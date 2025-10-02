sports betsson
Τσέλιε – ΑΕΚ 3-1: Άξια της μοίρας της… (vid)
Τσέλιε – ΑΕΚ 3-1: Άξια της μοίρας της… (vid)

Ξεκίνημα με το... αριστερό στο Europa Conference League για την ΑΕΚ - Η Ένωση προηγήθηκε στην Σλοβενία με τον Κουτέσα, αλλά η Τσέλιε έφερε τούμπα το παιχνίδι και την ανάγκασε σε ήττα.

Χειρότερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσε να φανταστεί η ΑΕΚ στη League Phase του Conference League. Πήγε αήττητη στη Σλοβενία όπου ηττήθηκε με 3-1 από την Τσέλιε για την πρεμιέρα της διοργάνωσης πραγματοποιώντας κάκιστη εμφάνιση μπροστά σε περίπου 1.800 οπαδούς της που ταξίδεψαν για να δουν αυτή την απογοητευτική εικόνα.

Πώς ξεκίνησαν

Ο Στρακόσα θα ήταν στο τέρμα για την ΑΕΚ με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο τετράδα στην άμυνα. Γκρούγιτς, Πινέδα και Μαρίν (σε επιτελικό ρόλο) ξεκίνησαν στη μεσαία γραμμή, με τον Ελίασον να είναι δεξιά στην επίθεση, τον Κουτέσα αριστερά και τον Γιόβιτς στην κορυφή.

Για την Τσέλιε στο τέρμα ήταν ο Λεμπάν και τετράδα στην άμυνα οι Νιέτο, Καρνίτσνικ, Μπέιγκερ και Τουτίσκινας. Οι Χρκα, Κβέσιτς, Λισάκοβιτς ήταν στη μεσαία γραμμή και στην επίθεση οι Στουρμ, Ιοσίνοφ και Κοβάσεβιτς.

Γκολ η ΑΕΚ, «σφυροκόπημα» η Τσέλιε

Το πρώτο ημίχρονο ήταν κάκιστο για την ΑΕΚ παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε στην πρώτη ευκαιρία του ματς. Μετά από κόρνερ που εκτελέστηκε με πάσα, ο Ελίασον έδωσε στον Κουτέσα που έπιασε δυνατό διαγώνιο σουτ έξω από την περιοχή, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει στα δίχτυα για το 0-1.

Μετά το γκολ η Ένωση έδωσε πολύ χώρο στην Τσέλιε που την έκλεισε μέσα στην περιοχή. Στο 18’ ο Στρακόσα έκανε λάθος και έδωσε φάουλ έξω από την περιοχή στους Σλοβένους που από τη φάση αυτή και μετά κυριάρχησαν απόλυτα. Από το φάουλ δεν προέκυψε φάση, αλλά μετά από κόρνερ στο 20’ ο Στρακόσα έχασε την μπάλα από τα χέρια του και ο Ρέλβας έσωσε σε σουτ μέσα από την περιοχή.

Ένα λεπτό μετά ο Ιοσίνοφ είχε δοκάρι με σουτ εκτός περιοχής ενώ στο 22’ ο Στρακόσα μπλόκαρε κοντινή κεφαλιά του Κοβάσεβιτς. Η Τσέλιε έκανε ό,τι ήθελε στο γήπεδο και στο 24’ ο Ιοσίνοφ με ωραίο πλασέ ανάγκασε τον Στρακόσα σε ακόμη μία επέμβαση. Η ΑΕΚ εμφανίστηκε ξανά στο γήπεδο στο 29’ όταν ο Γιόβιτς με τρομερή κίνηση βρέθηκε απέναντι από τον Λεμπάν ο οποίος απέκρουσε σε κόρνερ.

Ισορρόπησε η ΑΕΚ, αλλά δεν γλίτωσε την ισοφάριση

Εκεί που η Ένωση έδειχνε να έχει ισορροπήσει και να κρατά κάπως περισσότερο την μπάλα, δέχθηκε τελικά την ισοφάριση. Ο Γκρούγιτς έκανε λάθος στη μεσαία γραμμή, ο Λισάκοβιτς έκανε σουτ που κόντραρε και με νέο σουτ ο Κοβάσεβιτς έκανε το 1-1 που ήταν και σκορ ημιχρόνου αφού δεν υπήρξε άλλη φάση μέχρι την ανάπαυλα.

Την «εκτέλεσε» ο Κοβάσεβιτς

Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ προσπάθησε να πάρει μέτρα και να γίνει πιο απειλητική, αλλά στο 55′ δέχθηκε δεύτερο γκολ όταν μετά από απόκρουση του Ιοσίφοβ, ο Κοβάσεβιτς έκανε το 2-1 σε κενό τέρμα. Ο Νίκολιτς άρχισε τις αλλαγές στη συνέχεια, με τον Μάνταλο να είναι αυτός που έδωσε κάποια πνοή στην Ένωση, η οποία γλίτωσε όμως από τρίτο γκολ στο 61′ όταν ο Στουρμ σημάδεψε το δοκάρι με σουτ.

Η ΑΕΚ είχε δύο καλές στιγμές με Κοϊτά και Κουτέσα ενώ στο 73′ ακυρώθηκε γκολ του Πιερό για οφσάιντ. Στο 80’ ήρθε και η χαριστική βολή, με τον Κοβάσεβιτς να κάνει από κοντά το 3-1 και να πετυχαίνει χατ τρικ, φτάνοντας φέτος ήδη τα 20 γκολ σε 16 αναμετρήσεις. Στο 90+1′ ο Γιόβιτς κατάφερε από το ένα μέτρο να στείλει την μπάλα πάνω στον Λεμπάν και έτσι το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελικό σφύριγμα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ

Η παθητικότητα της ΑΕΚ έδωσε στην Τσέλιε την ευκαιρία να κάνει το παιχνίδι της και φυσιολογικά να πάρει μία άνετη νίκη.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ

Ο Κοβάσεβιτς πέτυχε τρία γκολ, ήταν εκεί τις στιγμές που έπρεπε και έκρινε το ματς.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ

Η επιλογή του Γκρούγιτς δεν βγήκε με τίποτα στον Νίκολιτς που γενικά διάβασε λάθος το ματς.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

Χάρισε κάποιες κάρτες στην Τσέλιε ο Ντερεβίνσκι, αλλά γενικά δεν είχε κάποια δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR σε κάποια φάση πέρα από την επιβεβαίωση του ότι ο Πιερό ήταν οφσάιντ στη φάση που σκόραρε.

ΣΚΟΡΕΡ

34′, 55′, 80′ Κοβάσεβιτς / 7’ Κουτέσα

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Τσέλιε (Ριέρα): Λεμπάν, Νιέτο, Καρνίτσνικ, Μπέιγκερ, Τουτίσκινας, Χρκα (74’ Ντάνιελ), Κβέσιτς (79’ Αβντίλι), Λισάκοβιτς (79’ Κότνικ), Στουρμ, Ιοσίφοβ, Κοβάσεβιτς.

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (80’ Πενράις), Γκρούγιτς (63’ Πιερό), Μαρίν (57’ Κοϊτά), Πινέδα, Κουτέσα (80’ Γκατσίνοβιτς), Ελίασον (57’ Μάνταλος) και Γιόβιτς.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

23/10 Σάμροκ Ρόβερς-Τσέλιε
23/10 ΑΕΚ-Αμπερντίν

