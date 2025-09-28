Νίκολιτς: «Θρύλος της ομάδας ο Μάνταλος»

Ο Μάρκο Νίκολις μίλησε μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης της ΑΕΚ κόντρα στον Βόλο και σχολίασε ότι η ομάδα του δεν ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο, αλλά συνολικά άξιζε να κερδίσει το ματς. Παράλληλα, ο Σέρβος τεχνικός συνεχάρη τον Πέτρο Μάνταλο που συμπλήρωσε 400 εμφανίσεις με τη φανέλα της Ένωσης και τον χαρακτήρισε θρύλο της ομάδας.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Νίκολιτς:

«Συγχαρητήρια στον Μάνταλο για τις 400 εμφανίσεις με την ΑΕΚ. Έχει πετύχει κάτι που δεν συνηθίζεται. Είναι πραγματικός θρύλος της ομάδας. Όσον αφορά το παιχνίδι, είναι δύσκολο να κατακτήσεις τους τρεις πόντους πριν από ένα ευρωπαϊκό ματς και πόσω μάλλον πρεμιέρα. Το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλό, θα έλεγα ότι ήταν καταστροφικό. Αξίζαμε όμως να κερδίσουμε, είχαμε τέσσερις φάσεις κυρίως στο δεύτερο μέρος και ο Βόλος ένα μόνο σουτ από τα 30 μέτρα».

Πιερό: «Πήραμε αυτό που θέλαμε, περίμενα ότι ο Ελίασον θα με ψάξει»

«Θέλαμε τη σημερινή νίκη, την πήραμε, είναι κάτι σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι όπως μας είπε ο προπονητής στα αποδυτήρια, ότι έπρεπε να αυξήσουμε την ένταση, να κάνουμε άμυνα όλοι μαζί. Φυσικά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά το θετικό είναι οι τρεις βαθμοί.

Όταν πήρε την μπάλα ο Ελίασον, ήξερα ότι θα με ψάξει. Οπότε προσπάθησα να βρω την καλύτερη θέση, για να κάνω ένα καλό τελείωμα. Τα κατάφερα, αυτό που πρέπει να κάνω είναι να συνεχίσω να δουλεύω, για να είμαι πιο ακριβής στα τελειώματα μου», ανέφερε από την πλευρά του ο Πιερό.