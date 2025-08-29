Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League

Η ΑΕΚ έμαθε το μεσημέρι της Παρασκευής στην κλήρωση του Μονακό τις έξι ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Conference League για τη σεζόν 2025/26, με στόχο την πρόκριση στα νοκ-άουτ και μία καλή πορεία στην τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Αναλυτικά οι αντίπαλοι της ΑΕΚ:

Φιορεντίνα – ΑΕΚ

Τσέλιε – ΑΕΚ

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ

ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς

ΑΕΚ – Αμπερντίν

ΑΕΚ – Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα

Οι ημερομηνίες των έξι αγωνιστικών στη League Phase του Conference League:

Η 1η αγωνιστική της League Phase θα διεξαχθεί στις 2 Οκτωβρίου 2025 και η τελευταία στις 16 Δεκεμβρίου του 2026.

1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025