ΟΦΗ – Κηφισιά 1-3: Διπλό στο Παγκρήτιο για την ομάδα των Βορείων Προαστίων (vid)

Η Κηφισιά «άλωσε» το Παγκρήτιο, επικρατώντας του ΟΦΗ με 3-1, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Ανδρέας Τετέι ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης με 1 γκολ και 2 ασίστ, χαρίζοντας τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

Μόλις στο 1ο λεπτό, Ο Αντονίσε κουβάλησε την μπάλα, έφτασε έξω από την περιοχή του ΟΦΗ και σούταρε με το δεξί, χωρίς να ανησυχήσει τον Χριστογεώργο που μπλόκαρε. Στο 14′, Ο Σιμόν ευνοήθηκε από τις κόντρες έπειτα από πλάγιο του Χουχούμη, σούταρε και ο Χριστογεώργος έδιωξε σε κόρνερ. Δέκα λεπτά αργότερα, ο Πόμπο έκανε σουτ από τα αριστερά εκτός περιοχής, η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του ΟΦΗ.

Στο 39ο λεπτό ήρθε το γκολ για την Κηφισιά. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο χτύπησε στην αντεπίθεση με τρομερή ενέργεια του Τετέι, ο οποίος πάσαρε στον Αντόνισε, αυτός έδωσε στον Παντελίδη, που πάτησε περιοχή και εκτέλεσε τον Χριστογεώργο για το 0-1.

Στο 43′ υπήρξε ένταση ανάμεσα σε Αντονίσε, Αποστολάκη και Σενγκέλια. Ο πρώτος με τον δεύτερο ήρθαν στα χέρια, ο Σενγκέλια μπήκε στον διαπληκτισμό, τράβηξε τα μαλλία του Αντονίσε και δέχθηκε την απευθείας κόκκινη κάρτα μετά από παρέμβαση του VAR.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε δοκάρι για την Κηφισιά στο 52′. Ο Παντελίδης βρήκε την μπάλα με «σκορπιό» και η μπάλα βρήκε στην πάνω πλευρά του οριζόντιου δοκαριού. Στο 57ο λεπτό, ήρθε μια φάση που θα συζητηθεί. Ο Παντελίδης αντίκρισε την κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Σαλσέδο, με τον διαιτητή Παπαδόπουλο να αλλάζει την απόφαση μετά την παρέμβαση του VAR, αντικρίζοντας εν τέλει την κίτρινη κάρτα.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, ο ΟΦΗ έφερε το ματς στα ίσα στο 68ο λεπτό. Ο Νους βγήκε στην αντεπίθεση, πάσαρε στον Νέιρα, αυτός σούταρε έξω από την πειοχή, η απόκρουση του Ξενόπουλου ήταν ασταθής, με τον Ανδρούτσο να παίρνει το ριμπάουντ και να γράφει το 1-1. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πάρουν εκ νέου το προβάδισμα στο 80ο λεπτό. Ο Αντονίσε έκανε τη σέντρα από αριστερά, ο Τετέι έκανε την προβολή, γράφοντας το 1-2.

Η Κηφισιά πέτυχε και τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις, με τον Τετέι να κάνει άλλη μια εκπληκτική κούρσα, μπήκε στην περιοχή, έδωσε στον Πόμπο, που σε κενό τέρμα έγραψε το τελικό 1-3.

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης (56΄ Κέβιν), Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Καραχάλιος (79΄ Βούκοτιτς), Ανδρούτσος, Αποστολάκης (56΄ Νέιρα), Νους, Σενγκέλια, Σαλσίδο (79΄ Ρακόνιατς)

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Χουχούμης (71΄ Λαρούσι), Πόμπο, Αντονίσε (85΄ Μποτία), Τετέι, Παντελίδης (65΄ Γκέρσον), Ντίαζ (65΄ Έμπο), Πέρεθ (84΄ Αμανί) Σόουζα, Ποκόρνι