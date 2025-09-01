Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ ο Γκρούγιτς

Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Μάρκο Γκρούγιτς στην ΑΕΚ. Ο 29χρονος διεθνής Σέρβος χαφ προσγειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9) στο «Ελ. Βενιζέλος» και ετοιμάζεται να οριστικοποιήσει τη μεταγραφή του στην «Ένωση».

Ο Γκρούγιτς (1,91μ.) έχει συμφωνήσει σε όλα με την ΑΕΚ και πλέον η μετακίνησή του στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μπαίνει στην τελική της ευθεία, καθώς αναμένεται να περάσει άμεσα από ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να υπογράψει, ως ελεύθερος, το νέο του συμβόλαιο με τους «κιτρινόμαυρους».

Έρχεται στην ΑΕΚ μετά από 3,5 σεζόν στην Πόρτο

Ο 29χρονος Σέρβος μέσος είναι ο εκλεκτός του Μάρκο Νίκολιτς για το «6» και μετά από 3,5 σεζόν στην Πόρτο θα μετακινηθεί στην ΑΕΚ ως ελεύθερος. Να σημειωθεί πως οι Πορτογάλοι έβγαλαν από τα ταμεία τους ένα ποσό κοντά στα 9 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν από τη Λίβερπουλ τον Ιανουάριο του 2022.

Είναι 28 φορές διεθνής με την Εθνική Σερβίας, έχει ξεκινήσει την καριέρα του από την ακαδημία του Ερυθρού Αστέρα, ενώ το καλοκαίρι του 2016 η Λίβερπουλ τον απέκτησε για 7 εκατ. ευρώ. Οι Reds τον παραχώρησαν δανεικό σε Κάρντιφ, Χέρτα Βερολίνου και Πόρτο, με τους τελευταίους τελικά να τον αγοράζουν.

Ο Γκρούγιτς σε 279 ματς καριέρας έχει 24 γκολ και 17 ασίστ, ενώ την περασμένη σεζόν είχε μόλις 5 συμμετοχές εξαιτίας ενός προβλήματος στον αχίλλειο, με το ιατρικό επιτελείο της Πόρτο να επιλέγει συντηρητική θεραπεία. Τελικά ο Σέρβος χειρουργήθηκε και τους τελευταίους μήνες της περασμένης σεζόν προπονούταν κανονικά με τους Δράκους.

Αν κοιτάξει κάποιος τα στατιστικά της καριέρας του και τους αριθμούς του στο WyScout μπορεί να διαπιστώσει ότι μπορεί να… τικάρει πολλά «κουτάκια» στα ποδοσφαιρικά θέλω του Σέρβου προπονητή.