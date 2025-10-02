Η ΑΕΚ και οι ευρωπαϊκές πρεμιέρες του Μάρκο Νίκολιτς (vids)

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς ταξιδεύει στη Σλοβενία για το πρώτο παιχνίδι της League Phase του UEFA Conference League απέναντι στην Τσέλιε. Το καλοκαίρι που πέρασε ήταν γεμάτο αλλαγές για την «Ένωση», τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο, όμως η ομάδα κατάφερε να προκριθεί και στις τρεις προκριματικές φάσεις χωρίς απώλειες, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στη League Phase.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν ο βασικός «αρχιτέκτονας» αυτής της επιτυχίας. Η εμπειρία του σε ευρωπαϊκά παιχνίδια βοήθησε την ομάδα να ξεπεράσει τα εμπόδια και να φτάσει στον στόχο της, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στην ΑΕΚ να ενισχύσει τη βαθμολογία της UEFA.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Νίκολιτς έχει ένα μικρό προσωπικό «στοίχημα», να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στην πρεμιέρα ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Στις τέσσερις προηγούμενες προσπάθειές του με διαφορετικές ομάδες, μετρά τρεις ισοπαλίες και μία ήττα.

Τα αποτελέσματα του Νίκολιτς στις Ευρωπαϊκές Πρεμιέρες

Τη σεζόν 2014/15 με την Παρτιζάν, η ομάδα του άρχισε την πορεία της στο Europa League με ισοπαλία 0-0 κόντρα στην Τότεναμ.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, στον πάγκο της ουγγρικής Βίντι, η πρεμιέρα στο Champions League έφερε ήττα 2-0 από την Μπάτε Μπορίσοφ, ενώ στο ίδιο γκρουπ η Βίντι είχε νικήσει τον ΠΑΟΚ τόσο στην Τούμπα (2-0) όσο και στην Ουγγαρία (1-0).

Στην πρώτη αγωνιστική του Champions League 2020/21 με τη Λοκομοτίβ Μόσχας, ήρθε ισοπαλία 2-2 με τη Σάλτσμπουργκ.

Ένα χρόνο αργότερα, η Λοκομοτίβ ξεκίνησε το Europa League με 1-1 κόντρα στη Μαρσέιγ.