ΑΕΚ: Κλήθηκε στην Εθνική Μαυριτανίας ο Κοϊτά (pic)

Στις κλήσεις της εθνική Μαυριτανίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 συμπεριλαμβάνεται ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ, Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Η Μαυριτανία θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας το Σουδάν την Παρασκευή (10/10) και τη Σενεγάλη την Τρίτη (14/10).

H Μαυριτανία βρίσκεται στο Group B του τουρνουά ως πέμπτη με μόλις έξι βαθμούς ύστερα από οκτώ αγωνιστικές με απολογισμό μια νίκη, τρεις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες. Στην κορυφή του ομίλου είναι η Σενεγάλη με 18 βαθμούς και αήττητη.

Οι κλήσεις της εθνικής Μαυριτανίας

Πινέδα: «Δεν μας βγήκε τίποτα…»

Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 3-1 στην πρεμιέρα του Conference League από την Τσέλιε και ο Ορμπελίν Πινέδα μίλησε για όσα δεν πήγαν καλά στη Σλοβενία.

«Το παιχνίδι δεν εξελίχθηκε καλά. Θα συμφωνήσω εν μέρει στην ερώτηση. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα. δεν παίξαμε. Δεν μας βγήκε τίποτε. Δεχθήκαμε τρία γκολ και δεν κάναμε καλό παιχνίδι. Πρέπει να δούμε τι δεν κάναμε καλά και να το διορθώσουμε», ανέφερε αρχικά.

«Ο αντίπαλος έκανε το παιχνίδι που ήθελε να κάνει. Εμείς είμαστε μια μεγάλη ομάδα που όταν πιάνει καλή απόδοση φαίνεται. Απόψε δεν φάνηκε. Ο αντίπαλος εκμεταλλεύτηκε τα λάθη μας. Να κάνει ο καθένας μας αυτοκριτική και να δούμε πώς να διορθώσουμε», κατέληξε ο μέσος της ΑΕΚ μιλώντας για την απογοητευτική εικόνα της Ένωσης και την ήττα από την Τσέλιε.