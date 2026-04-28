Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τα ταλέντα του αύριο στο Summer Camp 2026
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, πιστή στο ραντεβού της με τους πρωταγωνιστές του αύριο, διοργανώνει και φέτος, για 25η συνεχόμενη χρονιά, το Summer Camp στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη.
Η παραγωγική διαδικασία συνεχίζεται με απόλυτη επιτυχία εδώ και χρόνια στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να βγάζουν συνεχώς παίκτες που πρωταγωνιστούν σε όλες τις ομάδες τους, μέχρι φυσικά και την πρώτη. Μια διαδικασία που όπως έχει αποδειχθεί, ξεκινάει πολλές φορές από την… ανακάλυψη των ταλαντούχων παιδιών που κάνουν σε μικρές ηλικίες τα πρώτα τους βήματα πάνω στο χορτάρι. Ό,τι δηλαδή θα έχει την ευκαιρία να κάνει και φέτος ο Ολυμπιακός, όταν από τις 29 Ιουνίου έως και τις 3 Ιουλίου θα υποδεχθεί τα παιδιά αυτά στο προπονητικό του κέντρο, στο παραδοσιακό πια Summer Camp, το οποίο διοργανώνει και φέτος, για 25η συνεχόμενη χρονιά στον Ρέντη.
Αναλυτικά, όσα αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
«Η Διεύθυνση Ακαδημίας Ολυμπιακού ανακοινώνει την έναρξη εγγραφών στον θεσμό του καλοκαιριού σε επίπεδο Ακαδημίας, στο Summer Camp του Θρύλου! Το καλοκαιρινό καμπ θα διεξαχθεί για 25η φορά, έχοντας μία ιστορία επιτυχίας δεκαετιών και όλα αυτά τα χρόνια χιλιάδες νεαροί ποδοσφαιριστές έχουν προπονηθεί με τα χρώματα του Ολυμπιακού.
Από το 2000 μέχρι σήμερα εδώ και 24 χρόνια πραγματοποιείται το Summer Camp του Ολυμπιακού προσφέροντας σε όλα τα παιδιά που λαμβάνουν μέρος όνειρα, εμπειρίες, αξίες. Μία διοργάνωση θεσμός για την Ακαδημία του Θρύλου, στην οποία συμμετέχουν κάθε καλοκαίρι παιδιά απ’ όλη την Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο, καθώς προέρχονται παιδιά και από χώρες του εξωτερικού!
Οι πόρτες του ιστορικού προπονητικού κέντρου του Ολυμπιακού στο Ρέντη και αυτό το καλοκαίρι θα ανοίξουν για τους νεαρούς παίκτες και θα έχουν τη δυνατότητα να προπονηθούν στα ίδια μέρη όπου προετοιμάζονται καθημερινά οι ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας του Θρύλου, αλλά και αυτοί των τμημάτων της «ερυθρόλευκης» Ακαδημίας.
Από τις 29 Ιουνίου έως και τις 3 Ιουλίου, τα παιδιά που θα λάβουν μέρος θα έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν εμπειρίες που θα θυμούνται για όλη τους τη ζωή, ενώ στο φετινό Summer Camp προστίθεται μία καινούργια ενότητα που θα δώσει στους μικρούς την ευκαιρία να μάθουν την ιστορία του Συλλόγου από την πρώτη ημέρα ίδρυσής του, τις 10 Μαρτίου 1925 έως σήμερα, με την ξενάγηση που θα πραγματοποιηθεί στο νέο Μουσείο του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Πληροφορίες
Ημερομηνίες: 29/06 – 03/07
Διεύθυνση: Προπονητικό Κέντρο Ρέντη, Είσοδος από Αγ. Άννης 98, 18233
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2130104791
Email: schools@olympiacos.org
Ημερήσιο πρόγραμμα
08.30 – 08.45 Αφίξεις αθλητών
09.00 – 14.15 Αθλητικές δραστηριότητες
14.30 – 14.45 Αναχώρηση
Τρόποι Πληρωμής
Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό της ΘΡΥΛΟΣ ΑΕ και αποστολή της απόδειξης κατάθεσης στο email schools@olympiacos.org
Τράπεζα Πειραιώς
IBAN: GR 53 0172 1080 0051 0806 3533 738
Αριθμ. Λογ.: 5108-063533-738
Δήλωση Συμμετοχής Summer Camp 2026_GR
