ΑΕΚ: Η 11άδα για το παιχνίδι με την Τσέλιε (pic)

Είχε προϊδεάσει για τον Μάρκο Γκρούγιτς, ο Μάρκο Νίκολιτς, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της ΑΕΚ με την Τσέλιε (22:00) – για τη League Phase του Conference League και τελικά ξεκινά βασικό τον συμπατριώτη του.

Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ επέλεξε τριάδα στη μεσαία γραμμή με τον 29χρονο άσο και τους Πινέδα, Μαρίν. Κάτι που δείχνει πως θέλει να πάρει τον έλεγχο του ματς κόντρα στους Σλοβένους που έχουν πολύ επιθετικό στυλ.

Ο Στρακόσα θα είναι στο τέρμα για την Ένωση με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο τετράδα στην άμυνα. Γκρούγιτς, Πινέδα και Μαρίν στη μεσαία γραμμή, με τον Ελίασον να ξεκινά δεξιά στην επίθεση, τον Κουτέσα αριστερά και τον Γιόβιτς στην κορυφή.

Συνοπτικά η εντεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Γκρούγιτς, Μαρίν, Πινέδα, Κουτέσα, Ελίασον και Γιόβιτς.

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Μάνταλος, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος.

Η ενδεκάδα της Τσέλιε αποτελείται από τους: Λεμπάν, Νιέτο, Καρνίτσνικ, Μπέιγκερ, Τουτίσκινας, Χρκα, Κβέσιτς, Λισάκοβιτς, Στουρμ, Ιοσίνοφ, Κοβάσεβιτς.

Στον πάγκο είναι οι: Κόλαρ, Βουκλίσεβιτς, Βόντεμπ, Γιέβσενακ, Αντβιλί, Ντάνιελ, Βίντοβιτς, Κότνικ, Πόζεγκ Βανκάς, Ποπλάτνικ.