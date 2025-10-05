Η Κηφισιά προηγήθηκε 2-0 κόντρα στην ΑΕΚ – Δείτε τα γκολ του Τετέη και του Παντελίδη (vids)
Η Κηφισιά έκανε εκρηκτικό ξεκίνημα στο ματς, έχοντας προηγηθεί με 2-0 της ΑΕΚ από το 29ο λεπτό.
Η Κηφισιά έχει μπει με… φούρια στην αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ και προηγείται από το μισάωρο του παιχνιδιού μς 2-0. Την αρχή έκανε ο Ανδρέας Τετέη που άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Παντελίδη και αφού πρώτα είχε αστοχήσει σε πέναλτι στο 8ο λεπτό.
Η ομάδα των Βορείων Προαστίων έκανε και το 2-0 στο 29ο λεπτό με τον Παντελίδη, ο οποίος πήρε το ριμπάουντ από την απόκρουση του Στρακόσα και έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην Κηφισιά.
Δείτε το γκολ του Τετέη
Δείτε το 2-0 με τον Παντελίδη
