ροή
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 5HD.

Σύνταξη
On Field 28.04.26

Ο Μπρούνο Φερνάντες «καίγεται» για δύο ασίστ

Ο Πορτογάλος άσος της Γιουνάιτεντ έφτασε τις 19 τελικές πάσες στην Πρέμιερ Λιγκ και θέλει δύο ακόμα στα τέσσερα τελευταία ματς του πρωταθλήματος, για να γράψει ιστορία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Ελένη Αντωνίου: Η διεθνής διαιτητής που συνέλαβε τον 89χρονο που άνοιξε πυρ στο κέντρο της Αθήνας (vid)

Η διεθνής διαιτητής ποδοσφαίρου Ελένη Αντωνίου, συμμετείχε στην επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για ης σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα, ο οποίος πυροβόλησε πέντε άτομα σε ΕΦΚΑ και Εφετείο.

Σύνταξη
Η φημολογία για τον Κεσιέ και η θέση της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Η φημολογία για τον Κεσιέ και η θέση της ΑΕΚ

Δημοσιεύματα από το εξωτερικό θέλουν την ΑΕΚ να έχει καταθέσει επίσημο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Φρανκ Κεσιέ, πρώην παίκτη των Μπαρτσελόνα και Μίλαν - Διαψεύδει η ΑΕΚ.

Σύνταξη
Τσιτσιπάς – Ρουντ 1-2: Δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του και αποκλείστηκε (vids)
Άλλα Αθλήματα 28.04.26

Τσιτσιπάς – Ρουντ 1-2: Δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του και αποκλείστηκε (vids)

Ο Τσιτσιπάς σέρβιρε για το ματς στο τρίτο σετ (5-4), αλλά δέχθηκε μπρέικ από τον Ρουντ, που έστειλε το σετ στο τάι μπρέικ και εκεί με 7-3 έκανε πήρε τη νίκη (2-1) και την πρόκριση στους «8» της Μαδρίτης.

Σύνταξη
Νέα μπλεξίματα για τον Τέρι Ροζίερ: «Αυτός αναζήτησε τους ανθρώπους που τον δωροδόκησαν»
Μπάσκετ 28.04.26

Νέα μπλεξίματα για τον Τέρι Ροζίερ: «Αυτός αναζήτησε τους ανθρώπους που τον δωροδόκησαν»

Όλο και περισσότερο φαίνεται πως περιπλέκεται η υπόθεση του Τέρι Ροζίερ, με τον Αμερικανό άλλοτε σταρ των Χιτ να βαρύνεται με όλο και περισσότερες κατηγορίες σχετικά με την υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού.

Σύνταξη
Ο πρώτος «κομάντο» στις μάχες του Ολυμπιακού
On Field 28.04.26

Ο πρώτος «κομάντο» στις μάχες του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα και ο προπονητής των πρωταθλητών περιμένει πολλά από τον πολεμιστή της μεσαίας γραμμής των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η ευχάριστη έκπληξη στην παρέλαση του ΟΦΗ και η μεγαλύτερη στήριξη που αξίζουν οι Κρητικοί
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Η ευχάριστη έκπληξη στην παρέλαση του ΟΦΗ και η μεγαλύτερη στήριξη που αξίζουν οι Κρητικοί

Η δυναμική παρουσία χιλιάδων Κρητικών στην φιέστα του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου φέρνει το προσκήνιο το θέμα της στήριξης των «ασπρόμαυρων» που δεν είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Αλέξανδρος Κωτάκης
