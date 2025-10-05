Μείωσε η ΑΕΚ κόντρα στην Κηφισιά (2-1 vids)

Η Κηφισιά προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στο Περιστέρι για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ωστόσο, η «Ένωση» κατάφερε να μειώσει με τον Καλοσκάμη στο 44′, ο οποίος έκανε το 2-1 και το δεύτερο ημίχρονο έχει πλέον άλλο ενδιαφέρον.

Ο Πέτρος Μάνταλος έκανε το γύρισμα και ο Καλοσκάμης από κοντά μείωσε σε 2-1, με την ΑΕΚ να ξαναμπαίνει ουσιαστικά στο παιχνίδι.

Δείτε το γκολ της ΑΕΚ με τον Καλοσκάμη:





Δείτε το 2-0





Κι εδώ το 1-0



