«Όχι» της Βουλής στην άρση της ασυλίας Κωνσταντοπούλου για την παρουσία της σε αγροτικές κινητοποιήσεις

Να μην άρει την ασυλία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε πριν από λίγο η Ολομέλεια της Βουλής.

Η έγκληση κατά της κ. Κωνσταντοπούλου αφορούσε στην συμμετοχή της στο αποκλεισμό δρόμων στο πλαίσιο αγροτικών κινητοποιήσεων το Γενάρη του 2025 στην Καρδίτσα.

Η ψηφοφορία για την ασυλία της Κωνσταντοπούλου

Στην ψηφοφορία, κατά της άρσης ψήφισαν 254 βουλευτές έναντι μόλις 26 που υπερψήφισαν.

Η ίδια η πρόεδρος της Πλεύσης δήλωσε πως επιθυμούσε την άρση της ασυλίας της και θα παραμείνει δίπλα στους αγρότες, υποστηρίζοντας τους αγώνες τους. «Δεν επιθυμώ την ασυλία, ψηφίσατε κατά της άρσης. Θα είμαι δίπλα στους αγρότες που βάλλονται και θα τους υπερασπιστώ με όλους μου τις δυνάμεις και δεν υπάρχει περίπτωση στη χώρα αυτή της δικαιοσύνης ο νοητός ο ήλιος να μην ανατείλει», δήλωσε χαρακτηριστικά.