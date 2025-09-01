Φτάνει στην Αθήνα για να υπογράψει στην ΑΕΚ ο Γκρούγιτς

Η αναζήτηση για τον παίκτη που θα «γεμίσει» το κενό στη θέση του αμυντικού χαφ φαίνεται πως τελείωσε για την ΑΕΚ, αφού ο Μάρκο Γκρούγιτς αναμένεται τη Δευτέρα (1/9) στην Αθήνα προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ένωση.

Ο 29χρονος Σέρβος μέσος Μάρκο Γκρούγιτς είναι ο εκλεκτός του Μάρκο Νίκολιτς για το «6» και μετά από 3,5 σεζόν στην Πόρτο θα μετακινηθεί στην ΑΕΚ ως ελεύθερος.

Καλή καριέρα για τον Μάρκο Γκρούγιτς

Να σημειωθεί πως οι Πορτογάλοι έβγαλαν από τα ταμεία τους ένα ποσό κοντά στα 9 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν από τη Λίβερπουλ, τον Ιανουάριο του 2022. Ο Μάρκο Γκρούγιτς είναι 28 φορές διεθνής με την Εθνική Σερβίας, έχει ξεκινήσει την καριέρα του από την ακαδημία του Ερυθρού Αστέρα, ενώ το καλοκαίρι του 2016 η Λίβερπουλ τον απέκτησε για 7 εκατ. ευρώ. Οι Reds τον παραχώρησαν δανεικό σε Κάρντιφ, Χέρτα Βερολίνου και Πόρτο, με τους τελευταίους τελικά να τον αγοράζουν.

Ο Μάρκο Γκρούγιτς σε 279 ματς καριέρας έχει 24 γκολ και 17 ασίστ, ενώ την περασμένη σεζόν είχε μόλις 5 συμμετοχές εξαιτίας ενός προβλήματος στον αχίλλειο, με το ιατρικό επιτελείο της Πόρτο να επιλέγει συντηρητική θεραπεία. Τελικά ο Σέρβος χειρουργήθηκε και τους τελευταίους μήνες της περασμένης σεζόν προπονούταν κανονικά με τους Δράκους.