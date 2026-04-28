Βουλή: Οχι στην άρση ασυλίας του Οζγκιούρ Φερχάτ με 226 ψήφους

Στην απόρριψη του αιτήματος για την άρση ασυλίας του βουλευτή της ΝΕΑΡ, Οζγκιούρ Φερχάτ, προχώηρσε πριν από λίγο η Ολομέλεια του Σώματος με 226 αρνητικές ψήφους έναντι 28 θετικών.

Ο κ. Φερχάτ εγκαλείται μετά από μήνυση για εξύβριση μέσω διαδικτύου και για συκοφαντική δυσφήμηση, με τον ίδιο να αρνείται τις κατηγορίες και να δηλώνει πως «ποτέ δεν έχω καταφύγει σε ύβρεις με δημόσιες τοποθετήσεις που προκαλούν».

Στα της ψηφοφορίας, σχεδόν σύσσωμη η ΝΔ καταψήφισε (έλειπε μόνο ο Νότης Μηταράκης), η Νίνα Κασιμάτη από τον ΣΥΡΙΖΑ, διαφοροποιήθηκε και ψήφισε θετικά, όπως και ο ανεξάρτητος- προερχόμενος από την Πλεύση και νυν στον Κασσελάκη – Μιχάλης Χουρδάκης.