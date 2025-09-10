Οι εργασίες στο ΟΑΚΑ άναψαν «κόκκινο» στο ΟΦΗ-ΠΑΟΚ που θα γίνει στη Λεωφόρο

Στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας (Κυριακή 14/9, 21.30) θα γίνει ο αγώνας της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League ΟΦΗ-ΠΑΟΚ, καθώς οι εργασίες στο Ολυμπιακό Στάδιο (ΟΑΚΑ) άναψαν «κόκκινο» στην παραχώρησή του στον ΟΦΗ. Αρα, ενεργοποιείται η εναλλακτική λύση (σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της Super League) που είναι η έδρα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα, συγκεκριμένα το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Το αίτημα του ΟΦΗ για την παραχώρηση του Ολυμπιακού Σταδίου (ΟΑΚΑ) υποβλήθηκε σήμερα (10/9) στη διοίκηση του γηπέδου. Η απάντηση ήταν αρνητική καθώς γίνονται εργασίες στο στέγαστρο Καλατράβα, ενώ μπαίνουν και κάποια καινούρια κουφώματα σε άλλο σημείο του ΟΑΚΑ. Για αυτούς τους δυο λόγους δεν δόθηκε στον ΟΦΗ.

Σύμφωνα με πληροφορίες λόγω των εργασιών στο στέγαστρο Καλατράβα ο Παναθηναϊκός θα έχει το μισό ΟΑΚΑ, για τους φιλάθλους του, στο ματς με την Γκόου Εχέντ Ιγκλς για τη League Phase του Europa League. Όπως διέρρευσε η «πράσινη ΠΑΕ» είναι γνώστης του προβλήματος.

Επίσης, είναι γνωστό ότι το ΟΑΚΑ δεν έχει εγκαταστημένο το ημιαυτόματο οφσάιντ και αυτό θα πρέπει να γίνει με ευθύνη της γηπεδούχου και όχι του Σταδίου. Λογικά, δεν θα υπάρξει πρόβλημα ενόψει του του ευρωπαϊκού αγώνα που θα γίνει στις 2 Οκτωβρίου, άλλωστε η UEFA επιθεωρεί τα γήπεδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη σύμβαση του Παναθηναϊκού με το ΟΑΚΑ έχει μπει όρος να έχει λόγο στην παραχώρηση του γηπέδου σε άλλη ομάδα, επειδή έχει την ευθύνη της συντήρησης του χλοοτάπητα. Από την πλευρά της η Κηφισιά, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο ΔΣ της Super League (9/9), θα διεκδικήσει την παραχώρησή του μέσω δικαστικής προσφυγής.