sports betsson
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3: Χαμός και ανατροπή…
Ποδόσφαιρο 05 Οκτωβρίου 2025 | 20:17

Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3: Χαμός και ανατροπή…

Η Κηφισιά προηγήθηκε με 2-0 από νωρίς στο Περιστέρι, αλλά η ΑΕΚ έκανε την ανατροπή και πήρε τη νίκη με 3-2 αν και αγωνιζόταν με δέκα παίκτες. «Φωνάζουν» για αποβολή του Πιερό οι γηπεδούχοι.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Spotlight

Απίθανο ματς με νικήτρια την ΑΕΚ στο Περιστέρι! Η Κηφισιά προηγήθηκε με 2-0, αλλά η Ένωση των δέκα παικτών έφτασε στην ανατροπή στις καθυστερήσεις επικρατώντας με 3-2 για την έκτη αγωνιστική της Super League. Ανέβηκαν στην κορυφή οι «κιτρινόμαυροι», φωνάζουν για κόκκινη του Πιερό στο πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι.

Πώς ξεκίνησαν

Με επτά αλλαγές παρατάχθηκε η ΑΕΚ στο Περιστέρι σε σχέση με το ματς κόντρα στην Τσέλιε. Ο Στρακόσα παρέμεινε στο τέρμα με τους Ρότα, Βίντα, Μουκουντί και Πενράις στην άμυνα. Μάνταλος και Πινέδα ήταν στον άξονα ενώ οι Ζοάο Μάριο, Κοϊτά και Καλοσκάμης ξεκίνησαν πίσω από τον Πιερό.

Η εντεκάδα της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Σιμόν, Μποτία, Πόμπο, Αντονίσε, Τεττέι, Παντελίδης, Εμπό, Πέρεθ, Ποκόρνι, Λαρούτσι.

Καταιγιστική Κηφισιά

Η Κηφισιά ξεκίνησε πολύ δυνατά και στο 3’ από σέντρα του Παντελίδη ο Στρακόσα βγήκε να διώξει και ο Τεττέι έπεσε στο έδαφος μετά από διεκδίκηση της μπάλας με τον Αλβανό τερματοφύλακα. Ο Σιδηρόπουλος κάλεσε τον Βεργέτη να δει τη φάση για πέναλτι του Στρακόσα στον Τεττέι και ο ρέφερι έδειξε την άσπρη βούλα. Ο παίκτης που το κέρδισε το εκτέλεσε κιόλας, αλλά ο Στρακόσα έπεσε και απέκρουσε. Για πρώτη φορά μετά τον Φεβρουάριο του 2021 τερματοφύλακας της ΑΕΚ έπιασε πέναλτι.


Η Κηφισιά χτυπούσε την Ένωση διαρκώς στην κόντρα και στο 11’ ο Τεττέι με εκπληκτική ενέργεια απέφυγε τον Μουκουντί, αλλά πλάσαρε έξω από κοντά. Τρία λεπτά μετά ήρθε τελικά το γκολ όταν ο Παντελίδης έφυγε στην κόντρα, την κατάλληλη στιγμή έκανε το γύρισμα και ο Τεττέι σε κενό τέρμα έγραψε το 1-0. Οι «κιτρινόμαυροι» τα είχαν χαμένα και στο 17’ οι γηπεδούχοι έχασαν νέα μεγάλη ευκαιρία όταν ο Τεττέι πέρασε πάλι τον Μουκουντί, γύρισε στον Πόμπο που ολομόναχος πλάσαρε άουτ.

Το δεύτερο γκολ ήταν θέμα χρόνου και ήρθε στο 29’, με την Κηφισιά να χτυπά ξανά την ΑΕΚ στη μετάβαση. Ο Πόμπο έφυγε την κόντρα, έβγαλε τον Τεττέι τετ α τετ με τον Στρακόσα, εκείνος από πλάγια θέση γύρισε και ο Παντελίδης σε κενό τέρμα έκανε το 2-0. Στο 38’ ο Μουκουντί βγήκε με τραυματισμό και στη θέση του μπήκε ο Ρέλβας, με την Ένωση να εμφανίζεται στο γήπεδο στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους.

«Ξύπνησε» στο φινάλε του ημιχρόνου η ΑΕΚ

Στο 44’ ο Μάνταλος έκανε γύρισμα μέσα στην περιοχή, ο Καλοσκάμης πλάσαρε και αφού κόντραρε η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 2-1. Στο 45+1’ μάλιστα η ΑΕΚ έφτασε κοντά στην ισοφάριση όταν ο Ρότα βρήκε ωραία τον Καλοσκάμη στο ύψος του πέναλτι, αλλά αυτή τη φορά ο νεαρός άσος έπιασε αέρα και δεν έκανε καν τελική. Στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους η Κηφισιά διαμαρτυρήθηκε για κόκκινη στον Πιερό που έκανε προβολή και βρήκε με τις τάπες τον Ξενόπουλο, αλλά ο Βεργέτης έδωσε κίτρινη ενώ η απόφαση δεν άλλαξε ούτε μετά τον έλεγχο του VAR.

Ανατροπή με δέκα παίκτες

Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και συγκεκριμένα στο 46′ η ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκε για χέρι του Έμπο μέσα στην περιοχή, αλλά διαιτητής και VAR δεν είδαν παράβαση. Και στο 48′ ο Τεττέι έφυγε στην κόντρα, ο Ρέλβας τον ανέτρεψε και αποβλήθηκε καθώς ο άσος της Κηφισιάς έβγαινε μόνος του. Παρά το αριθμητικό της μειονέκτημα η Ένωση πίεσε πολύ και στο 60′ έφτασε στο 2-2 με ωραία σέντρα του Κουτέσα και κεφαλιά του Γιόβιτς στο δεύτερο δοκάρι.

Στο 68′ ένα γκολ του Σόουζα ακυρώθηκε για χέρι, με τον Στρακόσα να νικά σε τετ α τετ τον Τεττέι δύο λεπτά μετά. Στο 75′ ο Στρακόσα έβγαλε δύσκολα μία εκτέλεση φάουλ του Χουχούμη ενώ στη συνέχεια είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες ο Σόουζα για τρίτο γκολ. Στο 90′ όμως ο Γιόβιτς συνεργάστηκε με τον Πιερό και ανατράπηκε στην περιοχή από τον Σιμόν. Ο Βεργέτης έδωσε πέναλτι, ο Μαρίν εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 2-3 στο 90+2′, με την ΑΕΚ να αντέχει ως το τέλος και να παίρνει σπουδαία νίκη.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η Κηφισιά δεν τελείωσε το ματς με τις ευκαιρίες που είχε στο πρώτο ημίχρονο και μετά το 2-2 και στο τέλος το πλήρωσε.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Γιόβιτς μπήκε αλλαγή, σκόραρε και πήρε το πέναλτι που έδωσε τη νίκη στην ΑΕΚ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Σιμόν που έκανε το πέναλτι.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Πολύ δύσκολο ματς για τον Βεργέτη που σωστά έβγαλε κόκκινη στον Ρέλβας ενώ χωρίς VAR έδωσε το πέναλτι στον Γιόβιτς.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Μέσω VAR δόθηκε το πέναλτι στην Κηφισιά, ενώ δεν υπήρξε παρέμβαση VAR στη φάση του Πιερό στο τέλος του ημιχρόνου.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ξενόπουλος, Σιμόν, Μποτία,Λαρούτσι (46’ Χουχούμης), Εμπό (74’ αμανέ), Πέρεθ (59’ Ντίας), Ποκόρνι, Πόμπο (56’ Σόουζα), Αντονίσε (83’ Εσκιβέλ), Τεττέη, Παντελίδης.

ΑΕΚ: Στρακόσια, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί (38’ λ.τρ. Φιλίπε Ρέλβας), Πενράις, Πινέδα (46’ Γιόβιτς), Μάνταλος (59’ Κουτέσα), Ζοάο Μάριο, Κοϊτά (67’ Μαρίν), Καλοσκάμης (59’ Ελίασον), Πιερό.

ΣΚΟΡΕΡ:

14’ Τεττέι, 29’ Παντελίδης / 44’ Καλοσκάμης, 60′ Γιόβιτς, 90+2′ Μαρίν

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ:

19/10 Αστέρας Τρίπολης-Κηφισιά
19/10 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Headlines:
Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη – Σύντομα η θέση της κυβέρνησης

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη – Σύντομα η θέση της κυβέρνησης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Ομόλογα
Αγορές ομολόγων: Τα σημάδια ότι γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες

Αγορές ομολόγων: Τα σημάδια ότι γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 05.10.25

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Νίκη με ανατροπή για τον «δικέφαλο»

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο ξεκίνημα και προηγήθηκε στην Τούμπα, όμως ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύθηκε τα «ερυθρόλευκα» λάθη στην άμυνα και έφτασε στην ανατροπή και τη νίκη (2-1) στο δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Νίκη με ανατροπή για τον «δικέφαλο»
Ποδόσφαιρο 05.10.25

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Νίκη με ανατροπή για τον «δικέφαλο»

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο ξεκίνημα και προηγήθηκε στην Τούμπα, όμως ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύθηκε τα «ερυθρόλευκα» λάθη στην άμυνα και έφτασε στην ανατροπή και τη νίκη (2-1) στο δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
ΑΕΛ: Τέλος από την τεχνική ηγεσία ο Γιώργος Πετράκης
Ποδόσφαιρο 05.10.25

ΑΕΛ: Τέλος από την τεχνική ηγεσία ο Γιώργος Πετράκης

Η ΑΕΛ ανακοίνωσε επίσημα το φινάλε της συνεργασίας της με τον Γιώργο Πετράκη, ενώ ήδη ακούγεται το όνομα του Σάββα Παντελίδη ως πιθανού αντικαταστάτη με την αποχώρηση του τελευταίου από τον Αστέρα.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: Γιουβέντους – Μίλαν

LIVE: Γιουβέντους – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Μίλαν για την 6η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Ατρόμητος

LIVE: Παναθηναϊκός – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Ατρόμητος για την 6η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός τίμησαν τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του «δικεφάλου» στα Τέμπη (pics)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός τίμησαν τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του «δικεφάλου» στα Τέμπη (pics)

Συγκίνηση στην Τούμπα, καθώς οι παίκτες των δυο ομάδων τίμησαν τη μνήμη των οπαδών του «Δικεφάλου» που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία των Τεμπών, στις 4/10/1999

Σύνταξη
Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: «Καθάρισε» από νωρίς ο Χάαλαντ – Τραυματίστηκε ο Ρόδρι (vid)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: «Καθάρισε» από νωρίς ο Χάαλαντ – Τραυματίστηκε ο Ρόδρι (vid)

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνεχίσει να βρίσκει δίχτυα και με γκολ μόλις στο 9' χάρισε στη Μάντσεστερ Σίτι την 4η νίκη της στην Premier League. Τραυματίας αποχώρησε ο Ρόδρι.

Σύνταξη
Η ιστορική Κομπανί(α) της Μπάγερν
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Η ιστορική Κομπανί(α) της Μπάγερν

Η Μπάγερν Μονάχου, με προπονητή τον Κομπανί, έγινε η πρώτη ομάδα από τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που κέρδισε τους πρώτους δέκα αγώνες

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»
Η χρυσή τομή 05.10.25

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, όπου και αναφέρθηκε στον έγγαμο βίο της με τον Φώτη Μπερνάντο.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Νίκη με ανατροπή για τον «δικέφαλο»
Ποδόσφαιρο 05.10.25

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Νίκη με ανατροπή για τον «δικέφαλο»

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο ξεκίνημα και προηγήθηκε στην Τούμπα, όμως ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύθηκε τα «ερυθρόλευκα» λάθη στην άμυνα και έφτασε στην ανατροπή και τη νίκη (2-1) στο δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
Νέα ακρότητα Βούλτεψη: Χαρακτήρισε τη Κοβέσι «απαράδεκτη» – Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Μητσοτάκη να πάρει θέση
Αήθης επίθεση 05.10.25

Νέα ακρότητα Βούλτεψη: Χαρακτήρισε τη Κοβέσι «απαράδεκτη» – Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Μητσοτάκη να πάρει θέση

Η βουλευτής της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη χαρακτήρισε την Ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι ως «απαράδεκτη», ενώ διερωτήθηκε «γιατί δεν πάει στη χώρα της να αλλάξει το άρθρο 86».

Σύνταξη
Φαραντούρης: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει βλάψει πολλαπλώς την Ελλάδα προς όφελος μερικών
Η σύγκριση με τη Δανία 05.10.25

Φαραντούρης: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει βλάψει πολλαπλώς την Ελλάδα προς όφελος μερικών

Σε δηλώσεις του από τη Δανία, o ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης, αναφέρθηκε στους χιλιάδες αγρότες που παραμένουν απλήρωτοι λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
ΑΕΛ: Τέλος από την τεχνική ηγεσία ο Γιώργος Πετράκης
Ποδόσφαιρο 05.10.25

ΑΕΛ: Τέλος από την τεχνική ηγεσία ο Γιώργος Πετράκης

Η ΑΕΛ ανακοίνωσε επίσημα το φινάλε της συνεργασίας της με τον Γιώργο Πετράκη, ενώ ήδη ακούγεται το όνομα του Σάββα Παντελίδη ως πιθανού αντικαταστάτη με την αποχώρηση του τελευταίου από τον Αστέρα.

Σύνταξη
Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και βάφτισαν τον γιο τους σε μια διπλή τελετή
Οικογένεια 05.10.25

Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και βάφτισαν τον γιο τους σε μια διπλή τελετή

Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη μοίρασαν μπομπονιέρες που έφεραν έναν στίχο από το ντουέτο τους «Δε Μας Χωρίζει Τίποτα» και διασκέδασαν με τους καλεσμένους τους υπό τους ήχους παραδοσιακών ασμάτων.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: Γιουβέντους – Μίλαν

LIVE: Γιουβέντους – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Μίλαν για την 6η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Ατρόμητος

LIVE: Παναθηναϊκός – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Ατρόμητος για την 6η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός τίμησαν τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του «δικεφάλου» στα Τέμπη (pics)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός τίμησαν τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του «δικεφάλου» στα Τέμπη (pics)

Συγκίνηση στην Τούμπα, καθώς οι παίκτες των δυο ομάδων τίμησαν τη μνήμη των οπαδών του «Δικεφάλου» που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία των Τεμπών, στις 4/10/1999

Σύνταξη
Υπό πίεση το Μαξίμου για τις τοξικολογικές στον Ντ. Ρούτσι – «Λαγός» της κυβέρνησης Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης;
Κινητικότητα 05.10.25

Υπό πίεση το Μαξίμου για τις τοξικολογικές στον Ντ. Ρούτσι – «Λαγός» της κυβέρνησης Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης;

Μετατόπιση ή κίνηση ελιγμού; Η κυβέρνηση αναζητά διέξοδο με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν καθώς η υγεία του Πάνου Ρούτσι είναι επιβαρυμένη.

Σύνταξη
Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: «Καθάρισε» από νωρίς ο Χάαλαντ – Τραυματίστηκε ο Ρόδρι (vid)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: «Καθάρισε» από νωρίς ο Χάαλαντ – Τραυματίστηκε ο Ρόδρι (vid)

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνεχίσει να βρίσκει δίχτυα και με γκολ μόλις στο 9' χάρισε στη Μάντσεστερ Σίτι την 4η νίκη της στην Premier League. Τραυματίας αποχώρησε ο Ρόδρι.

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο