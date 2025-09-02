Επίσημα ελεύθερος από την Πόρτο ο Γκρούγιτς – Ανακοινώνεται από την ΑΕΚ
Η Πόρτο ανακοίνωσε και επίσημα την αποδέσμευση του Μάρκο Γκρούγιτς, που αναμένεται να ανακοινωθεί εντός ημέρας (2/9) από την ΑΕΚ.
Τέλος από την Πόρτο και επίσημα ο Μάρκο Γκρούγιτς, καθώς ο πορτογαλικός σύλλογος ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον ποδοσφαιριστή, που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ.
Συγκεκριμένα, ο Σέρβος μέσος είναι από το μεσημέρι της Δευτέρας στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ και αν δεν αλλάξει κάτι θα βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με την Ένωση και θα τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.
Η ανακοίνωση της Πόρτο για τον Γκρούγιτς:
«Η Πόρτο κατέληξε σε συμφωνία με τον Μάρκο Γκρούγιτς για τη λύση του συμβολαίου του με άμεση ισχύ. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, ο Γκρούγιτς θα έχει καθεστώς ελεύθερου παίκτη και μπορεί να υπογράψει ελεύθερα για οποιαδήποτε ομάδα.
Ο 29χρονος μέσος έφτασε στην Πόρτο το 2020 και έπαιξε 140 αγώνες για την Πόρτο, σκοράροντας τέσσερα γκολ και κατακτώντας ένα πρωτάθλημα, τρία Κύπελλα Πορτογαλίας, τρία Σούπερ Καπ και ένα Λιγκ Καπ.
Με την επιβεβαιωμένη αποχώρηση του Μάρκο Γκρούγιτς, η Πόρτο του εύχεται ό,τι καλύτερο για το προσωπικό και επαγγελματικό του μέλλον».
