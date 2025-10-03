Conference League: Αποτελέσματα και βαθμολογία – «Καταιγίδα» η ΑΕΚ Λάρνακας (4-0 την Αλκμάαρ), δύσκολα η Φιορεντίνα

Μεγάλη βραδιά για την ΑΕΚ Λάρνακας, στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League, καθώς έκανε… πάρτι με φιλοξενούμενη την Αλκμάαρ που έπαιζε με δέκα παίκτες από το 2’ και τη διέλυσε με 4-0. Αντίθετα η Φιορεντίνα νίκησε τη Σίγμα Ολομουτς πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 2-0, ενώ η Ομόνοια ηττήθηκε 1-0 από τη Μάιντζ με πέναλτι στο 75’.

Αναλυτικά:

Με ψυχή και πάθος παρατάχθηκε η ΑΕΚ Λάρνακας η οποία νίκησε εντός έδρας με 4-0 την Αλκμάαρ που έπαιζε με δέκα παίκτες από το 2’ λόγω αποβολής του Πενέτρα με κόκκινη κάρτα, επειδή πάτησε τον Ρούμπιο. Η ΑΕΚ Λάρνακας είχε από την αρχή τα ηνία του αγώνα και προηγήθηκε στο 25’ με τον Ρούμπιο, αφού αρχικά ο Μπάγιτς δεν μπόρεσε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. Όμως, ο Μπάγιτς σκόραρε στο 54’ με κεφαλιά μετά από σέντρα του Λέδε. Η ΑΕΚ Λάρνακας συνέχισε να πιέζει και στο 73’ ο Ιβάνοβιτς πέτυχε το 3-0, με μπάσιμο στην περιοχή, μετά από κάθετη πάσα του Τσακόν. Στο 83’ ήταν η σειρά του Ροντέν να σκοράρει, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σου.

Με πέναλτι στο 75’ λύγισε η Ομόνοια, η οποία γνώρισε την ήττα από τη Μάιντζ με 1-0 στο ΓΣΠ. Η ομάδα της Κύπρου κοίταξε στα μάτια τους Γερμανούς και προσπάθησε να πάρει ό,τι καλύτερο. Η αμυντική γραμμή της Ομόνοιας κρατούσε καλά, έπαιζε με αντεπιθέσεις και έχασε ευκαιρίες, ενώ η Μάιντζ είχε ανούσια υπεροχή αλλά και δοκάρι στο 36’ σε σέντρα του Νόρντιν.

Όλα αυτά μέχρι το 75’ που καταλογίστηκε πέναλτι, όταν ο Σανό ανατράπηκε από τον Αγκουζούλ. Ο Αμίρι ευστόχησε, όμως πανηγύρισε μπροστά στους οπαδούς της Ομόνοιας με αποτέλεσμα να δεχθεί βροχή αντικειμένων. Το ματς διεκόπη προσωρινά και ξεκίνησε μετά από 2’.

Ζορίστηκε πολύ η Φιορεντίνα η οποία νίκησε 2-0 την Σίγμα Ολομουτς, με γκολ του Ρομπέρτο Πίκολι στο 27’, σε μια φάση που προηγήθηκε εντυπωσιακή προσπάθεια του Νμπουρ. Στο 33’ ο Ρανιέρι είχε σουτ στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων Ντέιβιντ ντε Χέα απέκρουσε τα σουτ των Τκάτς, Κοσταντίνοφ και Μπερ. Το 2-0 πέτυχε ο Νμπουρ στο 90+5’ με σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή.

Μεγάλη σε έκταση νίκη, με 5-0, πέτυχε ο Ζρινιέσκι (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) επί της Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβλαρτάρ). Η Ράγιο Βαγιεκάνο «καθάρισε» 2-0 από ημίχρονο, με γκολ στο 28’ και στο 32’, από τους Λόπεθ και Πέρεθ, αντίστοιχα. Πρώτη νίκη της Κρίσταλ Πάλας στην Ευρώπη, 2-0 επί της Διναμό Κιέβου στην Πολωνία, ενώ η αγγλική ομάδα από το 78’ έπαιζε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Σόσα.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Πέμπτη 2/10

Γιαγκιελόνια-Χάμρουν 1-0

Δυναμό Κιέβου-Κρίσταλ Πάλας 0-2

Ζρινιέσκι-Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 5-0

Κουόπιο-Ντρίτα 1-1

Λωζάνη-Μπρέινταμπλικ 3-0

Νόα-Ριέκα 1-0

Ομόνοια-Μάιντζ 0-1

Ράγιο Βαγεκάνο-Σκέντιγια 2-0

ΑΕΚ Λάρνακας-Αλκμάαρ 4-0

Αμπερντίν-Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-3

Λέγκια Βαρσοβίας-Λέγκια Βαρσοβίας 0-1

Ρακόφ-Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 2-0

Σέλμπουρν-Χάκεν 0-0

Σλόβαν Μπρατισλάβας-Στρασβούργο 1-2

Σπάρτα Πράγας-Σάμροκ Ρόβερς 4-1

Τσέλιε-ΑΕΚ 3-1

Φιορεντίνα-Σίγμα Όλομουτς 2-0

Η βαθμολογία

Επόμενη αγωνιστική (2η)

23/10

19:45 ΑΕΚ-Αμπερντίν

19:45 Μπρέινταμπλικ-Κουόπιο

19:45 Ντρίτα-Ομόνοια

19:45 Ραπίντ Βιέννης-Φιορεντίνα

19:45 Ριέκα-Σπάρτα Πράγας

19:45 Σαχτάρ Ντόνετσκ-Λέγκια Βαρσοβίας

19:45 Σκέντιγια-Σέλμπουρν

19:45 Στρασβούργο-Γιαγκιελόνια

19:45 Χάκεν-Ράγιο Βαγεκάνο

22:00 Αλκμάαρ-Σλόβαν Μπρατισλάβας

22:00 Κρίσταλ Πάλας-ΑΕΚ Λάρνακας

22:00 Λίνκολν Ρεντ Ιμπς-Λεχ Πόζναν

22:00 Μάιντζ-Ζρινιέσκι

22:00 Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα-Νόα

22:00 Σάμροκ Ρόβερς-Τσέλιε

22:00 Σαμσουνσπόρ-Δυναμό Κιέβου

22:00 Σίγμα Όλομουτς-Ρακόφ

22:00 Χάμρουν-Λωζάνη