Νίκολιτς: «Με νίκη επί της Τσέλιε ανοίγει ο δρόμος για μια καλή πορεία»

Η ΑΕΚ μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα της στη League Phase του Conference League κόντρα στην Τσέλιε (2/10, 22:00), με τον Μάρκο Νίκολιτς να κάνει λόγο για ένα θεμελιώδης σημασίας παιχνίδι.

Ο Σέρβος τεχνικός ξεκαθάρισε πως στόχος είναι η νίκη έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια καλή πορεία στην 3η τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση. Επίσης αναφέρθηκε στην κατάσταση των Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκολιτς:

«Καλησπέρα! Θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος εδώ και σε αυτή τη χώρα που έχω βρεθεί και δουλέψει στο παρελθόν. Γνωρίζω ότι είναι ζεστό και όμορφο περιβάλλον. Είμαι χαρούμενος που ξεκινάμε γι’ αυτό που ονειρευόμαστε τόσο καιρό και για το οποίο δουλέψαμε πολύ σκληρά. Μπήκαμε στη League Phase μετά από ένα δύσκολο ταξίδι, κόντρα σε ομάδες όπως η Μπερ Σεβά, ο Άρης Λεμεσού και η Άντερλεχτ νομίζω ότι αξίζουμε να βρισκόμαστε εδώ. Είμαστε όλοι σε μία ενιαία βαθμολογία, οπότε υπάρχουν έξι παιχνίδια εξού και είναι θεμελιώδης σημασίας το πρώτο ματς.

Αν καταφέρεις και πάρεις τη νίκη παίρνεις βαθμούς και ξεκινάς με το δεξί και ανοίγει ο δρόμος για μια καλή πορεία. Αύριο παίζουμε με έναν αντίπαλο που τον γνωρίζω καλά. Είναι ένας αντίπαλος που πέρυσι έφτασε στους οκτώ του Conference League. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται με μεγάλη διαφορά στην κορυφή του πρωταθλήματος. Γνωρίζω δύο παίκτες τους οποίους είχα προπονήσει όταν ήμουν στη Λοκομοτίβ. Πρόκειται για μια ομάδα που έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο παιχνιδιού. Κάποιες φορές είναι «δυσάρεστος» αλλά και περίεργος που μερικές φορές πρέπει εμείς να αντιπαραβάλουμε το δικό μας ποδόσφαιρο».

Για την κατάσταση του Γκρούγιτς:

«Είναι έτοιμος, δεν ξέρω όμως αν θα ξεκινήσει στην 11αδα. Γνωρίζουμε και έχουμε συζητήσει μαζί του την ποιότητα και την επαγγελματική εμπειρία που έχει μέσα στο γήπεδο. Εχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του. Οπως έχω και σε όλους τους παίκτες μου. Ακόμη και πριν τον πάρουμε ήξερα ότι είναι ένας διαφορετικού τύπου παίκτης. Θα συμπληρώσει στοιχεία που χρειαζόμαστε το σύνολο».

Για την κατάσταση του Γκατσίνοβιτς;

«Για να είναι εδώ μαζί μας, είναι έτοιμος. Όσο χρόνο μπορεί να παίξει δεδομένο ότι επανέρχεται από τραυματισμό δε το γνωρίζω. Το πιθανότερο είναι να είναι μαζί μας αν είναι καλά η φυσική του κατάσταση. είναι μαζί μας. Μπορεί να παίξει. Δεν γνωρίζω το πόσο και το αν».

Για το αν η ΑΕΚ θα έχει διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τα προκριματικά που έδωσε το καλοκαίρι:

«Θα είμαστε όπως πάντα ανταγωνιστικοί. Έχουμε έρθει για να παίξουμε, να είμαστε ανταγωνιστικοί και όχι για διακοπές. Παίζουμε απέναντι σε μια ανταγωνιστική ομάδα».

Κρούγιτς: «Χαρά και προνόμιο να είμαι παίκτης της ΑΕΚ»

Ο Μάρκο Γκρούγιτς εκπροσώπησε τους παίκτες της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ματς με την Τσέλιε, με τον Σέρβο χαφ να χαρακτηρίζει δύσκολο το παιχνίδι και να αναφέρεται στην παρουσία του στην Ένωση.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Το κίνητρό μου είναι το υψηλότερο δυνατό. Είναι χαρά και προνόμιο να είμαι παίκτης της ΑΕΚ. Είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινά αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι της ομάδας μας.

Έχουμε απέναντί μας έναν πολύ ανταγωνιστικό αντίπαλο, η Τσέλιε είναι δύσκολη ομάδα, αλλά ελπίζω να δείξουμε την ποιότητα και τη συγκέντρωση που έχουμε ως ομάδα. Είμαστε κι εμείς μια πολύ δύσκολη αντίπαλος για κάθε ομάδα. Ανυπομονούμε για το παιχνίδι».