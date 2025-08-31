ΑΕΚ: Οι 11 που επέλεξε ο Νίκολιτς για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης

Ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Σάββας Παντελίδης ανακοίνωσαν τις 11άδες της ΑΕΚ και του Αστέρα Τρίπολης αντίστοιχα για το μεταξύ τους παιχνίδι που κάνει σέντρα στις 20:00, στην ΟΠΑΠ Arena, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League.

Ο τεχνικός της Ένωσης θα παρατάξει την Ένωση λογικά σε διάταξη 4-2-3-1. Συγκεκριμένα τον Στρακόσα στην εστία, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πένραϊς στην 4άδα της άμυνας, από τα δεξιά προς τα αριστερά, τους Μαρίν – Πινέδα στα χαφ χαφ, τους Ελίασον – Κοϊτά και στα εξτρέμ, δεξιά κι αριστερά αντίστοιχα, τον Μάνταλο στον άξονα σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον μοναδικό φορ Πιερό.

AEK: Στρακόσια, Περνάις, Μουκουντί, Βίντα, Ρότα, Κοϊτά, Μαριν, Πινέδα, Ελίασον, Πιερό, Μάνταλος.

Στον πάγκο οι: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Κοσίδης, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γιόνσον, Λιούμπισιτς, Γιόβιτς, Καλοσκάμης.

Για τον Αστέρα ο Σάββας Παντελίδης κατεβάζει τον Νίκο Παπαδόπουλο στην εστία, ακραία μπακ τους Άλχο και Σιλά και τους Καστάνο και Σίπτσιτς στα στόπερ. Εν συνεχεία στη μεσαία γραμμή το δίδυμο των Αρκάδων συνθέτουν οι Έντερ και Μουνιόθ, ενώ Καλτσάς, Μπαρτόλο και Εμμανουηλίδης θα αγωνιστούν πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Μακέντα.

Αστέρας Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Καστάνο, Σιλά, Άλχο, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Μακέντα, Γκονζάλες, Μουνιόθ.

Στον πάγκο: Τσιντώντας, Χατζηεμμανουήλ, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Φερνάντες, Κετού, Τζοακίνι, Πομόνης, Μεντιέτα, Χαραλάμπογλου, Καλλαντζή.