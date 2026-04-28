Νέος πολυχώρος αθλητισμού στη Γλυφάδα
Σημαντική αξιοποίηση δημόσιου χώρου στο Δήμο Γλυφάδας.
Νέος πολυχώρος αθλητισμού ολοκληρώθηκε στην Άνω Γλυφάδα πριν λίγες ημέρες. «Ένα τετράγωνο επτά στρεμμάτων, που περικλείεται από τις οδούς Όλγας-Ζακύνθου-Κάσου-Έλλης, στην Άνω Γλυφάδα, ζωντάνεψε! Μια ολόκληρη γειτονιά φωτίστηκε! Τα παιδιά και οι νέοι της πόλης μας και όχι μόνο, έχουν πλέον ένα νέο σημείο αναφοράς στην πραγματική ζωή και όχι στην εικονική πραγματικότητα» αναφέρει μεταξύ άλλων ανάρτηση της Δημοτικής Αρχής για το έργο αυτό.
«Είναι πολύ μεγάλη η χαρά που νιώθουμε κάθε φορά που παραδίδουμε ένα καινούργιο έργο.
Και σήμερα παραδώσαμε ακόμα έναν νέο, σύγχρονο, ανοιχτό πολυχώρο αθλητισμού στη Γλυφάδα μας», τονίζει μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου.
Τι δημιουργήθηκε
Σύμφωνα με τον Δήμο Γλυφάδας στον χώρο των 7 στρεμμάτων δημιουργήθηκε:
- Ανοιχτός στίβος 300 μέτρων με σύγχρονο ταρτάν.
- Χωριστή διαδρομή 100 μέτρων για ταχύτητες.
- Επικλινές κομμάτι για τρέξιμο με κλίση.
- Σκάμμα για άλμα εις μήκος.
- Υπαίθρια όργανα γυμναστικής τελευταίας τεχνολογίας.
- Νέα αποδυτήρια και σύγχρονο φωτισμό σε όλη την έκταση.
*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/MunicipalityofGlyfada
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις