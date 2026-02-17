Άρση της ασυλίας του Δ. Μαρκόπουλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας μετά από μήνυση Κασσελάκη

Την άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Μαρκόπουλου, εισηγείται και μάλιστα ομόφωνα στην Ολομέλεια, η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Ο κ. Μαρκόπουλος εγκαλείται από τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανο Κασσελάκη για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης με αφορμή αναφορά του γαλάζιου βουλευτή σε τηλεοπτική εκπομπή σε επιχειρηματία πρόεδρο με «γκρίζες ζώνες».

Ο βουλευτής της Β’ Πειραιά της ΝΔ από την πλευρά του ζήτησε την άρση της βουλευτικής του ασυλίας προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του στο δικαστήριο.

Στο υπόμνημα του ωστόσο, έσπευσε να επικαλεστεί το βουλευτικό ανεύθυνο που «κινείται σε κάθε δραστηριότητα που συνδέεται λειτουργικά με την πολιτική αποστολή του βουλευτή συμπεριλαμβανομένων δημόσιων παρεμβάσεων συνεντεύξεων και συμμετοχή σε πολιτικές τηλεοπτικές εκπομπές όπου ασκείται πολιτικός έλεγχος».

Το «πόθεν έσχες» Κασσελάκη

Αναφερόμενος δε στο πρόσωπο του Στέφανου Κασσελάκη επικαλέστηκε την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του για παράβαση του νόμου περί δήλωσης πόθεν έσχες.

«Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα και προσπάθεια περιορισμού της πολιτικής μου κριτικής προς τον κ. Κασσελάκη, επιθυμώ την άρση της ασυλίας μου», αναφέρει χαρακτηριστικά στο υπόμνημά του.

Υπενθυμίζεται πως την τελική απόφαση για την άρση ή μη της ασυλίας του βουλευτής θα λάβει η Ολομέλεια με ονομαστική ψηφοφορία που θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα.