Φεύγει μετά το ματς της ΑΕΚ με την Κηφισιά ο Πινέδα για να ενσωματωθεί στην εθνική Μεξικού (pic)

Στις κλήσεις του Χαβιέ Αγκίρε για τα φιλικά της εθνικής Μεξικού, με αντίπαλους την Κολομβία (12/10, 04:00) και τον Ισημερινό (15/10. 05:30), βρίσκεται και πάλι o Ορμπελίν Πινέδα.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ θα αναχωρήσει για την άλλη όχθη του Ατλαντικού αμέσως μετά το παιχνίδι της Ένωσης με την Κηφισιά στο Περιστέρι (5/10, 18:00), προκειμένου να ενσωματωθεί στην αποστολή της χώρας του και η επιστροφή του στην Αθήνα αναμένεται την Παρασκευή (17/10), λίγο πριν από το μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην «Opap Arena» (19/10, 21:00).

Το Μεξικό, ως συνδιοργανώτρια χώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, έχει ήδη εξασφαλίσει θέση στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου και συμμετέχει μόνο σε φιλικά προετοιμασίας.

Δείτε την ανάρτηση για τη λίστα του Μεξικό με τον Πινέδα