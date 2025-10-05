Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3: Χαμός και ανατροπή…

Απίθανο ματς με νικήτρια την ΑΕΚ στο Περιστέρι! Η Κηφισιά προηγήθηκε με 2-0, αλλά η Ένωση των δέκα παικτών έφτασε στην ανατροπή στις καθυστερήσεις επικρατώντας με 3-2 για την έκτη αγωνιστική της Super League. Ανέβηκαν στην κορυφή οι «κιτρινόμαυροι», φωνάζουν για κόκκινη του Πιερό στο πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι.

Πώς ξεκίνησαν

Με επτά αλλαγές παρατάχθηκε η ΑΕΚ στο Περιστέρι σε σχέση με το ματς κόντρα στην Τσέλιε. Ο Στρακόσα παρέμεινε στο τέρμα με τους Ρότα, Βίντα, Μουκουντί και Πενράις στην άμυνα. Μάνταλος και Πινέδα ήταν στον άξονα ενώ οι Ζοάο Μάριο, Κοϊτά και Καλοσκάμης ξεκίνησαν πίσω από τον Πιερό.

Η εντεκάδα της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Σιμόν, Μποτία, Πόμπο, Αντονίσε, Τεττέι, Παντελίδης, Εμπό, Πέρεθ, Ποκόρνι, Λαρούτσι.

Καταιγιστική Κηφισιά

Η Κηφισιά ξεκίνησε πολύ δυνατά και στο 3’ από σέντρα του Παντελίδη ο Στρακόσα βγήκε να διώξει και ο Τεττέι έπεσε στο έδαφος μετά από διεκδίκηση της μπάλας με τον Αλβανό τερματοφύλακα. Ο Σιδηρόπουλος κάλεσε τον Βεργέτη να δει τη φάση για πέναλτι του Στρακόσα στον Τεττέι και ο ρέφερι έδειξε την άσπρη βούλα. Ο παίκτης που το κέρδισε το εκτέλεσε κιόλας, αλλά ο Στρακόσα έπεσε και απέκρουσε. Για πρώτη φορά μετά τον Φεβρουάριο του 2021 τερματοφύλακας της ΑΕΚ έπιασε πέναλτι.





Η Κηφισιά χτυπούσε την Ένωση διαρκώς στην κόντρα και στο 11’ ο Τεττέι με εκπληκτική ενέργεια απέφυγε τον Μουκουντί, αλλά πλάσαρε έξω από κοντά. Τρία λεπτά μετά ήρθε τελικά το γκολ όταν ο Παντελίδης έφυγε στην κόντρα, την κατάλληλη στιγμή έκανε το γύρισμα και ο Τεττέι σε κενό τέρμα έγραψε το 1-0. Οι «κιτρινόμαυροι» τα είχαν χαμένα και στο 17’ οι γηπεδούχοι έχασαν νέα μεγάλη ευκαιρία όταν ο Τεττέι πέρασε πάλι τον Μουκουντί, γύρισε στον Πόμπο που ολομόναχος πλάσαρε άουτ.

Το δεύτερο γκολ ήταν θέμα χρόνου και ήρθε στο 29’, με την Κηφισιά να χτυπά ξανά την ΑΕΚ στη μετάβαση. Ο Πόμπο έφυγε την κόντρα, έβγαλε τον Τεττέι τετ α τετ με τον Στρακόσα, εκείνος από πλάγια θέση γύρισε και ο Παντελίδης σε κενό τέρμα έκανε το 2-0. Στο 38’ ο Μουκουντί βγήκε με τραυματισμό και στη θέση του μπήκε ο Ρέλβας, με την Ένωση να εμφανίζεται στο γήπεδο στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους.

«Ξύπνησε» στο φινάλε του ημιχρόνου η ΑΕΚ

Στο 44’ ο Μάνταλος έκανε γύρισμα μέσα στην περιοχή, ο Καλοσκάμης πλάσαρε και αφού κόντραρε η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 2-1. Στο 45+1’ μάλιστα η ΑΕΚ έφτασε κοντά στην ισοφάριση όταν ο Ρότα βρήκε ωραία τον Καλοσκάμη στο ύψος του πέναλτι, αλλά αυτή τη φορά ο νεαρός άσος έπιασε αέρα και δεν έκανε καν τελική. Στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους η Κηφισιά διαμαρτυρήθηκε για κόκκινη στον Πιερό που έκανε προβολή και βρήκε με τις τάπες τον Ξενόπουλο, αλλά ο Βεργέτης έδωσε κίτρινη ενώ η απόφαση δεν άλλαξε ούτε μετά τον έλεγχο του VAR.

Ανατροπή με δέκα παίκτες

Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και συγκεκριμένα στο 46′ η ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκε για χέρι του Έμπο μέσα στην περιοχή, αλλά διαιτητής και VAR δεν είδαν παράβαση. Και στο 48′ ο Τεττέι έφυγε στην κόντρα, ο Ρέλβας τον ανέτρεψε και αποβλήθηκε καθώς ο άσος της Κηφισιάς έβγαινε μόνος του. Παρά το αριθμητικό της μειονέκτημα η Ένωση πίεσε πολύ και στο 60′ έφτασε στο 2-2 με ωραία σέντρα του Κουτέσα και κεφαλιά του Γιόβιτς στο δεύτερο δοκάρι.

Στο 68′ ένα γκολ του Σόουζα ακυρώθηκε για χέρι, με τον Στρακόσα να νικά σε τετ α τετ τον Τεττέι δύο λεπτά μετά. Στο 75′ ο Στρακόσα έβγαλε δύσκολα μία εκτέλεση φάουλ του Χουχούμη ενώ στη συνέχεια είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες ο Σόουζα για τρίτο γκολ. Στο 90′ όμως ο Γιόβιτς συνεργάστηκε με τον Πιερό και ανατράπηκε στην περιοχή από τον Σιμόν. Ο Βεργέτης έδωσε πέναλτι, ο Μαρίν εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 2-3 στο 90+2′, με την ΑΕΚ να αντέχει ως το τέλος και να παίρνει σπουδαία νίκη.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η Κηφισιά δεν τελείωσε το ματς με τις ευκαιρίες που είχε στο πρώτο ημίχρονο και μετά το 2-2 και στο τέλος το πλήρωσε.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Γιόβιτς μπήκε αλλαγή, σκόραρε και πήρε το πέναλτι που έδωσε τη νίκη στην ΑΕΚ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Σιμόν που έκανε το πέναλτι.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Πολύ δύσκολο ματς για τον Βεργέτη που σωστά έβγαλε κόκκινη στον Ρέλβας ενώ χωρίς VAR έδωσε το πέναλτι στον Γιόβιτς.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Μέσω VAR δόθηκε το πέναλτι στην Κηφισιά, ενώ δεν υπήρξε παρέμβαση VAR στη φάση του Πιερό στο τέλος του ημιχρόνου.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ξενόπουλος, Σιμόν, Μποτία,Λαρούτσι (46’ Χουχούμης), Εμπό (74’ αμανέ), Πέρεθ (59’ Ντίας), Ποκόρνι, Πόμπο (56’ Σόουζα), Αντονίσε (83’ Εσκιβέλ), Τεττέη, Παντελίδης.

ΑΕΚ: Στρακόσια, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί (38’ λ.τρ. Φιλίπε Ρέλβας), Πενράις, Πινέδα (46’ Γιόβιτς), Μάνταλος (59’ Κουτέσα), Ζοάο Μάριο, Κοϊτά (67’ Μαρίν), Καλοσκάμης (59’ Ελίασον), Πιερό.

ΣΚΟΡΕΡ:

14’ Τεττέι, 29’ Παντελίδης / 44’ Καλοσκάμης, 60′ Γιόβιτς, 90+2′ Μαρίν

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ:

19/10 Αστέρας Τρίπολης-Κηφισιά

19/10 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ