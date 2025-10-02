Η ΑΕΚ κάνει το 1-0 επί της Τσέλιε (vid)

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τσέλιε στην Σλοβενία, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League, με τους Κιτρινόμαυρους να ανοίγουν το σκορ στο 7ο λεπτό.

Ο Μάριν εκτέλεσε με πάσα το κόρνερ που είχε κερδίσει η ΑΕΚ, ο Ελίασον έδωσε στον Κουτέσα, αυτός ελίχθηκε και σούταρε έξω από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα κόντραρε στον Νιέτο και κατέληξε στα δίχτυα του Λεμπάν για το 1-0 της Ένωσης.

Δείτε το γκολ: