Η ΑΕΚ κάνει το 1-0 επί της Τσέλιε (vid)
Μόλις στο 7' η ΑΕΚ κατάφερε να ανοίξει το σκορ επί της Τσέλιε με τον σουτ του Κουτέσα έξω από τη μεγάλη περιοχή - Δείτε το βίντεο.
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τσέλιε στην Σλοβενία, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League, με τους Κιτρινόμαυρους να ανοίγουν το σκορ στο 7ο λεπτό.
Ο Μάριν εκτέλεσε με πάσα το κόρνερ που είχε κερδίσει η ΑΕΚ, ο Ελίασον έδωσε στον Κουτέσα, αυτός ελίχθηκε και σούταρε έξω από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα κόντραρε στον Νιέτο και κατέληξε στα δίχτυα του Λεμπάν για το 1-0 της Ένωσης.
Δείτε το γκολ:
