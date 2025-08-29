Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League
Τους αντιπάλους της στη League Phase του Conference League 2025/26 έμαθε η ΑΕΚ.
Η ΑΕΚ έμαθε το μεσημέρι της Παρασκευής στην κλήρωση του Μονακό τις έξι ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Conference League για τη σεζόν 2025/26, με στόχο την πρόκριση στα νοκ-άουτ και μία καλή πορεία στην τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Αναλυτικά οι αντίπαλοι της ΑΕΚ:
Φιορεντίνα – ΑΕΚ
Τσέλιε – ΑΕΚ
Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ
ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς
ΑΕΚ – Αμπερντίν
ΑΕΚ – Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα
Οι ημερομηνίες των έξι αγωνιστικών στη League Phase του Conference League:
Η 1η αγωνιστική της League Phase θα διεξαχθεί στις 2 Οκτωβρίου 2025 και η τελευταία στις 16 Δεκεμβρίου του 2026.
1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025
5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025
Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League
