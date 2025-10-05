Η εντεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στην Κηφισιά

Γνωστή έγινε η εντεκάδα της ΑΕΚ για το ματς της 6ης αγωνιστικής της Super League με την Κηφισιά στο Περιστέρι. Ο Μάρκο Νίκολιτς προχωρά σε πολλές αλλαγές, με τους Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμη να ξεκινούν βασικοί ενώ ο Πιερό θα είναι στην επίθεση.

Ο Στρακόσα παραμένει στο τέρμα με τους Ρότα, Βίντα, Μουκουντί και Πενράις στην άμυνα. Μάνταλος και Πινέδα θα είναι στον άξονα ενώ οι Ζοάο Μάριο, Κοϊτά και Καλοσκάμης θα είναι πίσω από τον Πιερό.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσια, Μουκουντί, Βίντα Ρότα, Πενράις, Πινέδα, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Κοϊτα, Πιερό, Καλοσκάμης

Στον πάγκο: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Πήλιος, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Ελίασον.