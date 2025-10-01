Η υπόσχεση του Γκρούγιτς στον Νίκολιτς για την ΑΕΚ

Ο Μάρκο Γκρούγιτς, που το καλοκαίρι άφησε την Πόρτο για να φορέσει τα κιτρινόμαυρα, μίλησε στη σερβική ιστοσελίδα «Mozzartsport» για την επιλογή του να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ, ενώ αναφέρθηκε και στην πρεμιέρα του Conference League με αντίπαλο την Τσέλιε (2/10, 22:00).

Ο έμπειρος μέσος τόνισε τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο προπονητής της «Ένωσης», Μάρκο Νίκολιτς, στην απόφασή του να έρθει στην Ελλάδα, ενώ υπογράμμισε ότι η ΑΕΚ μπαίνει τώρα στο πιο απαιτητικό κομμάτι της σεζόν.

Οι δηλώσεις του Γκρούγιτς:

Για την απόφασή του να υπογράψει στην ΑΕΚ και τον ρόλο του Νίκολιτς:

«Μιλήσαμε αρκετές φορές. Μου έδειξε πως με θέλει πραγματικά στην ομάδα του. Είχα και άλλη μια πρόταση, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Υποσχέθηκα στον Μάρκο ότι θα έρθω, εφόσον όλα τακτοποιηθούν στην Πόρτο. Μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά, όμως αυτή η αρχή της σεζόν είναι μόνο το ζέσταμα. Το δύσκολο πρόγραμμα μάς περιμένει μετά τη διακοπή του Οκτωβρίου, ως τώρα δεν έχουμε παίξει ούτε ένα ντέρμπι».

Για τη ζωή στην Αθήνα και τους συμπαίκτες του:

«Έχω εδώ τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Είμαστε αρκετοί Βαλκάνιοι. Ο Βίντα, ο Λιούμπιτσιτς, ο Λούκα Γιόβιτς. Καλή παρέα, όμορφη πόλη. Περιμένουν από εμάς να αναλάβουμε ευθύνες και να πετύχουμε περισσότερα απ’ όσα έκανε η ΑΕΚ την περσινή σεζόν. Αύριο μας περιμένει και η αναμέτρηση με τη Τσέλιε, θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Άκουσα ότι έχουν εξαιρετικό Ισπανό προπονητή»