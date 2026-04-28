Βουλή: Οχι στην άρση ασυλίας του Οζγκιούρ Φερχάτ με 226 ψήφους
- Έρχεται «Chios Pass 2026» και «Kythira Pass 2026» - Πώς θα κάνετε αίτηση
- Ένας 93χρονος παραβίασε ΣΤΟΠ και συγκρούστηκε με μηχανή - Στην εντατική ο ανήλικος οδηγός
- Συναγερμός για φωτιά στην Κορινθία - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
- Νέο επεισόδιο μεταξύ των γνωστών οικογενειών στα Βορίζια - Σύλληψη δύο γυναικών για απειλή σε ανήλικο
Στην απόρριψη του αιτήματος για την άρση ασυλίας του βουλευτή της ΝΕΑΡ, Οζγκιούρ Φερχάτ, προχώηρσε πριν από λίγο η Ολομέλεια του Σώματος με 226 αρνητικές ψήφους έναντι 28 θετικών.
Ο κ. Φερχάτ εγκαλείται μετά από μήνυση για εξύβριση μέσω διαδικτύου και για συκοφαντική δυσφήμηση, με τον ίδιο να αρνείται τις κατηγορίες και να δηλώνει πως «ποτέ δεν έχω καταφύγει σε ύβρεις με δημόσιες τοποθετήσεις που προκαλούν».
Στα της ψηφοφορίας, σχεδόν σύσσωμη η ΝΔ καταψήφισε (έλειπε μόνο ο Νότης Μηταράκης), η Νίνα Κασιμάτη από τον ΣΥΡΙΖΑ, διαφοροποιήθηκε και ψήφισε θετικά, όπως και ο ανεξάρτητος- προερχόμενος από την Πλεύση και νυν στον Κασσελάκη – Μιχάλης Χουρδάκης.
- LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας
- Classic Rock: Το νέο τεύχος είναι αφιερωμένο στο Woodstock – Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ
- Τα είπαν για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ Σαββίδης και Λουτσέσκου
- Standard & Poor’s: Στο 1,7% κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης της Ελλάδας
- Η Φαίη Σκορδά για τον σύντροφό της – «Έγινε ντόρος χθες, αλλά και πέρυσι μαζί ήμασταν εκεί»
- Ακρίβεια: Ανεβαίνουν οι τιμές παραγωγού στην Ευρωζώνη – Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων το καλοκαίρι
- Σκιάθος: Η στιγμή που τα 4,9 Ρίχτερ ταρακουνούν το νησί – «Ενεργοποιήθηκε γνωστό ρήγμα», λέει ο Λέκκας
- Ο Μπρούνο Φερνάντες «καίγεται» για δύο ασίστ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις