Μείωσε η ΑΕΚ κόντρα στην Κηφισιά (2-1 vids)
Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου (44′) η ΑΕΚ μείωσε σε 2-1 με σκόρερ τον Καλοσκάμη
Η Κηφισιά προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στο Περιστέρι για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ωστόσο, η «Ένωση» κατάφερε να μειώσει με τον Καλοσκάμη στο 44′, ο οποίος έκανε το 2-1 και το δεύτερο ημίχρονο έχει πλέον άλλο ενδιαφέρον.
Ο Πέτρος Μάνταλος έκανε το γύρισμα και ο Καλοσκάμης από κοντά μείωσε σε 2-1, με την ΑΕΚ να ξαναμπαίνει ουσιαστικά στο παιχνίδι.
Δείτε το γκολ της ΑΕΚ με τον Καλοσκάμη:
Δείτε το 2-0
Κι εδώ το 1-0
