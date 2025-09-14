Τρίτη σερί νίκη ο ΠΑΟΚ, πέρασε το εμπόδιο του ΟΦΗ (2-1)

Έφυγε με τους τρεις πολύτιμους βαθμούς της νίκης ο ΠΑΟΚ από το γήπεδο της Λεωφόρου. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε με σκορ 2-1 του ΟΦΗ και έκανε το 3/3 στις νίκες στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League.

Τα γκολ των νικητών που ανέβηκαν στους εννιά βαθμούς πέτυχαν ο Μαγκομέντ Οζντόεφ (10′) και ο Δημήτρης Πέλκας (24′), μείωσε ο Νους στο 75′ για τους Κρητικούς.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα και ευτύχησε να προηγηθεί από πολύ νωρίς στο γήπεδο της Λεωφόρου. Μόλις στο 10′ ο Οζντόεφ έκανε από αριστερά μία σέντρα σουτ με το δεξί, η μπάλα πέρασε απ’ όλους και κατέληξε στην αριστερή γωνία του Χριστογεώργου για το 0-1 του «Δικεφάλου του Βορρά».

Στο 16′ ο ΟΦΗ σκόραρε με τον Κρίζμανιτς, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Μπόρχα Γκονζάλες που γύρισε την μπάλα από αριστερά. Και σαν να μην έφτανε αυτό για τους Κρητικούς, ο ΠΑΟΚ λίγο αργότερα έφτασε στην επίτευξη και ενός δεύτερου τέρματος.

Ο Οζντόεφ στο 24′ έκλεψε την μπάλα ψηλά, έδωσε στον Πέλκα, ο οποίος πλάσαρε άμεσα με το δεξί και πέτυχε το τρίτο του γκολ στη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις, διαμορφώνοντας το 2-0 για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Στο 37′ ο Τάισον πλάσαρε και η μπάλα βρήκε στον Ζίβκοβιτς φεύγοντας άουτ, με τον Πέλκα δύο λεπτά αργότερα (39′) να σουτάρει και την μπάλα να φεύγει λίγο έξω.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου (48′) ο Χριστογεώργος αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα. Ο Πέλκας έκανε την μπαλιά στον Γιακουμάκη, αυτός έφυγε τετ α τετ, ο Χριστογεώργος βγήκε εκτός περιοχής, τον ανέτρεψε και ο Ευαγγέλου του έδειξε απευθείας την κόκκινη κάρτα. Ωστόσο, η φάση ελέγχθηκε από τον VAR και ο διαιτητής πήρε πίσω την αποβολή, καθώς ο Γιακουμάκης ήταν σε θέση οφσάιντ.

Στο 65′ ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι μετά από χέρι του Νους, αλλά ο Χριστογεώργος απέκρουσε το πέναλτι του Ζίβκοβιτς, διατηρώντας το 0-2. Με τον ΟΦΗ να βρίσκει λίγο αργότερα το γκολ της μείωσης. Στο 75′ ο Γκονζάλες εκτέλεσε κόρνερ και ο Νους με τρομερό εναέριο βολέ μείωσε σε 2-1.

Ο ΟΦΗ βρέθηκε κοντά και στην ισοφάριση στο 81′. Ο Μπόρχα σούταρε με το αριστερό, η μπάλα κάπου κόντραρε και έφυγε ελάχιστα έξω από το δεξί δοκάρι των τυπικά γηπεδούχων. Τίποτα περισσότερα από το παιχνίδι, με τον ΠΑΟΚ να φεύγει από τη Λεωφόρο με τη νίκη.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το διάστημα υπεροχής του ΠΑΟΚ (10′-24′) κατά το οποίο ο «Δικέφαλος του Βορρά» πέτυχε δύο γκολ και απέκτησε μεγάλο προβάδισμα νίκης.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Πήγε να το γυρίσει τούμπα ο ΟΦΗ προς το τέλος, αλλά δεν βρήκε και δεύτερο γκολ για να κόψει βαθμούς από τον ΠΑΟΚ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Δεν υστέρησε κάποιος παίκτης σημαντικά, με τους παίκτες του ΟΦΗ να είναι ανταγωνιστικοί, περισσότερο στο β’ μέρος, και να μην αφήνουν τον ΠΑΟΚ να νικήσει όσο εύκολα φαινόταν ότι θα το κάνει από το πρώτο ημίχρονο…

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Ευαγγέλου απέβαλε λανθασμένα τον Χριστογεώργο στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, αλλά με τη βοήθεια του VAR αποκαταστάθηκε η δικαιοσύνη.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Ο VAR κάλεσε τον Ευαγγέλου στο 48′ για την απευθείας κόκκινη κάρτα στον Χριστογεώργου και τελικά ο διαιτητής πήρε πίσω την αρχική του απόφαση.

ΣΚΟΡΕΡ:

Νους 75′ – Οζντόεφ 10′, Πέλκας 24′

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ραμίρες, Σιμόν, Ποκόρνι, Σόουζα, Χουχούμης (70′ Έμπο), Ρούμπεν (69′ Ντίας), Βιγιαφάνιες (83′ Πέτκοφ), Πόμπο, Αντονίσε (83′ Σμπώκος), Παντελίδης, Τετέι.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (83′ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια (87′ Πάντοβιτς), Μπακασέτας (67′ Τσέριν) , Σάντσες, Μαντσίνι (83′ Ζαρουρί), Τζούριτσιτς, Σβιντέρσκι (67′ Ντέσερς).

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Ο ΟΦΗ θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τον Λεβαδειακό την ερχόμενη Κυριακή (21/9, 18:00) για την 4η αγωνιστική, ενώ ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί το Σάββατο (20/9, 20:30) στην Τούμπα τον Παναιτωλικό.