Τι λένε στη Ρουμανία για Λουτσέσκου – «Τον θέλουμε στη Στεάουα, ίσως να μην συνεχίσει στον ΠΑΟΚ»
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου εμπλέκεται σε σενάρια αποχώρησης από τον ΠΑΟΚ και ήδη ομάδα έχει ενδιαφερθεί, σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό.
Λίγες μέρες μετά από τον χαμένο τελικό Κυπέλλου του ΠΑΟΚ, απέναντι στον ΟΦΗ, το όνομα του Ραζβάν Λουτσέσκου συνδέεται με πάγκο άλλης ομάδας, σε περίπτωση που αποχωρήσει από αυτόν του Δικεφάλου του Βορρά.
Σύμφωνα με τα ρουμανικά Μέσα, ο προπονητής του ΠΑΟΚ είναι στη λίστα για αντικαταστάτη του Μιρέλ Ραντόι, στον πάγκο της Στεάουα Βουκουρεστίου. Σε μια λίστα στην οποία νούμερο 1 επιλογή είναι η επιστροφή του πρώην τεχνικού της ομάδας, Ηλία Χαραλάμπους, ωστόσο τον τελευταίο λόγο τον έχει ο ιδιοκτήτης, Τζίτζι Μπεκάλι.
Τι είπε ο γενικός διευθυντής της Στεάουα Βουκουρεστίου για τον Λουτσέσκου
Μάλιστα, για το εν λόγω θέμα μίλησε ο γενικός διευθυντής της Στεάουα Βουκουρεστίου, Μιχάι Στόικα, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Λουτσέσκου: «Θα μου άρεσε να δουλέψω με τον Ράζβαν Λουτσέσκου», τόνισε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε σε όσα είπε στην ρουμανική Fanatik:
«Νομίζω ότι ο Ράζβαν Λουτσέσκου θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ. Αλλά ακόμα κι αν δεν το κάνει, νομίζω ότι θα υπάρξει ουρά από ομάδες». Παράλληλα, σχολιάζοντας τον… ιδιαίτερο χαρακτήρα του Μπεκάλι τόνισε πως ο προπονητής του Δικεφάλου «θα ταίριαζε και θα άντεχε».
«Ο Ράζβαν είναι εκεί, δίπλα στον Όλι. Νομίζω ότι θα τα πήγαινε καλά με τον Τζίτζι Μπεκάλι. Θα αντιστεκόταν. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Ίσως να μην συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, αλλά θα έχει πολύ καλές προσφορές για πολλά χρήματα», κατέληξε.
- Λουτσέσκου μετά το Κύπελλο: «Είμαι συντετριμμένος – Ο ΠΑΟΚ είναι το σπίτι μου»
