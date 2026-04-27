27.04.2026 | 11:37
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Γερμανική Κατοχή: Ο Γολγοθάς του έθνους
Ιστορικό Αρχείο 27 Απριλίου 2026, 13:14

Γερμανική Κατοχή: Ο Γολγοθάς του έθνους

Συννεφιασμένος Απρίλης

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Μη λησμονούμε και την άλλη «εβδομάδα των Παθών». Τα πάθη που άρχισαν τον Απρίλη του 1941 και κράτησαν τέσσερα χρόνια. Ο Γολγοθάς του έθνους.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 13.4.1971, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Με τους ήρωές τους κι’ αυτά. Συννεφιασμένος Απρίλης και τότε. Το δεύτερο μέτωπο. Ηττημένος ο φασισμός στα Ηπειρωτικά βουνά.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 13.4.1971, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Αλλά να, ο Ναζισμός. Θεατές της συγκρούσεως με τους Ιταλούς ήσαν οι Γερμανοί, ως τότε. Ίσως και να τους εφαίδρυναν (σ.σ. να τους προκαλούσαν θυμηδία) τα ατυχήματα των συμμάχων τους.

Αλλά ο πόλεμος είναι πόλεμος. Αναμέτρηση και με τους Γερμανούς. Ύστερ’ από τα κοκορόφτερα, η μπόττα.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 28.4.1941, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Υπήρχε όμως, ανοιχτό ακόμα, το πρώτο μέτωπο. Θέλημα της μοίρας ήταν, οι θριαμβευτές που είχαν λαχανιάσει στις προελάσεις, να καλύψουν με την άμυνά τους το στρατό που υποχωρούσε. Να καθηλώσουν τον τότε εχθρό στη γραμμή Αργυροκάστρου – Ιωαννίνων, για να μη δώσουν την ευκαιρία στους ηττημένους να πάρουν θέση νικητή. Το 34ο Σύνταγμα είχε αναλάβει την προάσπιση του τομέα εκείνου.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 28.4.1941, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Στρατιώτης του Συντάγματος, ο κ. Κ. Ζαχαράκης αφηγείται με αδρές γραμμές σε μια επιστολή την άμυνα των αγωνιστών, με την πικρή δόξα να προστατεύσουν την πορεία προς τα πίσω. Όπως οι Τριακόσιοι στις Θερμοπύλες. Από τις λιγώτερο γνωστές σελίδες.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 28.4.1941, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Το δεύτερο «όχι» τώρα. Προεξοφλούσαμε από τη στήλη αυτή τη νίκη. Αυτή όμως τη φορά δεν εννοούσαμε παρά την ηθική νίκη.


Και γράφαμε στις 8 Απριλίου του 1941: «Η ηθική νίκη δεν μετριέται από τα υλικά της αποτελέσματα. Μετριέται από τη θέληση των ατόμων και των λαών ν’ αγωνιστούν για τα ιδανικά τους. Στην ιστορία ηττημένοι δεν έμειναν οι Τριακόσιοι του Λεωνίδα. Έμεινε ο βάρβαρος που θέλησε να τους υποδουλώση…»


Βουίζουν τα βουνά της Μακεδονίας. «Αι δυνάμεις μας αμύνονται του πατρίου εδάφους» μετέδωσε το πρώτο ανακοινωθέν του πολέμου εναντίον των Γερμανών.


Αμύνονται… Παλιά μας τέχνη. Και τι άλλο κάνουμε κατά τη διάρκεια 25 αιώνων; Το αναγνωρίζουν με τον τρόπο τους οι τότε πολέμιοι. Είχαν καλομάθει σε εύκολους δρόμους. Τραπουλόχαρτα η Πράγα, η Βαρσοβία, η Δανία, η Νορβηγία, η Ολλανδία, το Βέλγιο. Ακόμα και αυτό το Παρίσι.


Τώρα όμως «ο γερμανικός λαός δεν πρέπει ν’ αναμένη κεραυνοβόλον πόλεμον εις τα όρη. Τα στρατεύματά μας δρώσιν εις τραχείαν χώραν. Οι Έλληνες εναντίον των οποίων μαχόμεθα υπήρξαν πάντοτε σκληραγωγημένοι μαχηταί. Τα Βαλκάνια αποτελούν πολεμικόν θέατρον εντελώς διαφορετικόν από τα προηγούμενα εις την Ανατολήν και εις την Δύσιν».


Και συμπεραίνομε στο χρονικό του καιρού εκείνου: «Η αναγνώριση αυτή είναι κι’ όλας μια περιφανής νίκη. Όποιες και αν είναι οι εξελίξεις, για ένα μόνο δεν θα καυχηθή ο αντίπαλος: ότι στο βαλκανικό Βράχο δεν τον περιμένει η ευτέλεια υπηρετών. Εκείνο που συναντά είναι ελεύθεροι άντρες που, αντί για ξεσκονίστρες, κρατούν ξιφολόγχη, στην αιχμή της οποίας είναι χαραγμένο το όχι».


Ακολούθησαν η συνθηκολόγηση, η Κατοχή, το «πεινώ», η αντίσταση, οι εκτελέσεις, ο αφανισμός.


Μια γενεά που έχει κι’ αυτή δικαιώματα, μέσα στα πλαίσια του εορτασμού των 150 ετών του ’21, να τιμηθή, έστω και σε «εμβόλιμο» εορτασμό της 31ης επετείου, για την προσφορά της στο βωμό της αξιοπρεπείας του έθνους.

*Κείμενο του Παύλου Παλαιολόγου υπό τον τίτλο «Και τ’ άλλα Πάθη». Είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα» την Εβδομάδα των Αγίων Παθών του 1971, Μεγάλη Τρίτη 13 Απριλίου.


Το πρωί της Κυριακής 27ης Απριλίου 1941 τα γερμανικά στρατεύματα κατέλαβαν την Αθήνα και τον Πειραιά, η δε σημαία με τον αγκυλωτό σταυρό υψώθηκε στο Βράχο της Ακρόπολης. Η ελληνική πρωτεύουσα επέπρωτο να αποτινάξει το ζυγό της ναζιστικής δουλείας ύστερα από τριάμισι χρόνια, στις 12 Οκτωβρίου 1944.

Όλες οι φωτογραφίες του παρόντος άρθρου προέρχονται από το τεύχος του «Ταχυδρόμου» που είχε κυκλοφορήσει στις 24 Ιανουαρίου 1980 (το σχετικό δημοσίευμα, με την υπογραφή του αειμνήστου δημοσιογράφου και συγγραφέα Βάσου Μαθιόπουλου, έφερε τον τίτλο «Οι Γερμανοί μπαίνουν στην Αθήνα»). Στην κεντρική φωτογραφία, γερμανοί στρατιωτικοί μπροστά στις Καρυάτιδες. 

«Μένω άφωνος», οι δύο λέξεις του Χρήστου Ράμμου για την απόφαση του Αρείου Πάγου - Οργή από τον νομικό κόσμο

Οργισμένες αντιδράσεις από τον νομικό κόσμο, που μιλούν για πρωτόγνωρη θεσμική εκτροπή, προκαλεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών. «Μένω άφωνος» η χαρακτηριστική αντίδραση του Χρήστου Ράμμου, πρώην προέδρου της ΑΔΑΕ που χειρίστηκε την υπόθεση, και έχει μιλήσει για το μεγαλύτερο συνταγματικό σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης.

Η ολοκλήρωση του έργου του Ιλισού αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου

«Στην περιοχή δεν εκτελείται ένα απλό έργο. Υλοποιείται μια κρίσιμη αντιπλημμυρική παρέμβαση, που αφορά την προστασία της πόλης, των ανθρώπων της και των περιουσιών τους» αναφέρει σε ανακοίνωση ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου

Ανδρουλάκης: Η υπόθεση των υποκλοπών ενταφιάζεται για μια ακόμη φορά – Εκτακτη συνέντευξη Τύπου

«Η διάσταση της κατασκοπείας και η σύνδεση των κρατικών αρχών με το predator, ενταφιάζονται για μια ακόμη φορά» σχολίασε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για την απόφαση του Αρείου Πάγου να θάψει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Έκτακτη συνέντευξη στις 5 το απόγευμα στη Χαριλάου Τρικούπη

Προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για τις υποκλοπές προαναγγέλλει ο Κεσσές - «Δυστοπία η απόφαση του Αρείου Πάγου»

Ο συνήγορος των θυμάτων των υποκλοπών Ζαχαρίας Κεσσές χαρακτήρισε την απόφαση του Αρείου Πάγου ως δυστοπική. Έκανε λόγο για διάβρωση της δημοκρατίας

Σακελλαρίδης: Προκλητική η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές - Πέπλο προστασίας της δικαστικής εξουσίας στο Μαξίμου

«Η συγκάλυψη περνάει σε άλλο επίπεδο» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης για την απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο

«Βιολάντα»: Δύο διευθυντικά στελέχη καλούνται ενώπιον του ανακριτή – Ποιες είναι οι κατηγορίες

Οι διώξεις που αντιμετωπίζουν ασκήθηκαν, μετά και το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που δείχνει ότι υπάρχουν σαφείς παραλείψεις στο εργοστάσιο της βιομηχανίας «Βιολάντα»

Σοκ σε Τότεναμ και εθνική Ολλανδίας: Ρήξη χιαστού ο Τσάβι Σίμονς, χάνει το Μουντιάλ

Τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν με τον Τσάβι Σίμονς, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί του γόνατο και θα χάσει εκτός από το υπόλοιπο της σεζόν με την Τότεναμ και το Μουντιάλ 2026 με την εθνική Ολλανδίας.

Η Nova αναδεικνύει τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών ως καταλύτη ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ψηφιακής οικονομίας και βασικό μοχλό ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο καταγράφεται 13χλμ νότια του Γουδουρά Λασιθίου ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 5,1 χιλιόμετρα

Ο ΟΦΗ φέρνει νέα δεδομένα στην Ευρώπη: Το σενάριο για 5/5 την επόμενη σεζόν

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson από τον ΟΦΗ δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την Ελλάδα, αρκεί οι ομάδες μας να το εκμεταλλευτούν – Η μεγάλη ευκαιρία για ένα ιστορικό 5/5 και ο… αστερίσκος του Παναθηναϊκού

Ευχαριστίες Τσουκαλά για την εκλογή του στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ

Ο Κώστας Τσουκαλάς εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για την εκλογή του ως πρώτου στο Πολιτικό Συμβούλιο, όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γκράμσι και το «παλιό που πεθαίνει» την ώρα που «το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί»

Ο Αντόνιο Γκράμσι, που έφυγε σαν σήμερα το 1937, δεν μίλησε για «εποχή τεράτων», ωστόσο η συγκεκριμένη σημείωσή του διατηρεί εξαιρετική επικαιρότητα

