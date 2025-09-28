Η ΑΕΚ νίκησε με… άγχος τον Βόλο (1-0) στην OPAP Arena για την 5η αγωνιστική της Super League, με τον Πιερό να σκοράρει στο 54′ και να λύνει τον γόρδιο δεσμό για την Ένωση. Έτσι η «Ένωση» παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Ολυμπιακό, καθώς με τη νίκη της απέναντι στην ομάδα της Μαγνησίας, έφτασε και εκείνη τους 13 πόντους.

Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ προσπάθησε να διασπάσει την άμυνα του Βόλου, με σέντρες και αποδέκτες τους Πιερό και Γιόβιτς, ωστόσο η ομάδα της Μαγνησίας, κατάφερε να αμυνθεί υποδειγματικά. Στο 11’ ο Πιερό πήρε την κεφαλιά από κόρνερ του Μάνταλου, όμως η μπάλα πέρασε αρκετά άουτ.

Ο Γιόβιτς έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 18ο λεπτό με την σέντρα του Ελίασον να βρίσκει τον Γιόβιτς στην καρδιά της περιοχής, όμως η κεφαλιά του Σέρβου πέρασε άουτ. Το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου με τον Πένραϊς να παίρνει κίτρινη κάρτα στο 44ο λεπτό για σκληρό μαρκάρισμα.

Η ΑΕΚ έδιωξε το άγχος νωρίς στο δεύτερο μέρος, με τον Ελίασον να σεντάρει από δεξιά με το δεξί πόδι και τον Πιερό να κάνει το 1-0 για την Ένωση με κεφαλιά στο 54ο λεπτό. Αυτό ήταν το τέταρτο γκολ για τον φορ της Ένωσης στη σεζόν.

Η επόμενη ευκαιρία ήρθε στο 89’ με τον Πιερό να βγαίνει απέναντι από τον Σιαμπάνη, να σουτάρει και τον Έλληνα τερματοφύλακα να αποκρούει την μπάλα και με την βοήθεια του δοκαριού να απομακρύνει τον κίνδυνο.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η απόφαση του Μάρκο Νίκολιτς να ξεκινήσει με 4-4-2 και τους δύο φορ του από το ξεκίνημα στο ματς, με τον Πιερό και τον Γιόβιτς να γεμίζουν την περιοχή και τους συμπαίκτες του να τους ψάχνουν μέσα στην περιοχή με την πρώτη ευκαιρία.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το γρήγορο γκολ της ΑΕΚ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, καθώς χάρη σε αυτό η άμυνα του βόλου άνοιξε και η Ένωση κατάφερε να βρει χώρους στο υπόλοιπο του ματς, αλλά και φυσικά το γκολ του Πιερό ήταν αυτό που «ξεκλείδωσε» ουσιαστικά το τρίποντο.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Χάμουλιτς ήταν ο χειρότερος του γηπέδου και για τις δύο ομάδες, με τον επιθετικό του Βόλου να μην μπορεί να κάνει σε κανένα σημείο αισθητή την παρουσία του.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Βασίλης Φωτιάς είχε γενικά μια ok διαιτησία, δεν είχε δύσκολες φάσεις να διαχειριστεί έτσι κι αλλιώς.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Δεν χρειάστηκε να επέμβει το VAR για να αλλάξει κάποια απόφαση του διαιτητή.

ΣΚΟΡΕΡ: Πιερό 54’

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις (65′ Πήλιος), Πινέδα, Μάνταλος (75′ Μαρίν), Κοϊτά (75′ Κουτέσα), Ελίασον (86′ Καλοσκάμης), Γιόβιτς (65′ Ζοάο Μάριο), Πιερό.

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Φορτούνα, Κάργας, Χέρμανσον, Μαρτίνες, Κόμπα, Χουάνπι, Τζόκα, Λάμπρου, Χάμουλιτς.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: Στις 5/10 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Κηφισιά εκτός έδρας, ενώ ο Βόλος παίζει στις 4/10 εκτός έδρας με την ΑΕΛ Novibet.