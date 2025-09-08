Την Τρίτη η απόφαση για το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

Στην αναμονή βρίσκονται στον ΟΦΗ σχετικά με το Παγκρήτιο Στάδιο.

Τη Δευτέρα (8/9) πραγματοποιήθηκε ο προβλεπόμενος έλεγχος από τα αρμόδια κλιμάκια της Λίγκας και η τελική απόφαση για το αν θα διεξαχθεί εκεί ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ αναμένεται να παρθεί την Τρίτη, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (15:30).

Το γήπεδο έχει ακόμη αρκετά ζητήματα που πρέπει να λυθούν άμεσα ώστε να μπορεί να διεξαχθεί εκεί παιχνίδι. Σε περίπτωση που κριθεί πως οι απαιτούμενες παρεμβάσεις δεν μπορούν να ολοκληρωθούν εγκαίρως, τότε σε συνεργασία με τη διοργανώτρια αρχή θα αναζητηθεί άλλο γήπεδο που πληροί τις προδιαγραφές που ορίζει η Λίγκα.