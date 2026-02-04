Βουλή: «Όχι» στην άρση ασυλίας Κουτσούμπα για τα οικονομικά του ΚΚΕ – «Ναι» στην άρση του Δημήτρη Μάντζου

Να μην άρει την ασυλία του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα αλλά να το πράξει στην περίπτωση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζου (μετά από δικό του αίτημα), αποφάσισε η Βουλή.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κουτσούμπας που εγκαλείται μετά από μήνυση του γνωστού «δημοκράτη», Κωνσταντίνου Πλεύρη για τα οικονομικά του ΚΚΕ, ζήτησε να μην αρθεί η ασυλία του και εξήγησε το τι πράττει το κόμμα του στη διαχείριση των οικονομικών του.

Στην έτερη υπόθεση, ο κ. Μάντζος εγκαλείται από τον πρόεδρο των Σπαρτιατών για τη γνωστή υπόθεση της κοινοβουλευτικής διάλυσης του κόμματος των Σπαρτιατών.

«Δεν θα είχε νόημα να ασχοληθούμε με έναν φασίστα, ούτε που βρέθηκε εισαγγελέας να στείλει την κατηγορία αυτή στη Βουλή, που βέβαια δημιουργεί ερωτηματικά», είπε με νόημα ο κ. Κουτσούμπας ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη απόπειρα πολιτικής δίωξης.

«Μήνυση με σαφή πολιτική σκοπιμότητα»

«Ας ξεκαθαρίσουμε τι κάνει και τι δεν κάνει το ΚΚΕ. Πρώτον, το ΚΚΕ τηρεί τις διατυπώσεις της νομοθεσίας για τα οικονομικά των κομμάτων. Δηλώνει κανονικά τα έσοδά του, τα δημοσιοποιεί στον ισολογισμό. Όλο αυτά δίνονται και ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές. Το ΚΚΕ είναι απολύτως συνεπές σε όλες τις φορολογικές του υποχρεώσεις μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Το μόνο που δεν δέχεται είναι να δίνει λίστες με ονόματα των μελών και φίλων του, που θέλουν να τον στηρίξουν και οικονομικά, χωρίς τα προσωπικά τους δεδομένα να γίνονται φέιγ βολάν», τόνισε χαρακτηριστικά και άφησε αιχμές στα υπόλοιπα κόμματα λέγοντας: «η μήνυση σε βάρος μου υποκρύπτει σαφώς και μόνο πολιτική σκοπιμότητα. Σύμφωνα με άρθρο 62 του Συντάγματος, δεν πρέπει να αρθεί η ασυλία και φυσικά δεν συναινώ ως προς αυτό – ο λαός θα συνεχίσει να στηρίζει το Κόμμα μας γιατί εκτός των άλλων γνωρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τα φαινόμενα σήψης και διαφθοράς που είναι βουτηγμένοι διάφοροι επικριτές του ΚΚΕ και διαπλοκή ούτε βέβαια με τις υπόγειες διαδρομές του μαύρου πολιτικού χρήματος που οργιάζουν στο αστικό πολιτικό σύστημα».

«Κ. Κουτσούμπα, ο Πλεύρης που σας μηνύει μου έχει στείλει 5 -6 εξώδικα. Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι αρνητής της γενοκτονίας των Παλαιστινίων. Είναι το έτερο πρόσωπο που μου στέλνει εξώδικα. Και λέει ότι θα σου κάνω τόσες μηνύσεις για να σου άρω τόσες φορές την ασυλία για να σε εκδικηθώ», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την πλεύση ελευθερίας, εξαπωλύοντας σφοδρή επίθεση στον παρευρισκόμενο ανεξάρτητο βουλευτή αλλά προερχόμενο από τους Σπαρτιάτες Κώστα Φλώρο, καταγγέλλοντας πως στηρίζει την πλειοψηφία της ΝΔ.

«Η θέση της ΝΔ είναι ξεκάθαρη. Συναινούμε με την λογική σας και δεν συναινούμε με την άρση της ασυλίας σας. καλό θα ήταν να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια αλλά δεν είναι κάτι που πρέπει να πάμε στα δικαστήρια. Η δημοκρατία μας αυτή που με μεγάλη δυσανεξία αποκαλείτε αστική σαν να υπάρχει και άλλη, η δημοκρατία μας είναι μεγάθυμη, είναι γενναιόδωρη, συμπεριληπτική, όμως θα πρέπει να αποδεχτείτε, ότι στην δικιά μας δημοκρατία ασκείται και κριτική», είπε ο κοινοβουλευιτκός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης και ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στο ΚΚΕ πρόσθεσε: «Δεν κατάλαβα ποτέ προσωπικά την όποια ασυλία διεκδικείτε να λέτε τέρατα. Όταν μιλάτε με λόγια βαριά, μετριοπάθεια για όλους μας και για μας και για εσάς. Δεν είναι εδώ Κεντρική Επιτροπή. Είναι η ελεύθερη ζώσα κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δεν έχετε το αλάθητο, δεν το είχε ούτε ο Πάπας, ξεκαβαλικέψτε».

«Θα μπορούσα μόνο να πω κοίτα ποιος μιλάει. Και να τελειώνει εδώ. Και αυτό αφορά ορισμένους όχι όλους. Δεν θα συνεχίσω σε αυτόν τον παραληρηματικό καταγγελτικό λόγο. Καλύτερα να μην λέμε ψεύδη και να λαϊκίζουμε. Εμείς θεωρούμε την σημερινή δημοκρατία δικτατορία του κεφαλαίου βασιζόμενοι ότι υπάρχουν τάξεις σε αυτή την κοινωνία», απάντησε με νόημα ο κ. Κουτσούμπας.

Για την υπόθεση του κ. Κουτσούμπα ψήφισαν συνολικά 269 βουλευτές εκ των οποίων 4 υπερψήφισαν την άρση ασυλίας του, 257 καταψήφισαν, ενώ 8 δήλωσαν «παρών».

«Ναι» στην άρση Μάντζου και κόντρα για την Αναθεώρηση

«Είναι μια μήνυση και μια ποινική δίωξη που αφορά σε όλους εμάς. Είναι τιμή ότι πρόλαβα να δεχτώ μήνυση από τον άνθρωπο που ηγήθηκε ενός μορφώματος – κόμματος. Είναι τιμή και παράσημο και αποτέλεσμα της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ», είπε ο Δημήτρης Μάντζος, υπερασπιζόμενος τον εαυτό του και πρόσθεσε: «κάθε φορά που η Δημοκρατία απειλείται ήμασταν εκεί να την υπερασπιστούμε στο φως της ημέρας. Ένας αγώνας που δίνεται και στη βουλή και στα δικαστήρια. Για όλους αυτούς τους λόγους σας ζητώ την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας».

Οι αναφορές πάντως στην επικαιρότητα οδήγησαν σε ευθεία σύγκρουση μεταξύ των κοινοβουλυετικών εκπροσώπων της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη και του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή με φόντο την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση.

«Δεν χρειάζεται να διαρρηγνύετε τα ιμάτιά σας. Να διαιρείτε το δημοκρατικό τόξο. Είμαστε ενωμένοι. Αν συμφωνείτε στην αναθεώρηση του άρθρου 86 ελάτε να το ψηφίσουμε μαζί. Ώστε να εξασφαλίσουμε αναθεώρησή του στην επόμενη Βουλή», είπε ο κ. Καιρίδης ο οποίος επιτέθηκε στην Χαριλάου Τρικούπη λέγοντας πως δεν συναινεί στην ψήφιση των άρθρων στην προτείνουσα Βουλή επειδή φοβάται ότι στην επόμενη Βουλή δεν θα έχει την πλειοψηφία.

«Μας είπε αν έχουμε τα κότσια, ακούστε τρόπο για να ξεκινά συζήτηση για συνταγματική αναθεώρηση. Σαν 5×5 σε σχολικό διάλειμμα», απάντησε ο κ. Δουδωνής ο οποίος εξήγησε πως θέση του κόμματός του είναι οι συναινέσεις να επιτυγχάνονται στην αναθεωρητική βουλή καθώς «έχει παρουσιάσει προβλήματα η εφαρμογή της».

«Τα κότσια τα είχαμε όταν τρέξαμε να φέρουμε τις τροπολογίες να μην πληρώνει ο ελληνικός λαός τους μπροστινούς του Κασιδιάρη. Τα κότσια δεν τα έχετε εσείς όταν δεν κάνετε εκλογές για τις 3 έδρες που έχουν μείνει κενές. Και συναριθμείστε με τους πρώην βουλευτές των Σπαρτιατών», σημείωσε.

Για την υπόθεση του κ. Μάντζου, συνολικά ψήφισαν 278 βουλευτές εκ των οποίων υπερψήφισαν την άρση 198, καταψήφισαν 72 και 8 δήλωσαν «παρών».