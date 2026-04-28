“Εσύ έχεις Σήμα στην επιχείρησή σου;”
Τα Νέα της Αγοράς 28 Απριλίου 2026, 16:29

"Εσύ έχεις Σήμα στην επιχείρησή σου;"

Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας

Το Σήμα Διαφορετικότητας αποτελεί την πρώτη κρατική πρωτοβουλία που στοχεύει στην αξιολόγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα ως προς την προώθηση της διαφορετικότητας και την εφαρμογή πολιτικών ίσων ευκαιριών, συμβάλλοντας στη μετάβαση από τη διακήρυξη αρχών στην έμπρακτη εφαρμογή τους.

Σήμερα, δεν αρκεί μια επιχείρηση να διακηρύσσει τον σεβασμό της στη διαφορετικότητα. Η πραγματική πρόκληση είναι η δέσμευση αυτή να μεταφράζεται σε πράξη, μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές, ίσες ευκαιρίες για όλους και ένα εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από διακρίσεις.

Τι είναι το Σήμα Διαφορετικότητας

Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που συνδέει όλο και περισσότερο την ανάπτυξη με την υπευθυνότητα στις πρακτικές, το Σήμα Διαφορετικότητας προσφέρει ένα σαφές και μετρήσιμο πλαίσιο αξιολόγησης. Γι’ αυτό και η συμμετοχή αποκτά ιδιαίτερη σημασία: αναδεικνύει τη συμπερίληψη όχι μόνο ως αξιακή επιλογή, αλλά ως στοιχείο οργανωμένης λειτουργίας, λογοδοσίας και συνεχούς βελτίωσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας simadiaforetikotitas.minscfa.gov.gr έως τις 15 Μαΐου ή μέχρι τη συμπλήρωση 100 οριστικών αιτήσεων. Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή, εθελοντική και χωρίς οικονομική επιβάρυνση, ώστε κάθε επιχείρηση να έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει ισότιμα σε αυτή την πρωτοβουλία.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ, εντάσσονται στην κατηγορία των μικρομεσαίων ή μεγάλων επιχειρήσεων και είναι ενεργές. Παράλληλα, δεν πρέπει να έχουν δεχθεί τελεσίδικες κυρώσεις ή αρνητικά πορίσματα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ίσης μεταχείρισης και καταπολέμησης των διακρίσεων την τελευταία τριετία και θα πρέπει να έχουν καταρτίσει έγγραφη Πολιτική Συμπερίληψης και Διαφορετικότητας.

Το Σήμα Διαφορετικότητας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, υλοποιείται πιλοτικά από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

ΟΠΕΚ: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχωρούν μετά από παρουσία 50 ετών

