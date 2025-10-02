Η Τσέλιε κάνει την ανατροπή: 2-1 απέναντι στην ΑΕΚ (vids)
Η Τσέλιε έφτασε στην ανατροπή κόντρα στην ΑΕΚ, και πλέον προηγείται με 2-1.
«Τούμπα» έφερε το παιχνίδι με την ΑΕΚ η Τσέλιε, που παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή και να προηγηθεί πια με 2-1.
Στο 55′ ο Τουτισκίνας έκανε τη σέντρα και έψαξε τον Ιοσίφοφ ο οποίος μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά, αλλά ο Στρακόσα τον σταμάτησε.
Ωστόσο εκεί δεν βρισκόταν κάποιος αμυντικός της Ένωσης αλλά ο Κοβάτσεβιτς που δεν είχε πρόβλημα να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα.
Δείτε το γκολ:
Το 0-1:
Το 1-1:
