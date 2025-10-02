Η Τσέλιε ισοφαρίζει την ΑΕΚ σε 1-1 – Δείτε τα δύο γκολ (vids)
Ο Κοβάσεβιτς κάνει το 1-1 ΣΤΟ 34' για την Τσέλιε επί της ΑΕΚ. Η Ένωση είχε προηγηθεί με τον Κουτέσα μόλις στο 7'. Δείτε βίντεο με τα δύο γκολ.
Με γκολ του Κοβάσεβιτς στο 34’, η Τσέλιε ισοφάρισε σε 1-1 το παιχνίδι με την ΑΕΚ για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League.
Μετά από σουτ του Λισάκοβιτς, η μπάλα στρώθηκε στον Κοβάσεβιτς και αυτός με σουτ νίκησε τον Στρακόσα για το 1-1 της σλοβενικής ομάδας.
Δείτε το γκολ:
Υπενθυμίζουμε ότι η ΑΕΚ είχε ανοίξει το σκορ στο 7ο λεπτό, με τον Κουτέσα.
Ο Μάριν εκτέλεσε με πάσα το κόρνερ που είχε κερδίσει η ΑΕΚ, ο Ελίασον έδωσε στον Κουτέσα, αυτός ελίχθηκε και σούταρε έξω από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα κόντραρε στον Νιέτο και κατέληξε στα δίχτυα του Λεμπάν για το 1-0 της Ένωσης.
- Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Conference League – Η εντυπωσιακή νίκη της ΑΕΚ Λάρνακας (vid)
- Μπαρτζώκας: «Είχαμε λάθος προσέγγιση»
- Οι τρεις ευρωπαϊκές ήττες Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (vids)
- Βαθμολογία UEFA: Ζόρικη βραδιά για την Ελλάδα, απειλείται από Νορβηγία και Πολωνία
- Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)
- Η βαθμολογία της Euroleague (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις