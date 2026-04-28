28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
ACCS VII: Bugatti, Maserati και McLaren κάνουν «απόβαση» στον Άλιμο
Culture Live 28 Απριλίου 2026, 17:04

ACCS VII: Bugatti, Maserati και McLaren κάνουν «απόβαση» στον Άλιμο

Για μια ακόμα χρονιά, το ACCS επιστρέφει στον Άλιμο, βάζοντας μας στον κόσμο των κλασικών αυτοκινήτων που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στην άσφαλτο

«Γκαζωμένο» και με σπάνια δείγματα μηχανικής τελειότητας έρχεται τον Μάιο το φετινό ACCS.

Το Alimos Classic Car Sunday για μια ακόμα χρονιά ανακαλύπτει, αποκαλύπτει και εκθέτει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά κλασικά αυτοκίνητα, στην παγκοσμίως μοναδική στατική έκθεση δίπλα στη θάλασσα, κάτω από το βλέμμα του Θουκυδίδη.

Η φετινά εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Μαΐου στον Άλιμο, μάλιστα θα έχει και άρωμα από το περσινό event, το οποίο διακόπηκε πρόωρα εξαιτίας της καταρρακτώδους βροχής.

«Φέτος φέρνουμε ξανά όλα όσα δεν πρόλαβαν να δουν οι χιλιάδες επισκέπτες μας», λέει ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης.

«Μουσειακά δείγματα ελληνικής κατασκευής, όπως το P3 του Δημήτρη Κορρέ και το πρώτο ελληνικό αυτοκίνητο του Θεολόγου, σπάνια δείγματα πανάκριβων μελλοντικών κλασικών, αλλά και όλα εκείνα που κάνουν αυτή τη μοναδική εκδήλωση του Αλίμου -σε μία και μόνη Κυριακή κάθε χρόνο- ένα υπερθέαμα αισθητικής και μηχανικής. Ένα γεγονός που αποτελεί ταυτόχρονα και σημαντικό κομμάτι πολιτισμού στη ζωή του μέσου Έλληνα. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο τα αρχαία μας».

Από την πλευρά του ο Νίκος Μαστοράκης, τόνισε: «Το έβδομο ACCS παρουσιάζει, δίπλα στα κλασικά αυτοκίνητα που θα φέρουν ιδιώτες συλλέκτες αλλά και οι μεγαλύτερες λέσχες της χώρας, μερικά supercars που οι επισκέπτες θα έχουν τη σπάνια ευκαιρία να θαυμάσουν από πολύ κοντά. Ανάμεσά τους, μια ιστορική Bugatti EB110, μια McLaren 570S, αλλά και συλλεκτικές Mercedes-Benz, που είναι φέτος το τιμώμενο αυτοκίνητο».

Και συμπλήρωσε , ο δημιουργός και συνδιοργανωτής της εκδήλωσης: «Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται μαζί μας το επίσημο Mercedes Club, όμως συνεργαζόμαστε τώρα, ακόμη πιο στενά, με το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, του οποίου η παρουσία θα είναι φέτος δυναμικότερη και εντυπωσιακότερη. Και βέβαια, όπως κάθε χρόνο, μαζί μας θα είναι και η ΔΕΗ blue, ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο χθες και το αύριο, όπου στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συγκρίνουν αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού με ηλεκτρικά χωρίς… κυβικά!»

Ήδη έχει ανοίξει η συμμετοχή όχι μόνο για τα κλασικά αυτοκίνητα, αλλά και για τα Future Classics — σύγχρονα υπεραυτοκίνητα που θα θεωρούνται κλασικά τριάντα χρόνια μετά.
Όλα αυτά, μαζί με τα αναμενόμενα 250 συλλεκτικά ιστορικά, κλασικά και supercars, θα παρουσιαστούν σε ατμόσφαιρα γιορτής, με street food εμπνευσμένο από τα 60s και non-stop classic rock από δεκάδες ηχεία, κατά μήκος του θεαματικότερου παραλιακού πεζοδρόμου της ελληνικής Ριβιέρας — όλα με ελεύθερη είσοδο.

Σημείωση: Η συμμετοχή στην έκθεση είναι επίσης δωρεάν και όσοι διαθέτουν το κατάλληλο αυτοκίνητο μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες στο alimosevents@gmail.com

AKTOR: Διπλό deal για LNG και ηλεκτρικό ρεύμα στην Αλβανία

AKTOR: Διπλό deal για LNG και ηλεκτρικό ρεύμα στην Αλβανία

«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» – Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του
«Bernstein’s Wall» 28.04.26

«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» - Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του

Το νέο ντοκιμαντέρ «Bernstein's Wall» εξερευνά τη ζωή και την καριέρα του θρυλικού μαέστρου και αναλύει τη στενή φιλία 53 ετών που τον συνέδεε με τον Άαρον Κόπλαντ.

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι του Χόλιγουντ αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount - Warner Bros

Η συμφωνία ανέμσα σε Paramount και Warner Bros χρειάζεται πλέον μόνο την έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού για να προχωρήσει

O Πέτερ Μαγιάρ θα παρευρεθεί σε πρεμιέρα ντοκιμαντέρ για την άνοδο του στην εξουσία σε φεστιβάλ της Ιταλίας

O Πέτερ Μαγιάρ, νυν πρωθυπουργός της Ουγγαρίας και άλλοτε πιστός αξιωματούχος της κυβέρνησης του ακροδεξιού Βίκτορ Όρμπαν, θα παρευρεθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ριβιέρας.

Πιο αργά κι από την επανάληψη - Ο νέος Τζέιμς Μποντ δεν θα βγει στις σκοτεινές αίθουσες πριν το 2028

Χωρίς να έχουν βγει τον ηθοποιό που θα αντικαταστήσει τον Ντάνιελ Κρεγκ και χωρίς τελικό σενάριο, ο Τζέιμς Μποντ δεν πρόκειται να επιστρέψει πριν την άνοιξη του 2028

Μια ματιά στο οικογενειακό άλμπουμ των «αυτοεξόριστων» Μαύρων Πανθήρων στην Αλγερία

Το οικογενειακό άλμπουμ της Κάθλιν και του Έλντριτζ Κλίβερ απεικονίζει την ιδανική εικόνα της οικογενειακής ζωής, αποτυπώνοντας την ένταση μεταξύ ηρεμίας και κίνησης, καθώς αντιμετώπιζαν την εξορία μαζί με τα παιδιά τους.

«Είναι θεραπευτικό» - Ο Άλαν Κάμινγκ επιστρέφει ως Nightcrawler για τη Marvel και τους Avengers μετά από 23 χρόνια

Ο επιτυχημένος Σκωτσέζος ηθοποιός Άλαν Κάμινγκ, επιστρέφει στον κόσμο των υπερηρώων μετά από 23 χρόνια. Αυτή τη φορά για το Avengers: Doomsday

Μετά το Baby Reindeer - Είναι το Half Man το τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς; - «Ωμή ανατομία μιας αρρενωπότητας σε κρίση»

Ο πολυβραβευμένος Ρίτσαρντ Γκαντ του Baby Reindeer, επιστρέφει στην τηλεόραση με το Half Man, ένα αφόρητα σκληρό δράμα για τη βία του να είσαι άνδρας

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 5HD.

Η Φαίη Σκορδά για τον σύντροφό της - «Έγινε ντόρος χθες, αλλά και πέρυσι μαζί ήμασταν εκεί»

Η Φαίη Σκορδά πραγματοποίησε χθες κοινή εμφάνιση με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, και όπως ήταν φυσικό, οι συνεργάτες της το σχολίασαν σήμερα στον αέρα της εκπομπής.

Ο Μπρούνο Φερνάντες «καίγεται» για δύο ασίστ

Ο Πορτογάλος άσος της Γιουνάιτεντ έφτασε τις 19 τελικές πάσες στην Πρέμιερ Λιγκ και θέλει δύο ακόμα στα τέσσερα τελευταία ματς του πρωταθλήματος, για να γράψει ιστορία

Ελένη Αντωνίου: Η διεθνής διαιτητής που συνέλαβε τον 89χρονο που άνοιξε πυρ στο κέντρο της Αθήνας (vid)

Η διεθνής διαιτητής ποδοσφαίρου Ελένη Αντωνίου, συμμετείχε στην επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για ης σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα, ο οποίος πυροβόλησε πέντε άτομα σε ΕΦΚΑ και Εφετείο.

Ο Τζίμι Κίμελ αποκάλεσε τη Μελάνια Τραμπ «μέλλουσα χήρα» - Και αρνείται να απολογηθεί

Η οικογένεια Τραμπ ζητά από το δίκτυο ABC να «δώσει ένα τέλος» στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ. Εκείνος, απαντά αναλόγως, αρνούμενος να ζητήσει συγγνώμη.

Τι υποστήριξε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

Όπως ανέφερε η μητέρα του 5χρονου, που συνελήφθη, το παίδι δεν θα έμενε μόνο του στο σπίτι, καθώς είχε ειδοποιήσει τη γυναίκα που τον κρατούσε όταν έλειπε.

Η φημολογία για τον Κεσιέ και η θέση της ΑΕΚ

Δημοσιεύματα από το εξωτερικό θέλουν την ΑΕΚ να έχει καταθέσει επίσημο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Φρανκ Κεσιέ, πρώην παίκτη των Μπαρτσελόνα και Μίλαν - Διαψεύδει η ΑΕΚ.

Αυτός είναι ο φάκελος με την επιστολή στα ΜΜΕ που άφησε πίσω του στο Πρωτοδικείο ο 89χρονος

Ο 89χρονος μετά τους πυροβολισμούς στο Πρωτοδικείο άφησε τέσσερις φακέλους με το ίδιο περιεχόμενο αναφέροντας στους υπαλλήλους ότι «εδώ θα μάθετε γιατί το έκανα» - Ποιον είναι το προφίλ του δράστη

Όσα πρέπει να ξέρετε για την φετινή Eurovision - Ο (σχεδόν) σίγουρος νικητής, η θέση του Akyla και τα 3 αουτσάιντερ που μπορεί να κάνουν την έκπληξη

Με λιγότερες από 20 μέρες να απομένουν για τον μεγάλο τελικό, μπαίνουμε σιγά σιγά και στην Ελλάδα σε ρυθμούς Eurovision. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον φετινό διαγωνισμό

Τσιτσιπάς – Ρουντ 1-2: Δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του και αποκλείστηκε (vids)

Ο Τσιτσιπάς σέρβιρε για το ματς στο τρίτο σετ (5-4), αλλά δέχθηκε μπρέικ από τον Ρουντ, που έστειλε το σετ στο τάι μπρέικ και εκεί με 7-3 έκανε πήρε τη νίκη (2-1) και την πρόκριση στους «8» της Μαδρίτης.

Καταναλωτές στα πρόθυρα… πληθωριστικής κρίσης – Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΚΤ για την Ευρωζώνη

Οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό κτινάχθηκαν στο 4% τον Μάρτιο, από 2,5% τον Φεβρουάριο. Τα νέα στοιχεία της ΕΚΤ ενισχύουν τη θέση των «γερακιών» που πιέζουν για αυξήσεις επιτοκίων.

Στην Ολομέλεια του Στρασβούργου η έκθεση για το Κράτος Δικαίου - Τα σοβαρά ζητήματα που αναδεικνύει

Η έκθεση με εισηγητή τον αντιπρόεδρο της LEFT Κώστα Αρβανίτη, που θα ψηφιστεί στο Ευρωκοινοβούλιο, καταγράφει την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ΕΕ και τις πρόσφατες εξελίξεις. Αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, αλλά και την ασφάλεια των δημοσιογράφων.

Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του - Η 17χρονη Λόρα Αν Αϊμέ προστέθηκε επίσημα στη λίστα των θυμάτων του

Περίπου πέντε δεκαετίες από τη δολοφονία της Λόρα Αν Αϊμέ και 37 χρόνια από την εκτέλεση του Τεντ Μπάντι, ο χειρότερος serial killer στην ιστορία των ΗΠΑ συνεχίζει να αφήνει πτώματα πίσω του

Νέα μπλεξίματα για τον Τέρι Ροζίερ: «Αυτός αναζήτησε τους ανθρώπους που τον δωροδόκησαν»

Όλο και περισσότερο φαίνεται πως περιπλέκεται η υπόθεση του Τέρι Ροζίερ, με τον Αμερικανό άλλοτε σταρ των Χιτ να βαρύνεται με όλο και περισσότερες κατηγορίες σχετικά με την υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού.

Η Lady Gaga και η Doechii μας δίνουν μια (μουσική) γεύση από το πολυαναμενόμενο «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»

Οι Lady Gaga και Doechii υνεργάστηκαν για το νέο τραγούδι, «Runway», το πρώτο μουσικό κομμάτι που αποκαλύπτεται ως μέρος του soundtrack της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2».

Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι των επενδύσεων

Ο Κωνσταντίνος Τσιακατάρας (Partner diadikasia, μέλος του BRIGHT GROUP) αναλύει στο Φόρουμ των Δελφών την πορεία της χώρας από τη Γραφειοκρατία στην Ψηφιακή Επανάσταση.

