Σούπερ ημιτελικός στο Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν με το… βλέμμα στη Βουδαπέστη

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν κοντράρεται με την Μπάγερν Μονάχου στο «Παρκ Ντε Πρενς» στον πρώτο ημιτελικό (22:00, Cosmote Sport 1 HD) του Champions League, με τις δύο υπερομάδες να στοχεύουν στο προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στη Βαυαρία σε μια βδομάδα.

Οι δύο σπουδαίοι σύλλογοι θέλουν να βρεθούν στον τελικό της Βουδαπέστης με την Παρί να ψάχνει τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο και να θέλει να γράψει ιστορία στη διοργάνωση, ενώ την Μπάγερν του Βινσέντ Κομπανί, να θέλει να διεκδικήσει ένα θρυλικό τρεμπλ με το πρωτάθλημα, το Κύπελλο, που είναι στον τελικό και το Champions League.

Η Παρί έχει μετρήσει τέσσερις διαδοχικές νίκες το τελευταίο διάστημα στο Champions League και μάλιστα έχει πετύχει 12 τέρματα στα νοκ-άουτ απέναντι σε Τσέλσι και Λίβερπουλ.

Από την άλλη, η Μπάγερν Μονάχου σπάει όλα τα κοντέρ, έχει ήδη πανηγυρίσει το φετινό πρωτάθλημα στη Γερμανία και θέλει, για πρώτη φορά από το 2020 και την εποχή του Covid, να κατακτήσει ξανά την Ευρώπη.

Διαθέσιμοι θα είναι οι Ντουέ και Μέντες για τους γηπεδούχους, αμφίβολος είναι ο Βιτίνια, επιστρέφει ο Φαμπιάν Ρουίθ. Με Ουπαμεκανό και Κίμιχ η Μπάγερν, εκτός οι Γκνάμπρι και Ούλριχ, έχει πιθανότητες ο Καρλ.

Οι πιθανές 11άδες στον πρώτο ημιτελικό του Champions League:

Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοβ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Ρουίθ, Ζαΐρ Εμερί, Νέβες, Ντουέ, Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια

Μπάγερν Μονάχου: Νόιερ, Στάνισιτς, Ουπαμεκανό, Τα, Λάιμερ, Πάβλοβιτς, Κίμιχ, Ολίσε, Μουσιάλα, Ντίας, Κέιν