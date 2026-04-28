Λήξη συναγερμού για Καρέτσα στη Γκενκ – «Καθαρές» οι εξετάσεις του
Αν και αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι κόντρα στην Σταντάρ Λιέγης, οι εξετάσεις του Κωνσταντίνου Καρέτσα είναι καθαρές και θα είναι διαθέσιμος στα επόμενα παιχνίδια της Γκενκ.
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας γύρισε το πόδι του και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το τελευταίο παιχνίδι της Γκενκ κόντρα στην Σταντάρ Λιέγης, προκαλώντας ιδιαίτερη ανησυχία στο κοινό και την ομάδα του, όμως τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν καθησυχαστικά. Δεν έδειξαν κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό και έτσι αναμένεται να τεθεί κανονικά στη διάθεση της Γκενκ για τα επόμενα παιχνίδια.
Η ομάδα του άλλωστε παλεύει να τερματίσει πρώτη στα πλέι-οφ του βελγικού πρωταθλήματος για το έξτρα ευρωπαϊκό εισιτήριο της νέας σεζόν, πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε της διαδικασίας.
Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής έχει πραγματοποιήσει μια εξαιρετική σεζόν στη Belgian Pro League, καταγράφοντας 11 ασίστ και καθιερώνοντας τον εαυτό του ως ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα του ελληνικού αλλά και του βελγικού ποδοσφαίρου.
Οι εμφανίσεις του είναι άλλωστε που έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών ευρωπαϊκών συλλόγων που αργά ή γρήγορα αναμένεται να χτυπήσουν την πόρτα της Γκενκ…
