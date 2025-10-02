Η Τσέλιε ισοφαρίζει την ΑΕΚ σε 1-1 – Δείτε τα δύο γκολ (vids)

Με γκολ του Κοβάσεβιτς στο 34’, η Τσέλιε ισοφάρισε σε 1-1 το παιχνίδι με την ΑΕΚ για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League.

Μετά από σουτ του Λισάκοβιτς, η μπάλα στρώθηκε στον Κοβάσεβιτς και αυτός με σουτ νίκησε τον Στρακόσα για το 1-1 της σλοβενικής ομάδας.

Δείτε το γκολ:

Υπενθυμίζουμε ότι η ΑΕΚ είχε ανοίξει το σκορ στο 7ο λεπτό, με τον Κουτέσα.

Ο Μάριν εκτέλεσε με πάσα το κόρνερ που είχε κερδίσει η ΑΕΚ, ο Ελίασον έδωσε στον Κουτέσα, αυτός ελίχθηκε και σούταρε έξω από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα κόντραρε στον Νιέτο και κατέληξε στα δίχτυα του Λεμπάν για το 1-0 της Ένωσης.