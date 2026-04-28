Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
Βασίλης Αργυρόπουλος: Από την πάστα των μεγάλων
Ιστορικό Αρχείο 28 Απριλίου 2026, 17:30

Βασίλης Αργυρόπουλος: Από την πάστα των μεγάλων

Από συμπατριώτες του τα τελευταία χειροκροτήματα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Κακή στάση σώματος; 3 απλές ασκήσεις που γίνονται ακόμα & στο γραφείο

Ένας μεγάλος ακόμα που μας έφυγε. Σα να τους έχουμε πολλούς. Από την πάστα των μεγάλων ήταν πλασμένος ο Βασίλης Αργυρόπουλος. Θα είχε κατακτήσει την παγκόσμια δόξα αν σταδιοδρομούσε σε άλλη χώρα. Αρκέσθηκε στην πικρή δάφνη του τόπου του. Αποσύρεται τώρα αφού επί σαράντα χρόνια σκόρπισε τη χαρά. Αλλά δεν είναι η πρόθεσή μας να προσθέσουμε μια ακόμα νεκρολογία στις τόσες που γράφονται. Θα σταματήσουμε μόνο στο τελευταίο έργο που ο θιασάρχης ανέβασε προχτές στο κρεββάτι του «Ευαγγελισμού» — το μόνο δραματικό έργο που ο σπάταλος αυτός χορηγός του γέλιου αποφάσισε να περιλάβη στο ρεπερτόριό του. «Υστάτη ώρα» πρέπει να είναι ο τίτλος του. Επιτρέψτε να σας επαναλάβω την τελευταία σκηνή της τελευταίας πράξεως του έργου. Η σκηνή, όπως είπαμε, παρουσιάζει το θάλαμο νοσοκομείου. Ο πρωταγωνιστής, δίνοντας τη μάχη με το θάνατο, καλεί την παρτεναίρ του, που ήταν και η σύντροφος της ζωής του, την κρατά από το χέρι και της εμπιστεύεται τη στερνή του θέληση: Να γίνη η κηδεία του από το Μητροπολιτικό ναό. Γιατί εκεί στην πλατεία του ναού —εξηγεί ο Αργυρόπουλος— είν’ ένα καφενεδάκι που το λένε «Πάρος». Σ’ αυτό μαζεύονται οι Παριανοί της Αθήνας. Παριανός και ο καλλιτέχνης, εκεί πήγαινε τα πρώτα χρόνια της νεότητάς του, πριν τον πάρη η διασημότητα στον τροχό της, κι’ έπαιζε κοντσίνα με τους συμπατριώτες του. Από κει να τον περάσουν, κι’ αν φθάνουν στην ακοή των νεκρών οι ψίθυροι των ζωντανών, από των πατριωτών του τα χείλη ν’ ακούση τον ύστατο χαιρετισμό.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 2.5.1953, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Πόσο μας δένει το χώμα της γης που μας γέννησε! Ένας ομφάλειος λώρος, από τον οποίο ποτέ δεν αποσπάται ο άνθρωπος. Μια αόρατη μεμβράνη που μας δένει με τη γωνιά όπου ήρθαμε στην πρώτη επαφή με τη ζωή. Όσο μακρυά κι’ αν ζήσετε, όσο κι’ αν αναπτυχθήτε, όσο ψηλά κι’ αν ανεβήκατε στην πυραμίδα της ζωής, έρχεται ώρα —η τελευταία ώρα— που η σκέψη πηγαίνει κι’ αράζει σ’ ένα λιμανάκι, σε μια πλαγιά, στην καλύβα του κάμπου, κάτω από μια καρυδιά… Νομίζατε πως είχατε απαγκιστρωθή από την επίδραση του τόπου σας. Ούτε τον σκεπτόσαστε. Έπρεπε να σας το θυμίσουν για να το θυμηθήτε. Κάποτε είναι και τεχνητή η λήθη. Όταν ο τόπος της γεννήσεως, άσημος ή κακόηχος, δεν κολακεύει τη ματαιοδοξία μας. Εκείνο το ευλογημένο Γουρουνοχώριον, η Κουκουράβα, η Χωράφα, το Μποχώριον, το Τραγονήσι… Ούτε να τ’ ακούσουμε. Τις περισσότερες όμως φορές η λήθη έρχεται μόνη. Τόσα χρόνια μακρυά. Κανένας σύνδεσμος. Τίποτα που να σας θυμίζη το χωριό. Πέθαναν οι δικοί σας που ήταν ο συνδετικός κρίκος. Υψηλός ο πυρετός της ζωής, βουνό οι ασχολίες σας. Καταποντίσθηκε στο πέλαγος της λησμονιάς το νησάκι που ήταν το σημείο του ξεκινήματός σας. Αλλά χαμένο στους βυθούς του το νησάκι, δεν ανησυχεί. Ξέρει ότι κάποτε θ’ αναδυθή, για να ζήση μαζί σας τη δεύτερη ζωή του. Θ’ αναδυθή όταν μας πάρουν τα χρόνια, τότε που αρχίζει να μας στενεύει η Πολιτεία, να νιώθουμε ξένοι σ’ αυτήν, στην οποία καταναλώσαμε τη δραστηριότητά μας, όπου έχουμε τις γνωριμίες μας, και νοσταλγοί ακουμπούμε τη σκέψη σε κάποιο κατσάβραχο, σε μια κουκίδα της θάλασσας, σε μια χαράδρα, στον αυλόγυρο κάποιου αγίου, στην κουφάλα του πλατάνου, σ’ ένα καμπαναριό, σε μια κορομηλιά, στη μάντρα που πηδούσαμε, στη βάρκα που μας λίκνισε. Ω, και να μπορούσαμε ν’ ανασύρουμε τις άγκυρες και να γυρίσουμε πίσω στη φωλιά μας.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 30.4.1953, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Αλλά η ζωή δεν υποχωρεί πάντα στις αδυναμίες μας. Μακρυά απ’ τη γενέτειρα μάς αφήνει να κλείσουμε τα μάτια. Και τότε έρχεται η ίδια η γενέτειρα, για ν’ απωθήση όσα μας κυκλώνουν στην επιθανάτια κλίνη και να κυριαρχήση αυτή στη σκέψη και στη φαντασία μας. Πολλά θα είχε να πη κανείς. Κάποια υποθήκη να διατυπώση, κάποια μνημειώδη φράση για να τον θυμούνται, μια κορόνα που να κάνη εντύπωση, ένα κύκνειο, άξιο της φήμης που περιβάλλει τον μελλοθάνατο. Μια τελευταία φράση καλλωπισμένη. Έχει και το τέρμα την κοκεταρία του. Και τι του έρχεται στη σκέψη του Αργυρόπουλου; Ένα τίποτα. Το καφενείο «Πάρος»…


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 30.4.1953, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Από την «Πάρο» τον πέρασαν, και οι καλοί Παριανοί άφησαν στη μέση το τάβλι τους, σηκώθηκαν με ευλάβεια και κάνοντας το σταυρό τους ξεπροβόδισαν τον πρωταγωνιστή. Από συμπατριώτες του τα τελευταία χειροκροτήματα. Και —τι κακή σύμπτωση!— να είναι τα μόνα στα οποία δεν τα κατάφερε να υποκλιθή…

*Κείμενο του Παύλου Παλαιολόγου, που έφερε τον τίτλο «Η τελευταία πράξη» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα» το Σάββατο 2 Μαΐου 1953. Λίγες μόλις ημέρες νωρίτερα, το πρωί της Τετάρτης 29ης Απριλίου 1953, είχε αποβιώσει, προδομένος από την καρδιά του, ο Βασίλης Αργυρόπουλος, ένας από τους πρωταγωνιστές του ελληνικού θεάτρου κατά το Μεσοπόλεμο αλλά και εν γένει κατά τον περασμένο αιώνα.

Ο παριανής καταγωγής Αργυρόπουλος είχε ξεκινήσει τη θεατρική πορεία του ως δόκιμος ηθοποιός στο θίασο της Κυβέλης, το 1911.


Ο «Βασιλάκης» —έτσι ήταν γνωστός στους θεατρικούς κύκλους— με την ελαφρώς ιδιάζουσα προφορά κατάφερε να αναδειχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του ελληνικού θεάτρου και σε έναν από τους άσους της κωμωδίας.


Αξιοποιώντας —ομολογουμένως με πνεύμα ευσυνειδησίας και δημιουργικότητας—την πνευματική του καλλιέργεια και το καλλιτεχνικό του ταλέντο, ο Αργυρόπουλος συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη της ελληνικής θεατρικής παραγωγής, ως θιασάρχης αλλά και ως πρωταγωνιστής. Αγκάλιασε τα ελληνικά έργα, τα έπαιξε με αγάπη και ανέδειξε πολλούς νέους έλληνες θεατρικούς συγγραφείς (μια από τις μεγαλύτερες δημιουργίες του υπήρξε «Το στραβόξυλο» του Δημήτρη Ψαθά).

AKTOR: Διπλό deal για LNG και ηλεκτρικό ρεύμα στην Αλβανία

Κακή στάση σώματος; 3 απλές ασκήσεις που γίνονται ακόμα & στο γραφείο

Πιθανή αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης από το Ιράν – Τραμπ: Η Τεχεράνη ζητά να ανοίξουμε τα Στενά πριν καταρρεύσει

Eurovision: Ο σίγουρος νικητής, η θέση του Akyla και τα 3 αουτσάιντερ που μπορεί να κάνουν την έκπληξη
Με λιγότερες από 20 μέρες να απομένουν για τον μεγάλο τελικό, μπαίνουμε σιγά σιγά και στην Ελλάδα σε ρυθμούς Eurovision. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον φετινό διαγωνισμό

Τσιτσιπάς – Ρουντ 1-2: Δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του και αποκλείστηκε (vids)
Ο Τσιτσιπάς σέρβιρε για το ματς στο τρίτο σετ (5-4), αλλά δέχθηκε μπρέικ από τον Ρουντ, που έστειλε το σετ στο τάι μπρέικ και εκεί με 7-3 έκανε πήρε τη νίκη (2-1) και την πρόκριση στους «8» της Μαδρίτης.

Καταναλωτές στα πρόθυρα… πληθωριστικής κρίσης – Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΚΤ για την Ευρωζώνη
Οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό κτινάχθηκαν στο 4% τον Μάρτιο, από 2,5% τον Φεβρουάριο. Τα νέα στοιχεία της ΕΚΤ ενισχύουν τη θέση των «γερακιών» που πιέζουν για αυξήσεις επιτοκίων.

Ευρωκοινοβούλιο: Στην Ολομέλεια του Στρασβούργου η έκθεση για το Κράτος Δικαίου – Τα σοβαρά ζητήματα που αναδεικνύει
Η έκθεση με εισηγητή τον αντιπρόεδρο της LEFT Κώστα Αρβανίτη, που θα ψηφιστεί στο Ευρωκοινοβούλιο, καταγράφει την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ΕΕ και τις πρόσφατες εξελίξεις. Αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, αλλά και την ασφάλεια των δημοσιογράφων.

Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του
Περίπου πέντε δεκαετίες από τη δολοφονία της Λόρα Αν Αϊμέ και 37 χρόνια από την εκτέλεση του Τεντ Μπάντι, ο χειρότερος serial killer στην ιστορία των ΗΠΑ συνεχίζει να αφήνει πτώματα πίσω του

Νέα μπλεξίματα για τον Τέρι Ροζίερ: «Αυτός αναζήτησε τους ανθρώπους που τον δωροδόκησαν»
Όλο και περισσότερο φαίνεται πως περιπλέκεται η υπόθεση του Τέρι Ροζίερ, με τον Αμερικανό άλλοτε σταρ των Χιτ να βαρύνεται με όλο και περισσότερες κατηγορίες σχετικά με την υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού.

Η Lady Gaga και η Doechii φέρνουν νότες και στυλ «στην πασαρέλα»
Οι Lady Gaga και Doechii υνεργάστηκαν για το νέο τραγούδι, «Runway», το πρώτο μουσικό κομμάτι που αποκαλύπτεται ως μέρος του soundtrack της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2».

Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι των επενδύσεων
Ο Κωνσταντίνος Τσιακατάρας (Partner diadikasia, μέλος του BRIGHT GROUP) αναλύει στο Φόρουμ των Δελφών την πορεία της χώρας από τη Γραφειοκρατία στην Ψηφιακή Επανάσταση.

Πρωτοβουλία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ για την ένταξη θεραπειών παχυσαρκίας στα ομαδικά ασφαλιστήρια
Στο πρόσφατο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στο πάνελ για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, ο κ. Σπύρος Φιλιώτης, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, ανέδειξε την παχυσαρκία ως μια σημαντική πρόκληση για την υγεία, με επιπτώσεις τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την οικονομία

Ο πρώτος «κομάντο» στις μάχες του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα και ο προπονητής των πρωταθλητών περιμένει πολλά από τον πολεμιστή της μεσαίας γραμμής των «ερυθρόλευκων»

Κορυφώνεται η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών κατά του στενού πυρήνα του «επιτελικού κράτους» – Κεραυνοί στο κοινό άρθρο των 5
Τι σηματοδοτεί για τα εσωκομματικά της ΝΔ και πώς φτάσαμε στο κοινό άρθρο των πέντε «γαλάζιων» βουλευτών στα «ΝΕΑ», που καταγγέλλει το «επιτελικό κράτος», μεταξύ άλλων, για αναποτελεσματικότητα σε περιόδους ομαλότητας, «θεσμική ανισορροπία», υπερσυγκέντρωση εξουσιών , «φαινόμενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς» και «παράκαμψη της κοινοβουλευτικής αντιπροσώπευσης από κλειστό κέντρο τεχνοκρατικής διαχείρισης». Αμήχανη αντίδραση από Μαξίμου.

Υποκλοπές: «Η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου οδηγεί σε καχυποψία για τη Δικαιοσύνη» τονίζουν οι δικηγορικοί σύλλογοι
«Αναμέναμε να διαταχθεί νέα έρευνα για την αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση ευθυνών, όπου ανήκουν» σημειώνει η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των δικηγορικών Συλλόγων

Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
Στο επίκεντρο των αιτημάτων της ΠΝΟ βρίσκονται η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με στόχο την υπογραφή νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Μέλανι Γκρίφιθ και Αντόνιο Μπαντέρας ξανά μαζί μια δεκαετία μετά το διαζύγιό τους
Η Μέλανι Γκρίφιθ και ο Αντόνιο Μπαντέρας απόλαυσαν πρόσφατα μια σπάνια βραδινή έξοδο στο Λος Άντζελες, αποδεικνύοντας ότι είναι από τους πιο αγαπημένους «πρώην» στο Χόλιγουντ.

Η ευχάριστη έκπληξη στην παρέλαση του ΟΦΗ και η μεγαλύτερη στήριξη που αξίζουν οι Κρητικοί
Η δυναμική παρουσία χιλιάδων Κρητικών στην φιέστα του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου φέρνει το προσκήνιο το θέμα της στήριξης των «ασπρόμαυρων» που δεν είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Έκθεση Liberties: Σε κίνδυνο παραμένει η ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα
Την ελάχιστη δυνατή συμμόρφωση της χώρας με το ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας της ενημέρωσης διαπιστώνει η τελευταία πανευρωπαϊκή αναφορά της οργάνωσης Liberties για την ελευθερία του Τύπου.

Κραυγή αγωνίας των εργαζομένων για τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας μετά τη διπλή επίθεση σε ΕΦΚΑ και Εφετείο
Η διπλή επίθεση του 89χρονου σε δύο πολύ κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας (στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Δικαστικό Μέγαρο του Πρωτοδικείου Αθηνών) φέρνει στην επιφάνεια τεράστια κενά ασφαλείας με τους εργαζομένους να καταγγέλλουν απουσία κατάλληλων μέτρων.

