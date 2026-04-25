Premier League: Νίκες ελπίδας για Γουέστ Χαμ (2-1) και Τότεναμ (0-1) – Για Champions League η Λίβερπουλ (3-1)

Πρώτη νίκη μέσα στο 2026 για την Τότεναμ και… ελπίδα παραμονής στην Premier League!

Τα «σπιρούνια» είχαν να πάρουν «ροζ φύλλο» αγώνα από τις 28 Δεκεμβρίου 2025 (0-1 την Πάλας τότε) και μετά από 15 αγωνιστικές χωρίς νίκη τα κατάφεραν μέσα στην έδρα της υποβιβασμένης Γουλβς, καθώς επικράτησαν με σκορ 1-0.

Με αυτόν τον τρόπο η Τότεναμ παραμένει «ζωντανή», παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να βρίσκεται εντός της ζώνης του υποβιβασμού. Το γκολ της σημαντικής αυτής νίκης πέτυχε ο Παλίνια στο 82′ και πλέον η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι.

Η Τότεναμ έχει πλέον 34 βαθμούς και παραμένει στο -2 από τη Γουέστ Χαμ των 36 πόντων, που νίκησε -επίσης σε ματς θρίλερ- με 2-1 την Έβερτον και παραμένει εκτός επικίνδυνης ζώνης! Η ομάδα του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου προηγήθηκε με γκολ του Σούτσεκ στο 52′.

Ωστόσο, τα «ζαχαρωτά» ισοφάρισαν με τέρμα του Ντιούσμπερι-Χολ στο 88′ και η Γουέστ Χαμ -πέντε λεπτά αργότερα- κατάφερε να πάρει μία τεράστια νίκη με σκόρερ τον Γουίλσον στο 90+3′!

Στο «Άνφιλντ», η Λίβερπουλ νίκησε με 3-1 την Κρίσταλ Πάλας και «σφράγισε» οριστικά την έξοδο στο επόμενο Champions League, πιάνοντας κιόλας τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άστον Βίλα στην τρίτη θέση με 58 βαθμούς (ένα ματς λιγότερο οι δύο ομάδες)!

Ο Αλεξάντερ Ισακ σκόραρε για πρώτη φορά μέσα στο 2026 (κι αφού βέβαια έμεινε για μεγάλο διάστημα εκτός λόγω τραυματισμού) και άνοιξε το δρόμο για τη νίκη της Λίβερπουλ με 3-1 επί της Κρίσταλ Πάλας.

Ο Αντι Ρόμπερτσον πέτυχε το δεύτερο γκολ για τους «κόκκινους» και ο Βιρτς στις καθυστερήσεις «σφράγισε» τη νίκη των απερχόμενων πρωταθλητών (ενδιάμεσα είχε μειώσει ο Μουνιός), που ανέβηκαν στην τέταρτη θέση της κατάταξης -σε ισοβαθμία με την Αστον Βίλα, που νωρίτερα ηττήθηκε 1-0 από τη Φούλαμ- και βρίσκονται πολύ κοντά στην εξασφάλιση της… μίνιμουμ υποχρέωσης, την έξοδο στο Champions League της νέας περιόδου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής της Premier League:

Μπράιτον-Τσέλσι 3-0

(3΄ Καντίογλου, 56΄ Χίνσελγουντ, 90+1΄ Γουέλμπεκ)

Μπόρνμουθ-Λιντς 2-2

(60΄ Κρουπί, 85΄ Ράγιαν – 68΄ αυτ. Χιλ, 90+7΄ Λόνγκσταφ)

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι 0-1

(5΄ Χάαλαντ)

Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-5

(17΄αυτ. Χούμε, 31΄ Γουντ, 34΄ Γκιμπς-Γουάιτ, 37΄ Ιγκόρ Ζεσούς, 90+5΄ Άντερσον)

Φούλαμ-Άστον Βίλα 1-0

(43΄ Σεσενιόν)

Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας 3-1

(36΄ Ισακ, 40΄ Ρόμπερτσον, 90+6΄ Βιρτς – 72΄ Μουνιός)

Γουέστ Χαμ-Έβερτον

(51΄ Σούτσεκ, 90+2΄ Γουίλσον – 88΄ Ντιούσμπερι-Χολ)

Γουλβς-Τότεναμ 0-1

(82΄ Ζοάο Παλίνια)

Άρσεναλ-Νιούκαστλ 19:30

Μάντσεστερ Γ.-Μπρέντφορντ 27/04

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης (35ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή 01/05

Λιντς-Μπέρνλι (22:00)

Σάββατο 02/05

Γουλβς-Σάντερλαντ (17:00)

Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ (17:00)

Νιουκάστλ-Μπράιτον (17:00)

Άρσεναλ-Φούλαμ (19:30)

Κυριακή 03/05

Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ (17:30)

Άστον Βίλα-Τότεναμ (21:00)

Δευτέρα 04/05

Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)