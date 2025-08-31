ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης 1-0: Με την… ψυχή στο στόμα (vid)

Ο Φραντζί Πιερό είχε να σκοράρει από τις 23/2/25 στην Τρίπολη, συγκεκριμένα στο 3-0 της ΑΕΚ επί του Αστέρα. Έξι μήνες μετά ο Αϊτινός επιθετικός βρήκε και πάλι δίχτυα απέναντι στους Αρκάδες, ένα γκολ που ήταν αρκετό ώστε να χαρίσει το δεύτερο «τρίποντο» στην Ένωση, με 1-0 για τη 2η αγωνιστική της Super League.

Πάντως η αλήθεια είναι οτι η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πήρε κομμάτι… αγχωτικά τη νίκη, καθώς παρά την υπεροχή της, ούτε πολλές κλασικές ευκαιρίες δημιούργησε, ούτε και κατάφερε να μετουσιώσει σε γκολ περισσότερες από μία.

Από την πλευρά του ο Αστέρας Τρίπολης γνώρισε δεύτερη σερί ήττα με το 2-0 της πρεμιέρας από τον Ολυμπιακό και παρότι δεν επέτρεψε στον αντίπαλό της να του δημιουργήσει πολλές κλασικές ευκαιρίες, δεν κατάφερε ο ίδιος να απειλήσει ιδιαίτερα.

AEK – Αστέρας Τρίπολης: Πώς παρατάχθηκαν

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρέταξε την ομάδα του με τρεις αλλαγές σε σχέση με την Άντερλεχτ, με τους Βίντα, Πένραϊς και Μάνταλο να παίρνουν φανέλα βασικού. Συγκεκριμένα, σε σύστημα 4-2-3-1 ο Στρακόσα ήταν κάτω από την εστία, οι Ρότα, Βίντα, Μουκουντί και Πενράις αποτελέσαν την αμυντική τετράδα (από δεξιά προς τα αριστερά), ενώ Μαρίν-Πινέδα συνέθεσαν το δίδυμο στα χαφ, με τον Μάνταλο μπροστά τους σε ελεύθερο ρόλο. Από εκεί και πέρα ο Ελίασον αγωνίστηκε στο δεξί «φτερό», ο Κοϊτά στο αριστερό και στην κορυφή ο Πιερό.

Από την άλλη, ο Σάββας Παντελίδης επέλεξε ίδιο σχηματισμό και δύο αλλαγές σε σχέση συγκριτικά με την πρεμιέρα. Ο Παπαδόπουλος στην εστία, με τους (από αριστερά προς τα δεξιά προς τα αριστερά) Άλχο, Σίπτσιτς, Καστάνιο και Σιλά στην 4άδα της άμυνας, τους Μούμο – Έντερ στα χαφ και τους Καλτσά (δεξιά), Εμμανουηλίδη (αριστερά) και τον Μπαρτόλο πίσω από τον φορ Μακέντα.

«Φλύαρη» υπεροχή η ΑΕΚ, 1-0 από στατική φάση

Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη μεν από τον Αστέρα σε όλο το πρώτο ημίχρονο (περισσότερο μετά το 15′), ωστόσο παρά την ένταση που είχε στο παιχνίδι της δεν κατάφερε να φτιάξει πολλές κλασικές φάσεις. Η Ένωση ναι μεν έφτανε με σχετική άνεση στην περιοχή του Αστέρα δημιουργώντας προϋποθέσεις απειλής, ωστόσο η καλοστημένη άμυνα των Αρκάδων δεν επέτρεπε στους γηπεδούχους να ολοκληρώσουν τις τελικές τους.

Ουσιαστικά πλην του γκολ οι κιτρινόμαυροι είχαν μία πραγματικά μεγάλη φάση, αυτή του 24′ όταν ο Ελίασον έκανε το γύρισμα, και ο ολομόναχος στο δεύτερο δοκάρι Κοϊτά πήγε να σκοράρει, με τον Καστάνιο να σώζει πάνω στη γραμμή.

Από την άλλη η ομάδα του Παντελίδη είχε μερικές φορές τη δυνατότητα να βγει στην κόντρα, όμως χαλούσε τις προσπάθειές της στην τελική πάση. Καλύτερη στιγμή του ένα σουτ του Μπαρτόλο στο 37′ το οποίο όμως μπλόκαρε ο Στρακόσια.

Εν τέλει η ΑΕΚ πέτυχε το ζητούμενο που ήταν να πάει στο ημίχρονο με προβάδισμα, σκοράροντας στο 38′ από κόρνερ του Μάνταλου (ως τότε δεν είχε φανεί ιδιαίτερα) και κεφαλιά του Πιερό. Ο Αϊτινό φορ πανηγύρισε έντονα το τέρμα του καθώς είχε να σκοράρει εδώ και έξι μήνες όπως αναφέρουμε και πιο πάνω.

Βελτιωμένη και κυρίαρχη η Ενωση

Η ΑΕΚ για τουλάχιστον ένα 20λεπτο στο δεύτερο μέρος συνέχισε στον ίδιο και ακόμη καλύτερο ρυθμό. Με ένταση και ενέργεια, με κατά διαστήματα ωραίους συνδυασμούς και ατομικές ενέργειες και χωρίς να κινδυνέψει καθόλου σχεδόν. Μάλιστα η ομάδα του Νίκολιτς μπορεί να μην πέτυχε γκολ σε αυτό το 45λεπτο, ωστόσο κυνήγησε το σκορ πιο πειστικά.

Στο 49′ ο Μάνταλος άγγιξε το 2-0 με κεφαλιά, όμως για 2η φορά στο σημερινό ματς παίκτης του Αστέρα (Σίπτσιτς) έδιωξε πάνω στη γραμμή. Εννιά λεπτά αργότερα ο Πιερό είχε δοκάρι, ενώ στο 69′ ο Νίκολιτς γύρισε το σύστημα σε 4-4-2 βάζοντας τον Γιόβιτς αντί του Μαριν.

Τίποτα δεν άλλαξε ως το φινάλε με τον Αστέρα να βγαίνει στην επίθεση πολύ αργά στο ματς και στο 88′ είχε μια… υποψία ευκαιρίας όμως ο Χαραλαμπόγλου δεν βρήκε τη μπάλα σε κάθετη του Μεντιέτα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ότι η ΑΕΚ πήγε στην ανάπαυλα με προβάδισμα, παρά το γεγονός οτι στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε πολλές κλασικές φάσεις.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η επιμονή της ΑΕΚ να επιτίθεται συνεχώς ακόμη κι όταν το παιχνίδι δεν της… έβγαινε.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Η μεσοεπιθετική γραμμή του Αστέρα που δεν απείλησε σχεδόν καθόλου σε ολόκληρο το παιχνίδι.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σε ένα παιχνίδια που δεν είχε δύσκολες φάσεις, ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης πέρασε απαρατήρητος.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Σωστά ο Κουμπαράκης ακύρωσε το γκολ του Μάνταλου (έφυγε στην πλάτη της άμυνας) στο ξεκίνημα του ματς ως οφσάιντ

ΣΚΟΡΕΡ: 38′ Πιερό

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς, Μουκουντί, Βίντα, Ρότα, Μαρίν (69′ Γιόβιτς), Πινέδα, Κοϊτά (69′ Κουτέσα), Ελίασον, Μάνταλος, Πιερό (86′ Λιούμπισιτς)

Αστέρας Τρίπολης (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Σιλά, Σίπτσιτς (86′ Ιβάνοφ), Καστάνιο, Άλχο, Εντερ (62′ Γιαμπλόνσκι), Μούμο, Εμμανουηλίδης (71′ Χαραλαμπόγλου), Μπαρτόλο, Καλτσάς (62′ Μεντιέντα), Μακέντα (86′ Τζοακίνι)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Μετά τη διακοπή η μεν ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό, ο δε Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΛ, χωρίς ωστόσο το πρόγραμμα να έχει βγει ως τώρα.